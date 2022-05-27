Селюк — о финале Лиги чемпионов: «Пусть Бензема оформит хет-трик в финале и обойдет Роналду»

Известный агент Дмитрий Селюк — о предстоящем финале Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль».

«Ливерпуль» и «Реал» — законодатели мод

— За кого будете болеть в финале?

— Я предпочитаю быть здоровым и выступаю за красивый футбол. Мне симпатичны обе команды. Перед «Реалом» снимаю шляпу. Мадридцы вытаскивали тяжелые серии с «ПСЖ», «Челси», «Сити». Бензема и Модрич уже немолоды. Наверное, это их последний шанс взять такой трофей. Переживаю за них.

— Значит, вы за «Реал»?

— Не спешите. Я очень уважаю Юргена Клоппа — и как тренера, и как человека. Могу вам привести пример. Летом «Ахмат» проводил сбор в Австрии. Тогда Яя Туре входил в тренерский штаб грозненцев. «Ливерпуль» находился неподалеку. И Клопп пригласил Яя к себе посмотреть тренировки. Никакого пафоса, никакой звездности. Только доброжелательность! Это подкупает. Так что «Ливерпуль» мне тоже очень нравится. Но сделать выбор в финале крайне сложно. Уверен в одном: мы увидим зрелище. Обе команды играют в атаку. Это здорово. Финалисты ЛЧ задают тон в мировом футболе. Они законодатели мод. Я против «автобусов».

28.05.2022 | Ливерпуль — Реал

— Вы Клоппа как тренера ставите выше Анчелотти?

— Анчелотти — глыба тренерского цеха, опытнейший специалист! Но уже возрастной. Клопп — это новая волна. Хорошо, что он работает в АПЛ. В противном случае Гвардиоле было бы скучно. Месси не был бы столь великим, если бы в это же время не играл Роналду. Так и здесь. Здоровая конкуренция всегда подстегивает. Везде!

Сейчас «Ливерпуль» — единственный клуб, который может вставить «Сити» палки в колеса. Образно говоря, Клопп — та мозоль на ноге Гвардиолы, которую тот хотел бы удалить, но не может. Она ему мешает носить удобную обувь (смеется).

Никогда не трогайте африканцев!

— Почему Гвардиола опять не выиграл Лигу чемпионов?

— Я же говорил про африканцев пять лет назад. Есть определенные вещи. Никогда не трогайте африканцев! Пепа взяли, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но, к сожалению, ничего не складывается. «Манчестер Сити» выиграет ее, если Яя Туре войдет в штаб Гвардиолы либо сам возглавит клуб.

— Шутите?

— Не нужно смеяться. Нужно жить по заповедям. Пеп в свое время обидел Яя, а сейчас ему все возвращается...

— Если «Реал» не выиграет финал, Бензема все равно получит «Золотой мяч»?

— Вы знаете, Бензема долгое время в «Реале» «страдал» из-за Роналду, находился в тени португальца. Француз был самым недооцененным футболистом, потому что все внимание было приковано к Криштиану. Теперь именно Карим стал первой скрипкой мадридцев. Проводит феноменальный сезон! Кто, если не он, должен получить эту награду?

Повторю свою мысль: он попал не в то время. Помимо Роналду, тогда блистал еще и Месси. Кстати, не только Бензема стал их «жертвой». Вспомните Левандовски. Я еще несколько лет назад предлагал: дайте Месси и Роналду по «Бриллиантовому мячу» и больше не включайте их в эти опросы. С ними все понятно — пусть и другие получат награды. А еще мне бы хотелось, чтобы в финале ЛЧ Бензема оформил дубль.

Карим Бензема. Фото Reuters

— Лихо.

— Ну а почему нет? Рекорды для того и существуют, чтобы их переписывать. Сколько мячей ему осталось, чтобы побить достижение Роналду за один розыгрыш в Лиге чемпионов?

— У Роналду — 17 голов, у Бензема — 15.

— Делаю поправку. Тогда желаю Бензема даже оформить хет-трик. Чтобы он превзошел Роналду. Мне не важно, кто победит в финале, но пусть француз установит новый рекорд. В этом сезоне Карим — настоящий герой. Осталось сделать последний шаг.

Дуэль: Бензема против Клоппа

— Как-то вы недолюбливаете Роналду. Не считаете, что он, в отличие от Месси, не игрок одной команды?

— Когда только пошли разговоры об уходе Месси в «ПСЖ», я считал, что ему не стоило этого делать. В какой-то степени «Барса» не очень красиво с ним поступила, избавилась от него. Но для меня всегда было очевидно, что Месси — это «Барселона» и наоборот.

— Так вы Роналду теперь ставите повыше Месси?

— Ни в коем случае! Для меня Месси — номер один. По своим футбольным качествам это игрок с другой планеты. Меня в этом сложно переубедить.

— Вернемся к финалу. А у «Ливерпуля» есть свой Бензема? Может быть, Мане?

— Нет, главный герой «Ливерпуля» — Клопп. Топовый тренер, отличный мотиватор. Получается дуэль: Бензема против Клоппа (смеется). Жаль, конечно, что решающий матч пройдет в Париже, а не в Санкт-Петербурге, но что поделать...

Юрген Клопп. Фото Reuters

— А могут ли Бензема «завернуть» из-за того громкого скандала с Вальбуэна?

— Такого сценария исключать, увы, нельзя. Та история может повлиять на голосование... Но по спортивному принципу француз, конечно, заслужил «Золотой мяч».

— Согласитесь, что главное открытие этой Лиги чемпионов — даже не Бензема, а Эмери, которого когда-то Дзюба нарек «тренеришкой»...

— Да. Дела давно минувших дней... Вы знаете, я бы хотел призвать журналистов не особо раскручивать такие вещи. Зачем? Я как раз выступаю за то, чтобы СМИ были добрее и объективнее. В России привыкли сразу ярлыки вешать. Такое ощущение, что в РПЛ работают сплошные Клоппы! А на поверку получается, что тот же Леонид Слуцкий везде после ЦСКА проваливается...

Не соглашусь с вами, что Эмери — открытие ЛЧ. Он поступательно шел к этому. Четыре раза выиграл Лигу Европу. Это уже говорит о том, что он не «тренеришка». Сейчас с небольшой командой Эмери доказал, что умеет играть именно кубковые матчи против грандов. Это дорогого стоит! Понятно, что на длинной дистанции он не сможет конкурировать с «Баварией», но в двух конкретных играх все реально. Унаи — очень большой тренер. Давайте будем осторожнее с выражениями. А «тренеришка» — живой укор тому, кто не следит за языком.

07.06.2022 | Германия — Англия