Как «Зенит» нейтрализовал «Челси». Детали плана Семака
Тренерский штаб «Зенита» приготовил для матча с «Челси» детальнейший план. В нем было много конструктива и в части атаки, но эту часть реализовать вышло хуже. Оборонительная часть более однозначная — хороший план и не менее хорошая его реализация.
1. «Зенит» выстраивался 5-4-1 в обороне. Барриос был правым центральным защитником с установкой страховать в первую очередь дуэли Чистяков — Лукаку. Чистяков персонально опекал Лукаку, но осторожничал и редко выскакивал из-за спины на опережение, чтобы перехватывать мяч, зато помогала подстраховка колумбийца. Похоже, что всегда оставаться между Лукаку и створом ворот — часть установки Семака для Чистякова. Это позволило Чистякову в том числе заблокировать три удара (два из них Лукаку), что, кстати, рекорд игрового дня. Остальные защитники действовали иначе.
Кучо ?#ЧелсиЗенит pic.twitter.com/QodwzP3bPh— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 15, 2021
2. Получив пасующего вратаря, Семак сразу изменил структуру при начале атаки. Ракицкий уходил на фланг вплотную к боковой — так Ярослава выводили из-под прессинга, разменивая его на Чистякова и Барриоса, которые оставались в центре и провоцировали прессинг на себя. Ракицкий настрелял за матч 19 длинных передач, но впереди цепляться было некому. Зато работали диагонали на Малкома.
Новая структура позволила «Зениту» системно выходить из-под прессинга через фланги и комбинации. Проблема была в том, что вся комбинационная нагрузка пришлась на левый фланг, где одновременно собирались Клаудиньо, Дуглас Сантос, Вендел и Ракицкий. Кстати, по этой же причине растворился Малком — он просто не получил на своем фланге таких вводных, чтобы сбрасывать прессинг, а дуэли между парами Рюдигер и Алонсо против Сутормина и Малкома ожидаемо остались за первыми.
3. «Зенит» очень хорошо понимал опасность двух «десяток» соперника. Обычно «Челси» взламывает прессинг в средней фазе атаки за счёт смещений Маунта и/или Зиеша, но когда они опускались в глубину для получения мяча, за ними отскакивали и Вендел с Кузяевым. Если же из зоны вытащили опорников «Зенита», то по «десяткам» соперника далеко выдергивались крайние центральные защитники. У главных плеймейкеров «Челси» (Зиеш, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо) на четверых всего одна острая передача. Правда, с Маунтом справились намного хуже. Особенно важным и объемным был вклад Клаудиньо в оборону, по покрытой дистанции и количеству перестроений новичок-бразилец — лидер матча с серьезным отрывом. Это одна из причин, почему Семак заменил его так поздно. По оборонительным метрикам бразилец тоже впечатлил — 4 успешных отбора, 2 перехвата, 8 из 13 выигранных единоборств.
4. Самый опасный отрезок «Зенита» в атаке — 10 минут после выхода Дзюбы и Ерохина. Команда перестроилась на 3-5-2, Ерохин освежил зону центральных полузащитников и фирменно включался оттуда вперед. Дзюба составил привычную пару с Азмуном. «Зенит» не только создал единственный явный голевой момент в матче, но и территориально доминировал.
Это перестроение случилось уже через шесть минут после гола Лукаку, то есть довольно оперативно. Команда пошла на риск, чтобы отыграться, и была очень близка. Жаль, что это был лишь отрезок матча, но рисковать так еще при 0:0 было бы опрометчиво.
5. «Челси» имел серьезное антропометрическое преимущество за счет габаритов и атлетизма своих игроков. Одной из подзадач было минимизировать количество единоборств. Классическое правило — лучше стараться выигрывать позицию, чем потом вести единоборство. Особенно это касалось Лукаку. «Зенит» классно читал открывания и предвосхищал передачи. Центральные защитники «Зенита» вместе с Дугласом Сантосом (часто помогал с Лукаку) набили 10 перехватов. Этого удалось добиться за счет агрессивной игры на выходах крайних центральных защитников (Ракицкий и Барриос), ведь они знали, что за спиной Лукаку всегда останется Чистяков.
6. Еще один аспект плана в части атаки — прессинг. В таком графике и в такой форме игроки «Зенита» могут прессинговать лишь эпизодами. Против «Челси» питерцы старались накрыть соперника на его половине в первые 10 минут каждого из таймов. Чудес не случилось, поскольку «Челси», по оценке Юргена Клоппа, лучше всего справляется с таким давлением, но три владения у штрафной лондонцев «Зенит» за счет прессинга получил.
Разговоры, что даже такое поражение — это не достижение, — архаичный подход, который игнорирует баланс сил в современном футболе. Чтобы быть ближе к истине, необходимо оценивать содержание и идеи в конкретных аспектах. В конце концов, есть разница мячей в сложнейшем выездном матче. А еще есть психология. Возможно, сейчас для российского футбола факт качественного сопротивления против универсальной и титулованной команды-убийцы даже важнее, чем заработанное случайно очко.
Сергей Семак: «За игру, самоотдачу и желание — огромное спасибо»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 14, 2021
Пресс-конференция главного тренера:https://t.co/pEY7Wm9TRM pic.twitter.com/nxhOVq9lIY
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