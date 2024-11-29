Ди Мария скоро станет лучшим ассистентом в истории Лиги чемпионов. Мы продолжаем недооценивать его величие

Анхель в шаге от рекорда.

Звезды мирового футбола нередко потухают и растворяются, покидая топ-лиги. Вы вот помните, что Марсело играл в «Олимпиакосе»? Сразу после победы в Лиге чемпионов-2021/22 уехал в Грецию, где продержался всего десять матчей. И это лишь один из десятков примеров.

А экс-партнер бразильца по «Реалу» Анхель Ди Мария относится к исключениям из правила. Прошлым летом аргентинец вернулся в «Бенфику», из которой тринадцатью годами ранее и отправился в ла лигу. Португалия, конечно, никакая не периферия, но пристальное внимание из-за пределов страны прилетает крайне дозированно.

В основном общественные взоры привлекают конкретные личности. Сейчас таковыми можно назвать Виктора Дьекереша и как раз южноамериканского вингера. Ди Мария забил пять мячей и отдал три голевые передачи в последних трех матчах. И в каких! 10 ноября дублем приговорил «Порту» (4:1), а в пятом туре Лиги чемпионов двумя ассистами перевернул ситуацию в битве с «Монако» (3:2), за что был признан лучшим игроком встречи. Между двумя событиями еще уместились 3+1 скромной «Эштреле» в Кубке, 7:0 закончили.

36-летний Анхель не роняет планку. А хорош он был практически всегда, с первого захода в Лиссабон. Уже тогда, в 2009-м, зрители поражались — что за худющий паренек, который рабоной прибивает АЕК в Лиге Европы? У кого-то футболист до сих пор ассоциируется с этим трюком, но на самом деле акция разовая. По крайней мере, если мы говорим о голах.

«Такое вытворяют в первую очередь игроки из Южной Америки. На самом деле я всего один гол забил рабоной, других не было. Это непросто, скажу я вам! Так что рабона у меня одна, зато очень приятная», — рассказывал впоследствии Ди Мария в интервью сайту УЕФА.

При этом аргентинец никогда не стеснялся использовать элемент в более простых, не голевых ситуациях. Просто Анхель — типичный левша. Их слабая нога обычно гораздо слабее, чем у правоногих, поэтому, например, подобные слова неудивительны: «Если у меня есть выбор, играть правой или левой, я лучше извернусь и найду способ, как переложить мяч под левую ногу».

Вообще Ди Мария, естественно, скорее про передачи, чем про голы. Второй после Месси ассистент сборной Аргентины — 27 штук. А в Лиге чемпионов Лео уже позади — 41 против 40. Впереди только Роналду, у которого на один пас больше. У Анхеля достаточно времени, чтобы поставить рекорд и навсегда вписать себя в историю главного клубного турнира континента.

Анхель Ди Мария и Лионель Месси празднует гол в матче Аргентина — Кюрасао (7:0). Фото Getty Images

Оба главных гения, к слову, неоднократно публично отвешивали комплименты вингеру. Просто он поиграл и с одним, и с другим. Криштиану называл аргентинца фантастическим футболистом. Еще бы, почти три десятка раз отличиться с его передач! Та еще фантастика.

С Лео Ди Мария выиграл все в национальной команде. Когда Анхель из нее уходил, ему устроили церемонию прощания, а на табло вывели трогательное видеообращение от восьмикратного обладателя «Золотого мяча». Герой вечера не сдержал эмоций и заплакал на фразе: «Мы будем очень скучать по тебе. Скоро увидимся».

Месси действительно искренне благодарен партнеру по сборной. Аргентинец — игрок больших матчей. Самых больших. Вот список триумфальных финалов, в которых Ди Мария забивал: Олимпиада-2008, Копа-2021, Финалиссима-2022, чемпионат мира-2022. Да и Роналду есть за что сказать спасибо, ведь победный мяч Бэйла в решающей схватке ЛЧ-2013/14 против «Атлетико» пришел с сольного прохода Анхеля, которого УЕФА признал MVP. Не Рамоса. Не самого Криштиану. Не того же Бэйла. Анхеля!

Далее у вингера из-за конфликта с ван Галом не пошло в «МЮ», зато получилось в «ПСЖ». Во Франции прошла большая часть карьеры, целых семь лет! С пересадкой в «Ювентусе» Ди Мария вернулся в «Бенфику», которая, по его же мнению, дала ему все. «Там я чувствовал себя как дома», — гласят воспоминания о Португалии еще до камбэка.

Очевидно, мы наблюдаем за последними вспышками одного из наиболее ярких и эффективных представителей поколения, большущего таланта. И, самое классное и приятное, реализованного. Анхеля долго считали недооцененным, постоянно попадающим в ставшие пошлыми тени величайших. Наверное, не далеко от правды. Но к концу пути полное признание, как кажется, обретено. Так часто бывает — игрок потихоньку закругляется, уходит, а на его месте остается наследие в виде трофеев, хайлайтов, результативных действий, стабильности, блестящего футбола. И только тогда понятно, насколько много потеряно.