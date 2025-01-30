«Реал» не пустили в топ-8, Лаутаро шокировал Головина, «Ливерпуль» проиграл, но выше «Барсы». Безумный вечер в ЛЧ!

Яркие моменты заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов.

Лаутаро — легенда

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)

«Монако», в составе которого с первых минут появился Александр Головин, все-таки не сотворил чудо и не попал в топ-8. Оборона монегасков может «привезти» на ровном месте даже против аутсайдера лиги 1, а «Интер» — другая весовая категория. Так что нерадзурри быстро заставили гостей допустить ошибку при розыгрыше мяча, и капитан красно-белых Закария подтолкнул в спину Тюрама. Лаутаро Мартинес решил бить по центру, и едва не проиграл дуэль Маецки.

Только чуть-чуть не считается. А за первым провалом последовал второй. На этот раз рывок Тюрама проспал неопытный Мависса, и его фол уже на 13-й минуте оставил «Монако» в меньшинстве. Двойным наказание не получилось благодаря вратарю, который вытащил из-под перекладины штрафной от Димарко. Впрочем, Маецки лишь отсрочил неизбежное, снова пропустив от Мартинеса. Так капитан «Интера» на два гола оторвался от Адриано и стал лучшим снайпером клуба в ЛЧ. А с учетом Кубка чемпионов ему оставался всего один точный удар до легенды миланцев Сандро Маццолы. Погоня увенчалась успехом, когда Лаутаро успел на добивание после атаки Мхитаряна.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Maksimir (Загреб)

А вот у «Милана» все складывалось не так гладко, хотя поездку в Загреб — в гости к возглавившему зимой местное «Динамо» Фабио Каннаварро — многие рассматривали чуть ли не как факультативное задание. Но жизнь в подобных случаях часто бьет по голове, и больнее всего она ударила Габбиа. Тот на ровном месте потерял мяч, фактически подарив гол выскочившему один на один Батурине.

Сенсационные 1:0 к перерыву дополнились глупым удалением Мусы, получившего вторую желтую карточку. Так что фирменный камбэк россонери под началом Сержиу Консейсау виделся задачей невероятной сложности. Тем не менее, в начале второго тайма — после отмены второго гола хозяев — счет сравнял Пулишич. Однако чудеса не могут стать системной вещью, что и продемонстрировал вернувший «Динамо» лидерство Пьяца. Хорваты в режиме онлайн заскакивали в плей-офф, но все же туда не попали. Зато могут гордиться тем, что выкинули «Милан» из первой восьмерки.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)

Как говорится — учитесь у «Атлетико», который за тайм уничтожил оборону «Зальцбурга», а больше всего Диего Симеоне радовал сын Джулиано. Он и счет открыл, пробив из-под защитника в дальний угол, и организовал второе взятие ворот. Оторвался от оппонентов, перебросил куда-то выбежавшего вратаря и вывел на пустые ворота Гризманна. И француз же довел счет до крупного в концовке первого тайма. По числу лигочемпионских голов под руководством одного тренера (38) Антуан уступает только Месси с Хосепом Гвардиолой (43) и Салаху эпохи Юргена Клоппа (41).

Мощь Парижа и нервы в Манчестере

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. MHPArena (Штутгарт)

Главная интрига заключительного игрового дня крутилась вокруг перспектив «Манчестер Сити» и «ПСЖ». «Горожанам» требовалось выигрывать. Парижанам хватало и ничьей, что полностью устраивало и принимавший команду Луиса Энрике «Штутгарт». Чемпионы Франции, впрочем, о подобных раскладах не думали, впервые под началом нынешнего тренера забив в первом тайме лигочемпионского матча больше одного гола. Особенно усердствовал Барколя, который открыл счет после розыгрыша углового, а потом выкатил мяч Дембеле. Еще одного ассистентского балла вингера лишил голкипер швабов, который в схожей ситуации невероятным образом остановил удар Дуэ на линии. Впрочем, практически сразу забил Дембеле, оформивший в итоге хет-трик.

В общем — на классе. То, что присуще и командам Гвардиолы. Только нынешний «Сити» хоть и выходит из кризиса, но все еще далек от совершенства. После первого тайма «горожане» горели в матче с «Брюгге». И даже после ответного гола Ковачича, который дотащил мяч до штрафной и отправил его в нижний угол, нервотрепка не закончилась. При 1:1 спасать пришлось Эдерсону, а шанс перевести дух появился после того, как фирменное подключение в атаку Гвардиола спровоцировало автогол бельгийцев. И уже окончательно успокоил ситуацию ярко вышедший на замену Савиньо. Сенсационного провала не случилось.

«Реал» — в стыках

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Stade du Roudourou (Генгам)

Вопрос дня номер два звучал так: кто попадет в топ-8? Точнее, кто туда заскочит в последний момент, и удастся ли это «Реалу», который уступал ряду конкурентов по разности мячей. По сути, на кону стояла борьба за одно или два места, потому что «Интер», «Атлетико» и «Милан» находились в максимально выгодном положении — в роли хозяев собственной судьбы.

