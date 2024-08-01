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Оздоев отдает победный пас и ждет Чалова в Лиге чемпионов, минскому «Динамо» не хватило одного гола

ПАОК с Оздоевым вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
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ПАОК обыграл «Борац» (1:0) и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
Главные события состоявшихся в среду ответных матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На классе

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
31 июл, 22:00. Gradski Stadion (Banja Luka) (Баня-Лука)
Борац Б-Л
0:1
ПАОК

После инфарктной домашней победы (3:2) ПАОК в Баня-Луке победил на классе. Спокойно, уверенно и солидно. А Магомед Оздоев снова сыграл важную роль в победе «Двуглавых орлов». Открывшись в свободной зоне под передачу Тайсона, российский полузащитник с левой покатил мяч вдоль штрафной, а Мюрг неотразимо пробил в угол. В отличие от игры недельной давности, ответить на это «Борацу» оказалось нечем.

ПАОК обыграл &laquo;Борац&raquo; (3:2) в&nbsp;квалификации Лиги чемпионов. Оздоев помог ПАОК победить, шансы минского и батумского «Динамо» тают на глазах

Дальше у ПАОК будет соперник посерьезнее — шведский «Мальме», где с нынешнего сезона выступает так и не сыгравший ни одного матча за «Краснодар» норвежец Бутхейм. У него уже 12 мячей в текущем сезоне. Ну а в Салониках ждут голов от Федора Чалова. В день кубкового матча ЦСКА в Краснодаре форвард попрощался с родной армейской ареной. Трансфер в ПАОК должен быть оформлен в пятницу, и греки могут заявить его в Лигу чемпионов.

Бывший туляк подарил надежду

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
31 июл, 21:45. Динамо (Минск)
Динамо Мн
1:0
Лудогорец

«Чтобы отыграть два мяча, важно забить первым. Настраиваю парней, что надо и в обороне играть коллективно, и забивать. Счет после первого матча заставляет нас быть активными в атаке», — говорил накануне возглавляющий минчан экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко.

Он, кстати, получил подкрепление в лице одного из лидеров команды Седько. Еще не игравший после травмы в этом еврокубковом сезоне полузащитник вышел в стартовом составе. Была надежда, что Седько, который перед стартом еврокубков забил в трех из четырех матчей белорусского чемпионата, отметится результативным действием и в этой встрече.

Отличился же в итоге бывший игрок тульского «Арсенала» Бахар. После заброса на правый фланг и подачи в штрафную последовал прострел Мельниченко и удар с нескольких метров. Только большего «Динамо» не добилось, хотя шанс как минимум на овертайм у минчан был. Увы, после скидки головой и удара с нескольких метров бразильского новичка Игора Педро «Лудогорец» спас вратарь.

«Динамо» отправляется в квалификацию Лиги Европы, где сыграет с «Линкольн Ред Импс». Судя по тому, что чемпионы Белоруссии показали в играх с «Лудогорцем» и ранее «Пюником», у них неплохие шансы против клуба из Гибралтара, который пропустил семь мячей от «Карабаха» (0:2, 0:5)

Второй разгром «Партизана»

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
31 июл, 21:00. FK Partizan (Белград)
Партизан
0:3
Динамо К

2:6 в первом матче — это обычно звучит как приговор даже без правила выездного гола. А пустые трибуны в Белграде — не та обстановка, что располагает к футбольным подвигами. Тем более, довольно быстро «Партизан» получил контратаку после собственного углового и пропустил от оформившего в итоге дубль Ярмоленко. Да, в начале второго тайма развернуть игру мог едва не сравнявший счет Салданья, но принципиально этого ничего не меняло. Как и выход на замену бывшего полузащитника «Рубина» и ЦСКА Натхо. Спустя несколько минут Живкович в собственной штрафной сфолил на Ванате, и тот сам реализовал пенальти. А до второго разгрома дело дошло в компенсированное время. Впереди у «Динамо» матчи с «Рейнджерс».

Магомед Оздоев
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Минск)
ФК Лудогорец
ФК ПАОК
ФК Партизан
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