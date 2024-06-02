Фанаты белорусского блогера Mellstroy выбежали на поле в финале Лиги чемпионов. И сфотографировались с Винисиусом

Рассчитывали на огромные деньги.

Финал Лиги чемпионов, в котором встречаются «Боруссия» и «Реал», не обошелся без происшествия. Вскоре после стартового свистка на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне выбежали два болельщика.

Фото Reuters

На обоих были футболки с надписью «Mellstroy» — это никнейм белорусского треш-стримера Андрея Бурима. Ранее блогер пообещал 30 миллионов рублей тому, кто выбежит в футболке с его логотипом в финале Лиги чемпионов.

Стюарды остановили выбежавшего на поле болельщика. Фото Reuters

Фото Reuters

Забавно, что не так давно Бурим сообщил, что он проиграл практически все деньги — сможет ли он расплатиться с выбежавшими на поле болельщиками, неизвестно. Однако как минимум один фанат остался доволен — у него получилось сфотографироваться с Винисиусом Жуниуром.

Это не первый случай, когда никнейм Бурима мелькнул на футбольном поле. Ранее то же самое поклонники блогера провернули на матче Россия — Сербия. В России Mellstroy объявлен в розыск.