Итак, «Реал» в гостях у прямого конкурента «Бреста» должен был не просто выигрывать, а заметно улучшать разность мячей. И это — в отсутствие дисквалифицированного Винисиуса Жуниора. Зато сливочным дали небольшую фору по времени французские фанаты. Из-за устроенного ими файер-шоу начало игры было отложено. Судья ждал, пока рассеется окутавший арену дым. А гола Родриго, открывшего счет после эффектного соло, пришлось ждать до середины первого тайма. Так был оформлен новый рекорд «Королевского клуба», у которого в ЛЧ серия результативных ударов легионеров достигла цифры 59.

Уже во втором тайме это число увеличил Беллингем, но до этого команда Карло Анчелотти пережила неприятный момент. Вскоре после того, как вратарь «Бреста» не дал забить Мбаппе, трибуны привел в восторг, казалось, сравнявший счет Ажорк — Мадрид спасла система определения офсайда. Но даже итоговые 3:0 и очередной гол Родриго, набравшего сумасшедшую форму, не позволили взлететь в топ-8. Там наряду со стабильным «Байером» — команды-сенсации

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. BayArena (Леверкузен)

«Байер» по итогам семи туров имел лучшее соотношение мячей среди клубов с 13 очками. А еще — не самого сильного и лишенного мотивации соперника. Хотя «Спарта» упиралась, как могла, и избежала пенальти благодаря ВАР. Мяч попал не в руку, как посчитали судьи, а в голову чешского защитника. Леверкузенцам пришлось забивать с игры — после флангового прохода Фримпонга это сделал Вирц. Второе же взятие ворот состоялось благодаря стандарту Гримальдо и последовавшему за ударом испанца добиванием.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Villa Park (Бирмингем)

Заскочила в восьмерку и «Астон Вилла», устроившая невероятные качели в игре с «Селтиком». К пятой минуте она вела 2:0, а Роджерс стал первым игроком в истории турнира, который оформил столь стремительный дубль. Дальше пришло время Уоткинса — в этой игре он успел все! Сначала упустил верный момент, чтобы довести счет до крупного. Точнее, вратаря на линии подстраховал защитник. Потом — уже при счете 2:2 — именно Уоткинс вывел команду Унаи Эмери вперед. Далее было падение при исполнении пенальти, так что — если бы мяч влетел в ворота — гол не засчитали бы. А уже «на флажке» крутой прессинг Уоткинса помог Роджерсу оформить хет-трик.

Исторический прорыв «Виллы»! Примерно так можно оценить и результат «Лилля». Принимая «Фейеноорд» и начав с голевой передачи экс-краснодарца Кабелла, «доги» лишь раз дали слабину. А роттердамцы словно не переварили разгром «Баварии» в игре недельной давности. Тяжелее всех защитнику-ветерану Траунеру, который начал с того, что сбросил мяч головой Сантьяго Хименесу, сравнявшему счет. В итоговый же протокол попали два автогола австрийца. Но все же голландцы сыграют в плей-офф.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)

«Ливерпуль» проиграл, но остался лидером

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Неожиданно эмоциональной получилась борьба за первое место, куда в режиме реального времени дважды поднималась «Барселона». На руку каталонцам оказалось решение главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота сыграть в Эйндховене вторым составом. Из привычных лидеров можно было отметить разве что Гакпо, который огорчил свой родной клуб, открыв счет. Однако, дважды получая преимущество, мерсисайдцы его упускали. Итоговые 3:2 в пользу ПСВ установились уже к перерыву.

То есть, «Барсе» нужно было просто выиграть. Только тревожные для сине-гранатовых звоночки были слышны весь первый тайм. То Щенсны едва не дрогнул под давлением Пашалича, то после долгого изучения момента отменили гол оказавшегося в офсайде Дзаппакосты. Выясняли, от кого к нему отлетел мяч. А на крутой гол, организованный Рафиньей и Ямалем, не менее эффектно ответил Эдерсон. И пусть Араухо вернул каталонцам лидерство, Пашалич свой гол тоже все-таки забил. Итог — нервные и эмоциональные 2:2, которые не устроили никого. «Барса» осталась второй, а команда Джан Пьеро Гасперини выпала из топ-8.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)

Статистика дня

1-м французским клубом, который преодолел отметку в 300 голов в ЛЧ, стал «ПСЖ».

3-м — после легенды «Реала» Уго Санчеса и Хавьера Эрнандеса («МЮ») — мексиканцем, который забил в главном еврокубке пять мячей за сезон, стал нападающий «Фейеноорда» Хименес.

5 побед подряд — повторение клубного рекорда «Атлетико» девятилетней давности.

6 домашних матчей подряд не пропускает «Интер». Это лучшая серия с 2016 года, когда замок на свои ворота повесил «Атлетико».

16 голов в восьми турах забил ПСВ. Больше было только в дореформенном турнире-1975/76 (20).

34 матча группового этапа не проигрывает дома «Бавария» (+32=2). Мюнхенцы превзошли рекорд «Барселоны».

35 матчей не проигрывает дома «Манчестер Сити». Лучше серии только у «Баварии» (43 — с 1969 по 1991) и «Барселоны» (38 — с 2013 по 2000).

51 минута — интервал между голами нападающего «Боруссии» Гирасси. Лучший показатель среди футболистов, чье игровое время превысило 300 минут.

64 гола в один игровой день — второй результат в истории главного еврокубка. Больше (66) мячей наколотили еще в старом Кубке чемпионов 16 сентября 1970 года.