Пресс-конференция главных тренеров матча «Челси» — «Краснодар» (1:1).

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей против «Челси» (1:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

— Чем остались довольны и чем недовольны в игре «Краснодара»?

— В первом тайме было хорошее содержание, забили красивый гол, — отметил Мусаев. — Играли компактно, не позволили многое создать хозяевам. Во втором тайме соперник сделал хорошие замены, стало больше преимущества у «Челси», но я рад, что мы смогли добиться ничейного результата.

— Почему в заявке на игру не было Матвея Сафонова? Вы дали ему отдохнуть перед «Локомотивом»?

— Он готовился быть первым вратарем, но на предыгровой тренировке получил травму. К сожалению, поле было не очень хорошего качества, у него поехала нога. Для него год закончен.

— Почему не было Ари? Какие цели на Лигу Европы стоят перед командой?

— У Ари травма задней поверхности бедра. Он был заменен еще в перерыве матча с «Ротором» по этой причине. А по Лиге Европы — нужно дождаться жеребьевки, там будет много сильных команд уровня Лиги чемпионов. Но пока что у нас есть два важных матча в чемпионате России — возможность все исправить. Все мысли только об этом. Неважно, кто будет соперником в Лиге Европы, тем не менее, хочется сыграть с большим количеством сильных соперников, пройти как можно дальше, добиться побед.

— Чем довольны в групповом турнире Лиги чемпионов?

— В этой Лиге чемпионов мы столкнулись с большими трудностями, в некоторых матчах не могли рассчитывать на семерых наших футболистов основного состава, а это очень много. Но я рад, что мы смогли выйти в Лигу Европы, сыграть вничью с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

— Насколько довольны игрой Городова? И что скажете об игре Маркова?

— По Городову — он провел четвертый матч за последнее время. Выглядит достойно, совершает мало ошибок. По Маркову тяжело сказать. Он вышел всего на 4 минуты.

— Насколько серьезное повреждение у Кайо?

— Его беспокоило колено еще с «Ротором», мы предлагали его заменить, но он решил, что сможет доиграть. Сегодня опять почувствовал боль в районе мениска. МРТ после «Ротора» не показало проблем, но нужно новый снимок сделать, чтобы все понять.

— Какой опыт для себя как тренера вы вынесли по итогам всех матчей группового турнира Лиги чемпионов?

— Когда смотришь много игр лучших команд Европы как тренер, видишь тенденции, скорости, фишки современного футбола. Это огромный опыт для всей команды. Мы видим, где мы что-то делаем правильно, а где нужно прибавлять, менять что-то в тренировочном процессе. Это настоящий праздник — выходить играть такие матчи. Мы разбираем соперников, понимаем нюансы, видим, на что равняться. Есть много пищи для размышлений, которую нужно осмыслить на сборах и внести в свою работу.

Фрэнк Лэмпард: «С «Краснодаром» была тяжелый матч, но я рад, как мы сыграли»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сделал комплимент сопернику.

— Надеюсь, все игроки скоро будут в строю, несмотря на травмы, — отметил Лэмпард. — Не знаешь, чего можно ждать, когда есть травмы. С «Краснодаром» для нас была тяжелая игра, я доволен, что мы сделали на поле и что не было травм.

— Что скажете о Билли Гилморе? Остались ли вы им довольны?

— Он проявил себя великолепно. Я в нем уверен. И в том, что он вернется к своей форме на 100 процентов.