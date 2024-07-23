В киевском «Динамо» отказались пожимать руки игрокам «Партизана» из-за матчей в России. И обыграли сербов

6:2 в польском Люблине.

Чемпионат Европы еще даже не завершился, когда стартовал отборочный этап в другом крупнейшем турнире континента — Лиге чемпионов. На этой неделе начался уже второй раунд, в котором столкнулись киевское «Динамо» и белградский «Партизан».

Сразу было ясно, что это противостояние бесшумно не пройдет. Еще в 2019 году матч отборочного турнира чемпионата Европы между Украиной и Сербией закончился скандалом: львовские болельщики оскорбляли гостей, вывешивали флаг Хорватии, бросали на поле различные предметы и ослепляли соперников лазерными указками.

С тех пор многое изменилось, и отношения между Украиной и Сербией точно не стали теплее. Но УЕФА не разводит клубы из этих стран, поэтому рано или поздно они должны были сойтись. И случилось это именно сейчас, спустя всего пару недель после визита «Партизана» в Москву, где он провел серию товарищеских матчей с «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом».

Почему это важно? Потому что это взволновало не только болельщиков киевлян, но и сам клуб. На пресс-конференции перед матчем главный тренер «Динамо» Александр Шовковский с листа прочитал заявление от имени клуба. В частности, он отметил: «Мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях «Партизана», который поучаствовал в Братском кубке».

«Динамо» отказалось пожимать руки соперникам. Перед игрой футболисты «Партизана» по традиции прошли мимо колонны номинальных хозяев, но приветствие получилось так себе: украинцы кулаками отбивали ладони сербов. Жеребьевка тоже выглядела странно: подбросив монетку, судья пожал руки обоим капитанам, Виктору Буяльскому и Светозару Марковичу, а вот они друг другу — нет. Защитник «Партизана» протянул оппоненту ладонь, но Буяльский демонстративно повернулся к нему спиной и ушел.

Болельщики на стадионе в польском Люблине, где проходила встреча, тоже встречали сербов соответствующе: регулярно свистели, неодобрительно гудели. Фанатов «Партизана», к слову, на стадионе не было — клубы договорились о том, что оба матча пройдут с пустыми гостевыми секторами.

Сама игра предсказуемо изобиловала стыками и фолами, хотя немецкий арбитр Кристиан Дингерт попытался остудить ее парой ранних желтых карточек, обозначив низкий порог допустимого. Но в тени судья остаться не мог и уже на 21-й минуте назначил пенальти: Караваев неаккуратно сыграл против Калулу в своей штрафной, что Дингерт отчетливо увидел на повторе — Салданья паненкой вывел «Партизан» вперед.

Фото Global Look Press

Киевляне больше белградцев владели мячом и спокойно отреагировали на пропущенный мяч. «Динамо» продолжило делать то, что и раньше, — искало свободные зоны в обороне гостей, старалось чаще бить. И на 40-й минуте бело-голубые сравняли счет — это сделал Шапаренко, автор гола в ворота Словакии на Евро-2024. Вскоре Бражко ударом от штанги вывел вперед «Динамо», а в ответной атаке Салданья едва не оформил дубль. Но вместо 2:2 стало 3:1 — Караваев реабилитировался за заработанный пенальти.

Обескураживающий финиш тайма для «Партизана» — три пропущенных мяча за пять минут. Сербы попытались вернуться в игру в начале второго тайма, но тут же пропустили еще: Кабаев из-за штрафной поразил нижний угол. Здесь уже включился тренерский штаб «Партизана»: Александар Станоевич провел тройную замену, которая освежила игру черно-белых. И на 66-й минуте Салданья сделал счет 4:2.

Сербы активизировались, потому что обрели надежду на ничью, но в какой-то момент стали слишком увлекаться атаками. На 82-й минуте примерно в 25-30 метрах от ворот «Партизана» был назначен штрафной. Голкипер гостей Йованович с трудом отразил тяжелый удар Бражко, но защитник Попов на добивании отправил мяч в сетку, восстановив разрыв в три мяча. А уже в добавленное время вышедший на замену Пихаленок установил окончательный счет — 6:2.

Подобный результат оставляет «Партизану» лишь минимальные шансы на выход в следующий раунд, но в Белграде черно-белых явно ждет поддержка болельщиков. И не только своих.