Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопросы журналистов перед заключительной игрой в Лиге чемпионов

О матче с «Баварией»

— Во-первых, это последний тур Лиги чемпионов. Мы были настоящей командой в четырех первых матчах, но в последнем сыграли неудачно. Против нас — лучшая команда Европы, а может быть, и в мире. Но в футболе всегда есть шанс. Надо показывать себя до последней секунды, биться за весну. Не могу сказать, какой будет «Бавария» завтра. Это не важно. У соперника много качественных игроков, но мы готовы к этому. Мы приехали со всеми здоровыми футболистами. Постараемся завтра оставить все силы на поле. Попробуем совершить маленькое чудо.

О кадровых проблемах «Локо»

— Не знаю завтрашнего состава «Баварии», но в последнее время у них была ротация. Мы уважаем соперника. Успех против лучшей в мире команды — это мечта. Если не будешь мечтать — никогда не достигнешь успеха. Нам не хватает игроков, это факт. Но для меня важна только моя команда. Мы должны адаптироваться к качествам тех, кто есть. У тренера всегда есть выбор, но сейчас он небольшой.

О первом матче с «Баварией»

— Мы действовали хорошо. Но результат — поражение со счетом 1:2. Мы сделали выводы из той игры. Выбор футболистов для завтрашнего матча будет совсем другой. Их качества — тоже. Значит, игра будет отличаться.

О сопернике

— «Бавария» — лучшая команда в мире. Они точно знают, как распределить силы от матча к матчу. Да, у меня есть связи в Германии. Но если ждать от соперника малого сопротивления, то получишь катастрофический результат. «Бавария» — немецкая команда. У них правильный менталитет. Они не будут играть вполсилы. И мы должны это понимать. Тогда у нас будет шанс. Расслабимся — не добьемся успеха.

На вопросы журналистов также ответил защитник Мацей Рыбус.

О задаче «Локо»

— Мы рады приехать к победителю Лиги чемпионов. Прибыли за хорошим результатом. У нас свои проблемы и травмы. Но это шанс для молодых футболистов. Будем биться на сто процентов. Такие матчи приносят только пользу. Мы можем войти в историю в хорошем смысле.

О своей готовности

— Силы на игру есть. Последние матчи хорошо себя чувствую физически. Даже лучше, чем раньше. Травм нет.

О сопернике

— Игроки «Баварии»? Дэйвис очень хорошо выглядит. Это скоростной игрок, который создает моменты у ворот соперника. Может быть, он лучший левый защитник в мире. Кого я опасаюсь? У многих футболистов высокий уровень. Нелегко против них играть. Надо держать концентрацию все 90 минут и выполнять тактические задачи. Уверен, что если будем бороться, получим хороший результат.

О номере

— У меня 23-й номер. Но я не думал о том, что под ним играл Швайнштайгер. Он был хорошим футболистом. Но я всегда играл под этим номером.

О Левандовски

— Левандовски? Не общался с ним. Не хочу общаться с соперником за день или два до игры.