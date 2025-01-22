«Барселона» выдала великий матч, но негативных выводов больше. Система Флика все чаще дает сбой

5:4 с «Бенфикой» — повод поговорить о проблемах.

Формат Лиги чемпионов стоило изменить хотя бы ради матча «Бенфики» и «Барселоны» в седьмом туре. Что это была за битва! Смотреть главный еврокубок в январе в целом очень непривычно, но интереса от этого, конечно, не меньше. Тем более мы вплотную приблизились к развязке общего этапа.

В текущем сезоне не было ничего ярче произошедшего на «Да Луш». Возможно, встречи «Реала» и той же «Барсы» с «Боруссией» где-то рядом, но не выше. Игра, без сомнений, войдет в историю турнира, с подобным сюжетом иначе никак. Гости проигрывали 2:4 к 78-й минуте и в итоге победили. Красота же!

Несмотря на фантастический камбэк, вопросов к системе Флика лишь прибавилось. В первом тайме в плохом смысле солировал Войцех Щенсны, подаривший Вангелису Павлидису, наверное, самый легкий хет-трик всех времен. С пары метров замкнул прострел — раз. Покатил в пустые, когда вратарь и последний защитник лежали вне штрафной после столкновения друг с другом, — два. Пенальти — три.

Второй гол привез именно поляк, который зачем-то выбежал из ворот и врезался в Алекса Бальде с мячом в ногах. 11-метровый — тоже вина голкипера. Щенсны бросился в ноги Керему Актюркоглу, но явно опоздал и срубил турка. Интересно, что ни в игровых действиях, ни в поведении Войцеха не было видно нервов. То есть он не плыл психологически, а просто почти целиком провалил матч в профессиональном плане (не считая реально классного сейва в концовке). Не из-за нервов, а из-за несоответствия требованиям системы Ханси Флика.

Похожее случилось и в финале Суперкубка Испании, когда вратарь сфолил на Мбаппе и получил прямую красную карточку. Поляку повезло, что его партнеры оба раза забили сопернику по пять мячей и сместили акцент на положительный итоговый результат. Но речь уже о тенденции, поэтому снова избежать должного количества критики не получится.

Вообще, до конца неясно, стоит ли обвинять в ошибках именно Войцеха. Он делает что может. Щенсны ведь никогда не считался мастером игры ногами или подстраховки защитников. Его козыри — реакция, действия на ленточке, пенальти (22% отраженных за карьеру, 20 из 90). И все же факт остается фактом: он как минимум не подходит нынешней «Барселоне» по стилю. А как максимум — так и не вывел себя из состояния футбольной пенсии.

Говоря об этом самом стиле, кажется, пора сказать вслух: он очень далек от совершенства. Очень-очень далек. Безусловно, когда Мбаппе восемь раз за матч попадается в вашу офсайдную ловушку — это эффектно и очаровательно. И, что наиболее важно, заставляет забыть, как этот же Мбаппе неоднократно по правилам вываливался к воротам Пеньи в осеннем класико. Просто не реализовывал.

В матче против «Бенфики» несколько раз бросалось в глаза, как лиссабонцы буквально вслепую бросают мяч в одну и ту же пустую зону. Как правило, за спину Кунде. И неважно, есть там адресат или нет — пространства точно много. Именно так пришел первый гол Павлидиса. Получается, высокая линия обороны, ставшая в начале сезона визиткой и вроде как преимуществом «Барсы», к середине зимы превратилась в слабость, о которой соперники прекрасно знают. И успешно ей пользуются.

В «Баварии» Флик создавал примерно то же самое, но там был баланс и ни разу не сломавшийся в сезоне-2019/20 Нойер. В Испании у Ханси тоже есть подходящий вратарь. Только он выбыл с разрывом «крестов», и тренер в этом, разумеется, не виноват. Естественно, «Барселоне» сложнее бороться с командами, которые привыкли играть вторым номером против грандов. У таких обычно контратаки отточены куда лучше.

Важно понимать: исход сумасшествия в Лиссабоне — скорее исключение. Каталонцы много раз показали, что их нельзя считать командой, которая забьет сколько захочет. Видели, с кем они теряют очки? «Леганес», «Лас-Пальмас», «Сельта», «Осасуна», «Бетис». В большинстве случаев мешают эмоции. «Хетафе» Бордаласа отлично надавил на это больное место, превратив встречу в чемпионате в одну сплошную провокацию. Даже при лиссабонской победе 5:4 после финального свистка в подтрибунке произошла драка, потому что кто-то там что-то сказал Рафинье. Голые эмоции, какой тут прагматизм?

Атака «Барселоны» заслуженно собирает комплименты последние несколько месяцев. Достойная реализация, второе место по голам в топ-лигах, с гигантским запасом первое в Лиге чемпионов — спереди все хорошо работает. Сзади — нет. Нельзя пропускать четыре от более слабого соперника и рассчитывать на Рафинью, Ямаля и Левандовски. Даже если они в результате вытаскивают победу. Забивать по 3-4 мяча в каждой игре не под силу даже им.

Ханси Флик. Фото Reuters

Если Флик наладит оборону, «Барса» эволюционирует в главного претендента на победу в Лиге чемпионов. Потому что не будет глупого удаления Гарсии при билдапе с «Монако». И столкновения Щенсны с Бальде не будет. Под «обороной» здесь имеются в виду не защитники, а в целом оборонительная система, механизм. Не факт, что немец успеет отшлифовать защитную стену до весны. Вероятно, потребуется еще одна предсезонка. Хотя отстройка надежной обороны никогда не была козырем Флика, он про другое.

Очевидно, «Барселона» и в таком формате способна доходить до самых высоких стадий, но замахиваться на первое за десять лет золото — вряд ли. Нужно больше футбольного цинизма.