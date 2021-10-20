Исторический гол Пике подарил «Барселоне» надежду, но победа над Киевом не убедила перед класико

Каталонцы выиграли в Лиге чемпионов впервые с декабря прошлого года.

Лига чемпионов. 3-й тур. Группа E

«Барселона» (Испания) — «Динамо» К (Украина) — 1:0 (1:0)

Гол: Пике, 36.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Коутинью, 46), Дест, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Сержи Роберто, 69), Л.де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тымчик, 78), Миколенко, Сирота, Забарный, Сидорчук, Буяльский (Караваев, 85), Шапаренко, де Пена (Гармаш, 61), Цыганков (Рамирес, 85), Супряга (Витинью, 61).

Предупреждение: Ф.де Йонг, 90.

Судья: Тюрпен (Франция).

20 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Понятно, что всем нравится вспоминать удивительные вещи. В случае с «Барселоной» и киевским «Динамо» это, бесспорно, знаменитая игра 1997 года с хет-триком Андрея Шевченко. Только все это уже давняя история, и даже прошлогодние 4:0 в пользу сине-гранатовых в Киеве — не более чем воспоминание. Хотя и любопытное по той причине, что тогда Роналд Куман оставил дома Месси, так что опыт побед над Мирчей Луческу без покинувшего «Камп Ноу» аргентинца у главного тренера каталонцев имелся.

Но есть важное отличие, ведь та игра не имела для «Барсы» принципиального значения, тогда как новая встреча получалась судьбоносной для обеих команд. Поражение представлялось практически гарантированным лишением возможности встретить еврокубковую весну, тогда как победа оставляла шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

Тем не менее особого интереса матч не вызвал, хотя в столице Каталонии наконец-то дождались разрешения заполнять трибуны «Камп Ноу» на сто процентов. Однако, несмотря на это и на акции с серьезными скидками на билеты, игру посетили всего 45 968 зрителей. Если брать Лигу чемпионов — это худшая заполняемость легендарной арены за последние десять лет. Скромнее было только на матче с БАТЭ в 2011-м.

«Мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, и мы не можем проиграть обе следующие встречи, мы должны в обеих победить», — обозначил намерения хозяев Куман.

При этом тренер принял решение оставить в запасе Ансу Фати, который уладил с клубом все контрактные разногласия — после матча было объявлено о продлении соглашения с вингером до 2027 года с отступными в миллиард евро. 18-летнего форварда элементарно берегут после длительного лечения и дозируют нагрузки, ведь в минувшее воскресенье он впервые вышел в основном составе после почти годичной паузы, а уже в воскресенье — класико против «Реала».

С киевлянами же на острие атаки отправился Люк де Йонг. Тот самый, который, по версии Кумана, лучше Неймара, если речь идет о подачах с флангов. Неудивительно, что именно они стали главным оружием «Барсы» с первых минут игры, однако голландец два отличных шанса не реализовал. Не смог пробить Бущана и американец Дест, вынужденно осваивающийся на позиции флангового нападающего. Но в конце концов «Барса» вслед за первыми попаданиями в створ в этом турнире забила и первый гол.

Как не раз уже случалось, в ответственной ситуации выручил Пике, которому еще и удалось войти в историю. В 34 года и 260 дней Жерар стал автором самого «возрастного» мяча сине-гранатовых в Лиге чемпионов, превзойдя Сильвинью и одного из своих нынешних тренеров — Хенрика Ларссона. А еще по количеству точных ударов в главном еврокубке обошел Серхио Рамоса и в рейтинге самых результативных защитников в истории турнира сравнялся с рекордсменом Роберто Карлосом.

Оберегать же минимальный перевес по итогам первого тайма Куман не собирался. В противном случае голландец подумал бы об обороне, где отсутствовали травмированный Араухо и дисквалифицированный Эрик Гарсия. «Барса» после перерыва перестроила атаку за счет Фати и Филиппе Коутинью. Это сработало бы, если бы эффектность сочеталась с эффективностью, однако попытки завести мяч в пустые ворота или поразить их ударом через себя ни к чему не привели.

Если, конечно, не считать нескольких нервных отрезков, когда словно не верившие в себя украинцы активизировались и Пике пришлось вспомнить о непосредственных обязанностях, заблокировав несколько ударов соперника. Так что первая с декабря прошлого года лигочемпионская победа «Барсы» получилась скорее трудовой. Для успеха в класико против яркого и одновременно мощного «Реала» этого будет недостаточно.