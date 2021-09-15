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Как «Зенит» нейтрализовал «Челси». Детали плана Семака

Вячеслав Залевский
Вячеслав Залевский
Корреспондент
Сегодня, 15:45
14 сентября. Лондон. «Челси» — «Зенит» — 1:0. Вильмар Барриос и Хаким Зиеш. Фото Getty Images Сергей Семак. Фото Reuters
14 сентября. Лондон. «Челси» — «Зенит» — 1:0. Вильмар Барриос и Хаким Зиеш. Фото Getty Images
Теги:
Тактический разбор матча в Лондоне.
Челси — Зенит
14&nbsp;сентября. Лондон. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Артем Дзюба борется за&nbsp;мяч с&nbsp;Маркосом Алонсо.«Зенит» потерпел обидное поражение, хотя до игры 0:1 казались приличным результатом. Рабинер — о матче с «Челси»

Тренерский штаб «Зенита» приготовил для матча с «Челси» детальнейший план. В нем было много конструктива и в части атаки, но эту часть реализовать вышло хуже. Оборонительная часть более однозначная — хороший план и не менее хорошая его реализация.

1. «Зенит» выстраивался 5-4-1 в обороне. Барриос был правым центральным защитником с установкой страховать в первую очередь дуэли Чистяков — Лукаку. Чистяков персонально опекал Лукаку, но осторожничал и редко выскакивал из-за спины на опережение, чтобы перехватывать мяч, зато помогала подстраховка колумбийца. Похоже, что всегда оставаться между Лукаку и створом ворот — часть установки Семака для Чистякова. Это позволило Чистякову в том числе заблокировать три удара (два из них Лукаку), что, кстати, рекорд игрового дня. Остальные защитники действовали иначе.

2. Получив пасующего вратаря, Семак сразу изменил структуру при начале атаки. Ракицкий уходил на фланг вплотную к боковой — так Ярослава выводили из-под прессинга, разменивая его на Чистякова и Барриоса, которые оставались в центре и провоцировали прессинг на себя. Ракицкий настрелял за матч 19 длинных передач, но впереди цепляться было некому. Зато работали диагонали на Малкома.

Новая структура позволила «Зениту» системно выходить из-под прессинга через фланги и комбинации. Проблема была в том, что вся комбинационная нагрузка пришлась на левый фланг, где одновременно собирались Клаудиньо, Дуглас Сантос, Вендел и Ракицкий. Кстати, по этой же причине растворился Малком — он просто не получил на своем фланге таких вводных, чтобы сбрасывать прессинг, а дуэли между парами Рюдигер и Алонсо против Сутормина и Малкома ожидаемо остались за первыми.

Болельщик &laquo;Челси&raquo; на&nbsp;игре лондонского клуба в&nbsp;Лиге чемпионов с &laquo;Зенитом&raquo;.

3. «Зенит» очень хорошо понимал опасность двух «десяток» соперника. Обычно «Челси» взламывает прессинг в средней фазе атаки за счёт смещений Маунта и/или Зиеша, но когда они опускались в глубину для получения мяча, за ними отскакивали и Вендел с Кузяевым. Если же из зоны вытащили опорников «Зенита», то по «десяткам» соперника далеко выдергивались крайние центральные защитники. У главных плеймейкеров «Челси» (Зиеш, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо) на четверых всего одна острая передача. Правда, с Маунтом справились намного хуже. Особенно важным и объемным был вклад Клаудиньо в оборону, по покрытой дистанции и количеству перестроений новичок-бразилец — лидер матча с серьезным отрывом. Это одна из причин, почему Семак заменил его так поздно. По оборонительным метрикам бразилец тоже впечатлил — 4 успешных отбора, 2 перехвата, 8 из 13 выигранных единоборств.

14&nbsp;сентября. Лондон. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Ромелу Лукаку празднует гол в&nbsp;ворота питерского клуба.Злой гений россиян Лукаку: удар бельгийца принес «Челси» победу над «Зенитом»

4. Самый опасный отрезок «Зенита» в атаке — 10 минут после выхода Дзюбы и Ерохина. Команда перестроилась на 3-5-2, Ерохин освежил зону центральных полузащитников и фирменно включался оттуда вперед. Дзюба составил привычную пару с Азмуном. «Зенит» не только создал единственный явный голевой момент в матче, но и территориально доминировал.

Это перестроение случилось уже через шесть минут после гола Лукаку, то есть довольно оперативно. Команда пошла на риск, чтобы отыграться, и была очень близка. Жаль, что это был лишь отрезок матча, но рисковать так еще при 0:0 было бы опрометчиво.

5. «Челси» имел серьезное антропометрическое преимущество за счет габаритов и атлетизма своих игроков. Одной из подзадач было минимизировать количество единоборств. Классическое правило — лучше стараться выигрывать позицию, чем потом вести единоборство. Особенно это касалось Лукаку. «Зенит» классно читал открывания и предвосхищал передачи. Центральные защитники «Зенита» вместе с Дугласом Сантосом (часто помогал с Лукаку) набили 10 перехватов. Этого удалось добиться за счет агрессивной игры на выходах крайних центральных защитников (Ракицкий и Барриос), ведь они знали, что за спиной Лукаку всегда останется Чистяков.

14&nbsp;сентября. Лондон. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Ромелу Лукаку забивает гол в&nbsp;ворота питерского клуба.«Зенит» напугал «Челси». Но проиграл

6. Еще один аспект плана в части атаки — прессинг. В таком графике и в такой форме игроки «Зенита» могут прессинговать лишь эпизодами. Против «Челси» питерцы старались накрыть соперника на его половине в первые 10 минут каждого из таймов. Чудес не случилось, поскольку «Челси», по оценке Юргена Клоппа, лучше всего справляется с таким давлением, но три владения у штрафной лондонцев «Зенит» за счет прессинга получил.

Разговоры, что даже такое поражение — это не достижение, — архаичный подход, который игнорирует баланс сил в современном футболе. Чтобы быть ближе к истине, необходимо оценивать содержание и идеи в конкретных аспектах. В конце концов, есть разница мячей в сложнейшем выездном матче. А еще есть психология. Возможно, сейчас для российского футбола факт качественного сопротивления против универсальной и титулованной команды-убийцы даже важнее, чем заработанное случайно очко.

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Вячеслав Залевский все материалы автора

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