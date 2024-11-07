«Астон Вилла» впервые проиграла в ЛЧ из-за дикого фейла защитника. Мингз взял мяч в руки после паса вратаря

До этого команда одержала три сухих победы.

«Астон Вилла» уступила «Брюгге» (0:1) в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Единственный мяч в игре забил капитан бельгийцев Ханс Ванакен с пенальти — его назначили после ужасной ошибки центрального защитника Тайрона Мингза.

Что сделал Мингз

Первый тайм прошел с преимуществом бирмингемцев во владении мячом (57% против 43%), но у чужих ворот куда опаснее выглядели хозяева (5:1 в пользу «Брюгге» по попаданиям в створ). А в самом начале второй половины коллектив Унаи Эмери еще сильнее помог бельгийцам открыть счет — на 50-й минуте центральный защитник Тайрон Мингз схватил мяч руками в штрафной после паса голкипера Эмилиано Мартинеса.

Атака «Брюгге» закончилась потерей Андреаса Сков Ольсена на правом фланге — Джон Макгинн отпихнул датчанина от мяча, который укатился за лицевую. Судья показал удар от ворот — с ним возникли проблемы: Мартинес руками швырнул мяч перед собой на газон, после чего отпасовал на Мингза, находящегося от него в паре метров. Защитник остановил мяч рукой и вкрутил его на угол вратарской — как будто для повторного ввода в игру.

Арбитр Тобиас Штилер мгновенно назначил пенальти, несмотря на недовольное замешательство в глазах виновников ошибки. Ванакен легко переиграл Мартинеса и забил первый мяч в этой Лиге чемпионов. На 66-й минуте Эмери поменял Мингза, выпустив вместо него Пау Торреса. Вдобавок к привезенному пенальти у англичанина с середины первого тайма висела желтая карточка.

Как команды выступают в этой ЛЧ

По итогу счет 1:0 в пользу «Брюгге» застыл до финального свистка. «Астон Вилла» практически не имела возможностей сравнять, ни разу не ударив в створ после перерыва — всего было две попытки, которые пролетели мимо ворот.

«Астон Вилла» в этом розыгрыше Лиги чемпионов впервые потеряла очки и даже пропустила: до игры с «Брюгге» выдала три сухих победы над «Янг Бойз» (3:0), «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0). Бельгийцы же набрали в четырех матчах шесть баллов: до этого оказались сильнее «Штурма» (1:0), но уступили «Боруссии» (0:3) и «Милану» (1:3).

В прошлой ЛЧ был похожий эпизод, но судья не назначил 11-метровый

Габриэль из лондонского «Арсенала» отлично понимает Мингза. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «канониры» в четвертьфинале попали на «Баварию»: первая игра проходила в Лондоне — на 67-й минуте бразильский центральный защитник также схватил мяч в руки после удара от ворот. Мюнхенцы мгновенно эмоциально обратились к арбитру, но швед Гленн Нюберг не назначил 11-метровый.

Рефери объяснил решение тем, что не станет ставить подобный глупый пенальти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Однако его комментарий еще сильнее вскипятил представителей «Баварии».

«Судья допустил огромную ошибку. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки. Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была «детская ошибка» и он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая — какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас», — полыхал тогдашний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

Габриэлю в отличие от Мингза повезло. Однако в прошлом году «Бавария» все равно прошла в полуфинал, обыграв «Арсенал» 3:2 по сумме двух игр. В 1/2 финала мюнхенцы уступили будущему победителю «Реалу» (4:3 после двух встреч).