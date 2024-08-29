Главные события состоявшихся в среду ответных матчей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Хайкин сыграет в Лиге Европы

Прекрасно известно, как в домашних матчах трибуны гонят вперед «Црвену Звезду». А так как отыграть сербам нужно было лишь один гол, сценарий игры в Белграде угадывался. «Буде Глимт», стихией которого является атака, пришлось чаще обороняться. Первый раз Никита Хайкин выручил гостей, вытянув из верхнего угла дальний удар Хван Ин Бома. Но потом гостей подвел Сьевольд, который в не требовавшей того ситуации у края штрафной ударил по ногам бывшего форварда «Пари НН» Милсона. Пенальти, и хотя российский голкипер угадал направление удара, Бруно Дуарте отправил мяч впритирку со штангой.

Так было восстановлено равновесие по сумме двух матчей, а к перерыву «Звезда» была близка к тому, чтобы выйти вперед. Олайинка бил головой, казалось, наверняка, но Хайкин сумел среагировать и, подняв руки, перевел мяч в перекладину. Казалось, чемпионы Норвегии выстояли и после перерыва подровняли игру, однако подача углового завершилась неотразимым ударом головой капитана сербов — экс-защитника «Краснодара» Спаича. Данный эпизод оказался судьбоносным, а у Хайкина, который теперь сыграет в Лиге Европы, не было ни одного шанса.

Мак решает!

Матч в Братиславе — игра на встречных курсах, что очень напоминало встречу недельной давности. Отличие заключалось в том, что свои условия на правах хозяев старался диктовать «Слован». Привычно активен был вингер сборной Армении Барсегян, а гол из его зоны забил Толич. Хорват убрал на замахе одного защитника и на исполнение пробил в дальний угол. Да еще так удачно, что мяч проскочил между ногами Соренсена, что предельно осложнило задачу вратарю.

Еще одно сходство с первой игрой — перехват инициативы «Мидтьюлланном» сразу после пропущенного гола. Датчане должны были сравнивать счет чуть ли не через минуту, однако Такач невероятным образом среагировал на удар в упор в исполнении Осорио. Тому бы чуть хладнокровия, которого оказалось в избытке у одного из самых ярких игроков гостей Шимшира. Тот затратил немало сил по ходу слаломного прохода по центру, но спокойно — на исполнение — покатил мяч в угол.

И уже настоящим шоком для «Слована» стал второй пропущенный мяч. Но кого винить при очевидном провале обороны? Диагональ Жуниньо с фланга, конечно, впечатляла, только у Франкулино были и время, и пространство, чтобы из штрафной пробить с лета, словно на тренировке. Судя по дальнейшим событиям, шансы словаков стремились к нулю. Толич после паса Вайсса-младшего не попал в угол, тогда как гости проводили одну опасную контратаку за другой.

В какой-то момент режиссер трансляции показал на скамейке Владимира Вайсса-старшего. Словно ловили кадр, когда на лице бывшего тренера «Сатурна», «Кайрата» и сборной Грузии могла проскочить обреченность. Только это было обманчивым впечатлением. Тренер убрал с поля своего сына и выпустил бывшего зенитовца Мака, а тот подготовил второй гол Толича, который перед дальним ударом снова убрал на замахе защитника. Но и это было еще не все!

Овертайм отменил дальний удар Барсегяна. Братислава сошла с ума от счастья, и выдохнула с облегчением, когда в компенсированное время после штрафного Андерссона хозяев спасла штанга. «Слован» впервые сыграет в групповом турнире, а Вайсс, после финального свистка заключивший в объятия сына, возвращается в Лигу чемпионов, куда он еще до приезда в Россию выводил «Артмедию». Владимир Владимирович снова вошел в историю словацкого футбола как единственный специалист, дважды добиравшийся до группового этапа.

Без сенсаций

В первом матче дня чуда не случилось. Крупно проиграв в Загребе, «Карабах» и дома пропустил два мяча от «Динамо». Вот он — лигочемпионский опыт, о котором перед решающим раундом плей-офф говорил Гурбан Гурбанов. Пока групповой турнир главного еврокубка не покоряется тренеру, который работает с лучшей командой Азербайджана более полутора десятков лет. Впрочем, еврокубковая осень у «Карабаха» снова будет. Второй раз подряд он сыграет в Лиге Европы, где в прошлом сезоне сумел выйти в плей-офф и прилично потрепал там дважды вырвавший победы на последних минутах «Байер».

«Наш стиль игры таков, который предполагает игру на половине поля соперника. Но нельзя было позволять оппоненту играть так. Были нюансы в игре обороны. Нужно также учитывать мастерство противника. Сложно что-то объяснять, когда пропускаешь пять мячей и не забиваешь ни одного. Но мы также создали много голевых моментов против такой команды, что не просто» — подвел итог противостоянию Гурбанов.

В пражскую команду не особо верили, однако «Славия» подарила своим болельщикам надежду быстрым голом. Требовался второй, но ближе к концу игры ворота Антонина Кински-младшего поразил Жегрова. Игрок сборной Косово — герой этой кампании «Лилля», который забил в трех из четырех еврокубковых матчей. Да, зажигавший на Евро-2024 словак Шранц дал огня в концовке, но «доги», которых при счете 2:1 спасла перекладина, выстояли и покончили с вечным французским проклятием.

Дело в том, что у представителей лиги 1 жуткие проблемы с последним квалификационным раундом. За девять сезонов это лишь вторая успешная попытка преодолеть данный барьер. Прошлая — на счету «Монако» и датируется 2016 годом. Это та самая команда, которая в том же сезоне нарушила гегемонию «ПСЖ» в национальном чемпионате и взяла титул. Ну а «Лилль» приложил руку к историческому достижению — у Франции впервые будет четыре команды на групповом этапе главного еврокубка.

Состав корзин перед жеребьевкой Лиги чемпионов

Корзина 1: «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия», «Лейпциг», «Барселона»

Корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»

Корзина 3: «Фейенорд», «Спортинг», ПСВ, «Зальцбург», «Лилль», «Динамо», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»

Корзина 4: «Слован», «Монако», «Спарта», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест»