«Я же с двух ног оттолкнулся, так вообще нельзя!» Помните сумасшедший гол Хохлова «Интеру»?

Сегодня исполняется 49 лет бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Хохлову.

«СЭ» вспоминает один из самых ярких моментов в карьере футболиста.

Летом 2003 года Хохлов покинул «Реал Сосьедад» и вернулся в Россию. Хавбек подписал контракт с «Локомотивом», с которым уже осенью навел шороха в Лиге чемпионов.

Команда Юрия Семина попала в одну группу с киевским «Динамо», «Арсеналом» и «Интером». Железнодорожники стартовали неудачно, проиграв на выезде украинскому клубу — 0:2. Затем последовала домашняя ничья с «Арсеналом» (0:0). В третьем туре предстояло проверить свои силы на фоне итальянского гранда. И «Локо» провел один из лучших матчей в своей истории. 3:0! Та встреча ознаменовалась красивейшим голом Дмитрия Хохлова, который и поставил жирную точку в игре.

На 57-й минуте москвичи получили право на штрафной за фол на Марате Измайлове. Дмитрий Лоськов выполнил подачу с правого фланга — точно на голову Хохлова. Который, продавив Кордобу, великолепно пробил метров с 15 — в левый от себя верхний угол. Франческо Тольдо оказался бессилен.

«В момент, когда 26 тысяч зрителей сходили с ума после невероятного удара Хохлова головой с линии штрафной, ни одному из них не могло прийти в голову поинтересоваться клубной принадлежностью соседа, — писал обозреватель «СЭ». — Все были вместе. И те, кто тоскует по европейским рекордам «Спартака», и те, у кого не зажила еще рана «Вардара». Все вместе — за «Локомотив», за Россию. Каким образом команда, у которой пока не много своих болельщиков, сумела объединить чужих? Нет однозначного объяснения этому российскому феномену. Может, дело в том, что «Локомотив» — это сказочный стадион с ошеломляющей акустикой, на который люди начинают уже ходить семьями и где можно видеть женщин? Может, в том, что «Локомотив» играет в футбол, где нет места пошлости и грубости, где никому и в голову не придет поморщиться при слове «удовольствие». Может, в том, что у «Локомотива» душевный, лишенный высокомерия и самолюбования тренер, которого невозможно между собой называть иначе чем Палыч. Тот самый Палыч, который после матча с «Интером» способен обнять журналистов и сказать им: «Это и ваша победа».

— В ситуации, когда «Локо» забил третий, вы прямо-таки положили мяч на голову Хохлову, — сказали журналисты Лоськову после матча.

— Он сам об этом попросил. Подбежал и сказал: «Навесь мне на голову — я забью». Так и сделал.

— Такие красивые мячи головой я раньше не забивал, — признался в свою очередь Хохлов.

— Лоськов сказал, что перед голом вы попросили его навесить на голову и пообещали непременно забить. Так?

— В этом моменте Дима был далеко. Я кричал, показывал, чтобы передачу сделал на меня. Но перед игрой такой разговор действительно был. Говорю ему: «Сегодня опять думаю забить. На меня навешивай». — «Зачем? Ты же головой не забиваешь!» — «Ты навешивай, а там разберемся!»

«Локо» занял второе место в группе, опередив как раз-таки «Интер» по дополнительным показателям. В четвертьфинале по сумме двух встреч москвичи уступили «Монако».

УЕФА признал удар головой Хохлова лучшим голом в третьем туре группового этапа.

В 2023 году в интервью Sports.ru Дмитрий еще раз разобрал свой шедевр:

— Лбом пробил. Немного с разворота. Главное было — направить мяч. При таких сильных подачах — это, по сути, единственный вариант. Не надо резать или вкладываться в удар — то, что сейчас иногда молодежь исполняет. Только направить.

— Писали, что мяч полетел со скоростью 75 км/ч.

— И это при том, что я неправильно отталкивался! С двух ног. Потом пересматривал — обратил внимание. Так вообще нельзя. Но, видимо, на кураже и неправильные вещи проходят.

Юрий Семин и Дмитрий Хохлов после победы над «Интером». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заметил, что игра головой не являлась козырем Хохлова.

— Игру в воздухе, наверное, нельзя было отнести к самым сильным качествам Хохлова. Но в этот раз забил (улыбается). Причем Дима сам же проявил инициативу. Кричал Лоськову: «Навешивай на меня»! Почему-то был уверен, что получится. Красивый гол. Дмитрий в целом может быть доволен своей карьерой. Во всех командах, за которые он выступал, всегда был на первых ролях, лидером. Очень квалифицированный, умный полузащитник. Дима внес большой вклад в становление того «Локомотива». Интеллектуал на поле, который любил играть в пас. В то же время хорошие габариты позволяли ему выполнять большой объем работы.