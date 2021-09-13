С приходом Лукаку «Челси» стал практически совершенной командой. Теперь «Зенит» уже ничто не спасет?

Шансы петербуржского клуба в битве с триумфатором Лиги чемпионов крайне малы.

Во вторник «Зенит» открывает новый еврокубковый сезон. В Лондоне команда Сергея Семака столкнется с действующим обладателем самого престижного трофея на континенте — «Челси». Разберемся, как команда Томаса Тухеля изменилась за лето и может ли «Зенит» на что-то рассчитывать.

Как трансформировался «Челси»?

Схема 3-4-3 осталась основной и в новом сезоне, хоть и известно, что Тухель — поклонник 4-3-3. Похоже, что наигранный с января вариант будет совершенствоваться и дальше. Основным левым вингбеком теперь стал Маркос Алонсо. Испанец выходил в основе во всех матчах АПЛ и игре за Суперкубок УЕФА, усадив на скамейку запасных казавшегося незаменимым еще пару месяцев назад Бена Чилуэлла. Алонсо — даже еще более атакующий игрок, нежели англичанин, и уже отметился голом в ворота «Кристал Пэлас».

В полузащите разнообразия добавил Сауль, в последний день трансферного окна пришедший из мадридского «Атлетико» в аренду с правом выкупа. Испанец способен закрыть множество позиций на поле — ближе как к атаке, так и к защите, как в центре, так и на фланге. В дебютном матче с «Астон Виллой» в минувшую субботу он не впечатлил, много обрезался и был заменен уже в перерыве. Однако этот трансфер со временем наверняка сработает в пользу глубины состава синих.

В прошлом сезоне «Челси» прошел по сетке плей-офф Лиги чемпионов, доминируя над каждым оппонентом. Логично задаться вопросом: как такая команда может выйти на совершенно новый уровень? Ответ пришел из Милана: Ромелу Лукаку вернулся в лондонский клуб за астрономические 97,5 миллиона фунтов (115 миллионов евро). Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии, по мнению Тухеля, «делает разницу» на поле.

Тактически наличие Лукаку на острие — еще большее разнообразие атак. Первые матчи в АПЛ уже показали, как он способен помогать продвигать мяч вперед. Его необузданная физическая мощь и ставшая фирменной манера игры против защитников в сумме дают настолько разностороннего нападающего, что его польза далеко не ограничивается голами.

Держа оппонента на расстоянии вытянутой руки, Лукаку всегда имеет преимущество на мяче: время, возможность развернуться, отдать пас. Доминирование на втором этаже позволяет «Челси» делать игру более вертикальной. Smarterscout оценивает умение бельгийца выигрывать борьбу за верховые мячи в 86 баллов в обычной ситуации и в 89 — со стандартных положений.

Однако он еще и очень опасен на скорости — когда бельгиец разгоняется, то становится похожим на бульдозер. Как бы защитникам «Зенита» не повторить участь бедного Пабло Мари из «Арсенала».

Ромелу Лукаку сносит защитника «Арсенала».

«Челси» — это команда с одним из лучших нападающих планеты, лучшим игроком года по версии УЕФА (Жоржиньо) и, возможно, лучшими молодыми талантами Европы. На что же надеяться «Зениту»?

В Лондоне нужно стоять насмерть

Очевидное решение — «автобус». Но какой? Логично попытаться отзеркалить схему лондонцев и выйти с пятью защитниками. Однако «Зенит» так обычно не играет. Это против них клубы РПЛ обороняются впятером, как «Ахмат» в последнем матче. И о владении можно забыть. Что же делать?

«Астон Вилла» в субботу проиграла лондонцам 0:3, но в первом тайме матч мог пойти по иному сценарию. Сауль и правда наиграл на замену в перерыве своими ошибками. Вот одна из них.

Полузащитник «Челси» Сауль ошибается с выбором позиции в центре поля.

Матео Ковачич (№ 8) отдал неточную передачу и пошел в прессинг, а Сауль бросил свою позицию справа в дуэте полузащитников и решил накрывать передачу ближнему. Это открыло пространство для «Виллы». Из безобидной ситуации получилась атака «три-в-три» с опасным ударом Олли Уоткинса в ближний угол.

Эпизод матча «Челси» — «Астон Вилла».

Конечно, чтобы организовать такой момент, «Зениту» необходимо играть смелее и иногда оставлять за линией мяча хотя бы Сердара Азмуна. И надеяться, что «Челси» ошибется. И уметь быстро этим воспользоваться. М-да, факторов и правда слишком много.

Стандартные положения могут стать решающими. Впрочем, и тут у «Челси» надежность очень высока — при угловых в собственной штрафной отрабатывает даже Лукаку. Синие — в числе лидеров по голам со «стандартов» в прошлом сезоне (13, 4-е место в АПЛ).

Тактика «Челси».

Чтобы создать проблемы «Челси», нужно разбить их ромбообразный блок, нарушить связи между игроками. Однако при этом остается лишь надеяться, что, когда «Зенит» придумает, как это сделать, будет еще не слишком поздно. А если так и не придумает, то надеяться, что поможет старое доброе чудо. В прошлом сезоне «Локомотив» сыграл дважды вничью с «Атлетико» — так что все может быть.