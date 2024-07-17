Батумское «Динамо» не дожало «Лудогорец», чемпион Молдавии оказался сильнее чемпиона Казахстана

Рассказываем о главных событиях состоявшихся в среду ответных матчей 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Без матча двух «Динамо»

У батумского «Динамо» в первой части противостояния с бессменным чемпионом Болгарии были обнадеживающие моменты. Прежде всего — игра полузащитника Мамучашвили. Он не ездил на Евро-2024, но принял участие в трех матчах отборочного цикла. Его красивый гол подарил чемпионам Грузии надежду, а в ответной игре обеспечил идеальный старт уже на 3-й минуте.

На волне успеха динамовцы за четверть часа могли не только восстановить равновесие по сумме двух матчей, но и выйти вперед. Однако выскочивший после длинного заброса один на один Гудушаури перебросил ворота, а удар Блесы в упор совместными усилиями остановили вратарь и штанга. Нужно было забивать на этом отрезке, потому что «Лудогорец» — слишком опытный еврокубковый боец. Болгары пришли в себя, и уже «Динамо» откровенно везло — при ударе выше цели из убойной позиции и попадании в перекладину.

В итоге же каркас ворот стал лучшим другом гостей. На последних минутах удар Гомиса с острого угла остановила штанга. Впрочем, хорош был и голкипер гостей. Именно 34-летний голландец Падт отменил овертайм, остановив выход все того же Гомиса один на один. И поставил крест на надеждах увидеть встречу двух «Динамо» — теперь «Лудогорец» сыграет с минским «Динамо», которое под началом экс-тренера «Урала» Вадима Скрипченко накануне за счет пенальти на 90-й минуте вырвало гостевую победу у армянского «Пюника» (1:0). А команда из Батуми с такой игрой имеет неплохие шансы в Лиге Европы.

Футболисты «Ордабасы» перед матчем с «Петрокубом». Фото ФК «Ордабасы»

Исторический успех

Впервые выигравший титул чемпиона Молдавии «Петрокуб» не имеет возможности проводить еврокубковые матчи дома и играет в Кишиневе. Это, конечно, минус. Но были и плюсы. Перед первой игрой из-за проблем с бывшим президентом из Ганы с командой отказались тренироваться два легионера из этой африканской страны. Однако накануне ответного матча они поступили в распоряжение тренерского штаба, и Андрей Мартин даже включил в стартовый состав Абагну, который на решающем отрезке чемпионского сезона в десяти играх забил четыре мяча.

Впрочем, героем первого тайма стал опытный Лунгу. Сначала — после вброса аута и выноса защитника «Ордабасы» из штрафной — он с подбора отправил мяч в нижний угол. Потом — в отчаянном подкате прервал передачу, которая выводила игрока гостей на пустые ворота. А в начале второго тайма, когда у раскрывавшихся казахстанцев пошли разрывы между линиями, должен был забивать выступающий за «Петрокуб» уже пять лет Платикэ. 34-летний хавбек, игравший в России за «Рубин», «Нефтехимик», «Сокол» и «Шинник», из хорошей позиции попал в перекладину.

Плюс спасал гостей ярко сыгравший и в первом матче голкипер сборной Белоруссии Игнатович. Вот к кому точно не было претензий у его соотечественника — тренирующего «Ордабасы» Александра Седнева, который неделю назад говорил, что его команда сыграла ниже своих возможностей. Перед встречей в молдавской столице он предполагал, что дело дойдет до серии пенальти, однако шансы на нее умерли, когда при подаче углового в компенсированное время Пластун направил мяч над перекладиной. Теперь во втором отборочном раунде после исторического успеха «Петрокуб» ждет кипрский АПОЭЛ.

Игровой эпизод матча «Струги» — «Слован». Фото ФК «Слован»

Сын помог отцу

Неделю назад эти команды провели, пожалуй, саму яркую из всех еврокубковых игр. 2:0, 2:2, 4:2 — это было очень живо и нескучно. Причем чемпионы Македонии смотрелись по-хорошему нагло. Однако в гостях «Слован» сыграл на классе. Как и в первой встрече, счет открыл порадовавший отца и главного тренера капитан словаков — Владимир Вайсс-младший. Эффектно сместившись вдоль линии штрафной и проскочив мимо двух защитников, он уложил мяч впритирку со штангой.

А потом — справившись с наскоками хозяев — гости заставили балканцев ошибиться. Едва ли не самый опытный игрок «Струги» Ристевски дрогнул под давлением участника Евро-2024 Стрелеца (на его счету пас в первой голевой атаке) и перебросил мяч через собственного вратаря. К перерыву интрига была похоронена, и хозяевам оставалось лишь достойно завершить игру. Ее явно оживил Такахара, записавший на свой счет результативную подачу на Компаоре. Возможно, родившийся в Германии японец теперь получит больше времени в Лиге Европы, а «Слован» продолжит выступления в главном еврокубке матчами со словенским «Целе».