Дзюба прав: чтобы победить, «Зениту» нужно перестать бояться

Чтобы сохранить шансы на евровесну, команда Сергея Семака должна обязательно выиграть у «Брюгге».

С «Брюгге» все началось. Можно провести четкую черту: до игры 1-го тура ЛЧ против бельгийского клуба «Зенит» провел в сезоне 12 матчей, в которых восемь раз победил и однажды уступил, а с 20 октября началась черная серия — 9 встреч, четыре поражения и всего два выигрыша. Так что именно с той неудачи начался кризис чемпионов России.

Причин резкого спада много. Семак уже не раз говорил о жесточайшем графике и кадровых проблемах, но на плачевные результаты в Лиге чемпионов влияет не только это.

После поражения от «Лацио» в речи Семака на пресс-конференции прозвучало слово «лимит», сейчас он еще раз подробно разжевал эту тему. А взбешенный очередной осечкой Артем Дзюба обвинил в провале психологию. «Посмотрите на европейцев: они не боятся, раскованны, все четко у них получается. А пока у нас такой менталитет, так и будем зажиматься, чего-то бояться», — восклицал нападающий «Зенита» в Риме.

Форвард говорил сумбурно, на эмоциях, но его посыл ясен. Дзюбе не нравится, что в еврокубковых матчах «Зенит» не столь агрессивен, как в премьер-лиге. Кстати, во вторник и Далер Кузяев затронул эту тему в ответ на вопрос корреспондента «СЭ». Полузащитнику показалось, что в первом матче с «Брюгге» сине-бело-голубые поначалу действовали пассивно.

При этом в столице Италии петербуржцы не уступили ни по числу ударов, ни во владении мячом, однако впечатление от их игры все равно осталось тяжелое. Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги отметил, что его команда могла забить и семь мячей, и он недалек от истины.

Возможно, гимн Лиги чемпионов и звучные имена соперников подсознательно заставляют игроков «Зенита» дрожать. Возможно, опасается проблем тренерский штаб — и выбирает осторожную тактику. Возможно, футболисты просто устали и не могут прыгнуть выше головы.

Причины сейчас совсем не важны, потому что наш чемпион в фигуральном смысле зажат в углу. И если зажиматься еще и на поле, о чем говорит Дзюба, то ничем хорошим это точно не закончится.

Бояться уже нет смысла. Парковать автобусы и прочий транспорт в своей штрафной бессмысленно хотя бы потому, что на отработку тактики у тренерского штаба банально нет времени. Тем более, в Бельгии «Зенит» не устроит даже ничья — если Семак и Ко не победят, то автоматически потеряют шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. Это «Брюгге» нужно бояться, что россияне отберут путевку в младший еврокубок.

Прекрасно понимаю, что не одно желание имеет значение для побед. Безусловно, команда устала, но в таком случае футболистам нужно все оставшиеся силы бросить на матч в Бельгии. «Зенит» на протяжении долгого времени стабильно выходил в евровесну, однако сейчас рискует пролететь мимо нее второй год подряд. Для клуба, чей ориентир — узнаваемость за рубежом, это большой удар.

«Брюгге» — команда из четвертой корзины. Она вырвала победу в Санкт-Петербурге лишь в добавленное время, а ее главный тренер Филипп Клеман был так счастлив, что назвал тот успех самым важным моментом в карьере, поставив его значимость даже выше двух чемпионских титулов. По-моему, подобные фразы многое говорят об амбициях клуба. Так почему «Зенит» должен бояться такого оппонента?

Уже сейчас, больше чем за две недели, вовсю подогревается интерес к битве «Зенита» со «Спартаком», эту игру называют «матчем года». Не согласен: в стратегическом плане победа над «Брюгге» гораздо важнее, чем взять три очка у красно-белых, ведь 16 декабря чемпионат России не закончится.

А вот в Бельгии может решиться судьба второй половины сезона. И еще чьи-то судьбы.