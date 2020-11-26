Разбираем на примере матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов (0:0).

Летняя трансферная кампания «Локомотива» выглядела скорее неудачной. С одной стороны, серьезная потеря: уход Алексея Миранчука в «Аталанту». С другой, странные приобретения наподобие Райковича или Камано. Но одна покупка все же оказалось топовой — это трансфер нападающего Зе Луиша из «Порту».

Представляю, как расстроились болельщики «Спартака», за который форвард выступал с 2015 по 2019 год. Бонифаций — и в составе принципиального конкурента! А вот фанатам «Локо» стоит порадоваться и закрыть глаза на прошлое легионера. Ведь он уже приносит команде пользу, органично вписываясь в футбол Марко Николича.

Рассмотрим на примере вчерашней игры с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

В ответном матче против команды Диего Симеоне в Мадриде Зе Луиш стал абсолютным лидером среди обеих команд по выигранным верховым единоборствам (11). Для сравнения: лучший результат в «Атлетико» у Триппьера (4).

Карта выигранных верховых единоборств Зе Луиша в матче Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» (0:0). Фото whoscored.com

Посмотрите, где приходилось бороться Зе Луишу. Не в штрафной площади, как это было бы в РПЛ. А в средней трети поля, куда форвард регулярно опускался.

Идея Николича при выходе из обороны понятна: длинные забросы на Зе Луиша, последующая скидка, к примеру, на скоростного Камано, забег кого-нибудь из атакующих футболистов в штрафную. Зе Луиш — боролся. Вот только партнеры его поддерживали редко. Либо отдавали передачи назад («Атлетико» перекрывал все зоны, располагаясь по схеме 4-4-2), либо теряли мяч под прессингом. У того же Камано — 6 потерь мяча: худший результат в составе обеих команд.

Еще одна интересная деталь: Зе Луиш коснулся мяча 42 раза. Вот его карта касаний:

Карта касаний Зе Луиша в матче Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» (0:0). Фото whoscored.com

Сравним с другими атакующими футболистами красно-зеленых: Миранчук — 29, Камано — 34, Игнатьев — 33. Это к вопросу об объеме и полезности на поле.

Конечно, можно посетовать на тот момент, который был у Зе Луиша на последней минуте. Форвард даже не подстроился под мяч — в итоге у него ноль ударов за матч. Однако с таким количеством черновой работы (добавим сюда и 3 выноса мяча из своей штрафной) это простительно. Удивительно, что он вообще добежал до ворот соперника.

Итак, что Зе Луиш дает «Локо»?

Во-первых, преимущество наверху. Здесь и рост (185 см), и классный прыжок, и умение выиграть борьбу без фола (ни разу не нарушил правила против «Атлетико»). В еврокубках, где «Локо» предпочитает играть на контратаках, такие навыки — самое то. В РПЛ, где красно-зеленые все-таки доходят до штрафной соперников, Зе Луиш прекрасно подойдет под фланговые кроссы и розыгрыши «стандартов».

Во-вторых, объем. Такое чувство, что форвард — везде. Обычно подобные ощущения возникают от позиции «бокс-ту-бокс». В матче с «Атлетико» футболисты железнодорожников только и делали, что искали своими передачами Зе Луиша. Логично: прием мяча, игра корпусом, попытки обострить — все это про легионера. Его отличие от другого габаритного форварда красно-зеленых — Эдера — в большей легкости и лучшей технике. Зе Луиш четырежды пытался обыграть игроков «Атлетико» один-в-один — две попытки оказались успешными.

Кажется, Зе Луиш — действительно футболист под Николича. «Локо» было необходимо решить проблему с форвардом — клуб выбрал наилучший вариант. К России — адаптирован, в Европе — поиграл, под стиль тренера — подходит.

И фанаты красно-зеленых это понимают. Давайте вспомним московский матч против «Атлетико» (1:1). Кому свистел стадион? Замененному во втором тайме Смолову — вероятно, его посчитали равнодушным. А кому аплодировал? Зе Луишу, когда тот на 85-й минуте разворачивался в окружении нескольких соперников и пытался убеждать вперед.

Это ли не признание?

В материале использована статистика whoscored.com