Пресс-конференция главного тренер а «Зенита» Серге я Семак а переросла в разбор проблем клуба.

— Вы впервые устроили пресс-конференцию перед выездной встречей Лиги чемпионов дома. Почему? — вопрос Семаку.

— Есть возможность. Не обязательно лететь и проводить предматчевую тренировку на чужом поле. У нас слишком мало времени между играми. Есть моменты, над которыми мы бы хотели поработать в Петербурге. И так удобнее: не нужно после перелета бежать на поле. Для нас так более привычно.

— Что вам помешало побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов?

— Чтобы бороться, следовало усилить те позиции, которые нам были необходимы. Плюс нужно конкурировать с командами, когда мы в оптимальной форме, и все лидеры в строю. При любом другом раскладе есть конкурентные преимущества у соперников.

— Кто не выйдет на поле в Бельгии?

— Из-за травм не сыграют Караваев и Вендел. Ловрен дисквалифицирован, Чистяков и Крапухин не заявлены в Лигу чемпионов. Дзюба под вопросом. Он получил повреждение в Туле, это новая проблема. Насколько сможем решить ее, станет ясно в течение дня.

— Какие ошибки вы допустили в первом матче с «Брюгге»? Согласны ли с Далером Кузяевым, назвавшим игру пассивной?

— Мы действовали скорее осторожно, чем пассивно, неплохо контролировали мяч, встреча получилась напряженной, значимость результата была очень высокой. Играли раскованно, могли забить еще, не реализовали те моменты, которые создали. В обороне надо меньше ошибаться, тогда и меньше пропускать будем. Это футбол — не обязательно побеждает команда, у которой больше шансов.

— Вам нужно забивать дважды. Будете играть с позиции силы?

— Мы всегда стараемся так, но не каждый раз получается как хочется. Нам надо играть активно, нужно забивать. Мы знаем ситуацию, постараемся сработать на максимуме возможностей, чтобы добиться результата.

— Что вы думаете о лимите? Мешает ли он вам?

— Я не сторонник лимита. Что касается вектора развития, то здесь нужно руководителям принимать решение. Нужен качественный турнир, качественные команды, качественные футболисты, которые могут на равных соперничать с европейскими клубами. Что для этого сделать? Вариантов много: воспитывать своих игроков, ждать момента, когда количество россиян станет больше, чем сейчас. Для любой команды, выступающей в Лиге чемпионов, лимит создает проблемы. Если выбывают три-четыре лидера, то на скамейке появляются футболисты «Зенита-2» или «Краснодара-2». Такие реалии. А у западных клубов таких проблем нет — там полноценная заявка. В Евросоюзе, например, все граждане ЕС не являются иностранцами. Есть конкурентное преимущество, бесспорно.

— В Бельгии не такой жесткий график, как в России. Насколько велика разница в физической подготовке между «Зенитом» и «Брюгге»?

— Проблем много. Некоторые из лидеров только по две-три тренировки успели провести, кто-то не сможет помочь. Каждый матч, каждый день вносит коррективы. Чтобы быть мощными, нужна ротация, длинная скамейка, но российские клубы не могут позволить себе этого. Плюс у нынешнего чемпионата есть свои издержки, связанные с отсутствием подготовительного этапа.

— В понедельник стало известно, что «Зенит» проведет матч с «Уралом» без зрителей, а с «Боруссией» — со зрителями. Не считаете ли вы это решение странным?

— Мы только за то, чтобы болельщики были на каждой игре, но решение принимаем не мы. А странности в нашей жизни часто случаются. У меня нет ответа на этот вопрос.

Далер Кузяев : «Постараемся сыграть агрессивно с первых минут»

— Сергей Семак говорил, что Лига чемпионов — это праздник. Едете ли вы в Брюгге с желанием получить удовольствие от игры? Чувствуете, что вы по-прежнему участники этого праздника? — вопрос хавбеку «Зенита».

— Согласен, Лига чемпионов — это праздник, самый престижный турнир в Европе. Мы рады быть участниками турнира с боевым настроем, в Бельгии нас ждет непростая, но интересная встреча.

— Какие ошибки команда допустила в первом матче с «Брюгге»?

— В первом тайме действовали немного пассивно и только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный, атакующий футбол. Надо не допустить такого, чтобы в Бельгии «Зенит» выглядел пассивно. Нам необходимы очки, постараемся играть в более агрессивный футбол с первых минут.