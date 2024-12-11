Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:40

Как же не везет Мбаппе! Забил породистый гол «Аталанте» в Лиге чемпионов, а затем получил травму

Мбаппе забил гол и получил травму в матче Лиги чемпионов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе получил травму в матче Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал».
Фото Reuters
Но успел войти в историю турнира.
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:3
Реал

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил травму в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Для испанского клуба повреждение француза — настоящая боль, ведь он только начал набирать привычную форму. Да и вообще игроки команды Карло Анчелотти в этом сезоне «ломаются», словно спички. Непонятная закономерность.

Что случилось с Мбаппе

Вечер начался для форварда прекрасно. Сначала он дежурно попал в офсайд (чем снова рассмешил соцсети), а затем забил классный гол. Получил передачу от Диаса, одним касанием пробрался мимо защитника «Аталанты» и выстрелил точно в сетку.

Мохамед Салах, Джанлуиджи Доннарумма, Килиан Мбаппе. «Реал» против «Аталанты», «Зальцбург» — «ПСЖ», игры «Интера» и «Баварии». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

И этим забитым мячом Килиан вписал свое имя в историю. Во-первых, он сравнялся с соотечественником Тьерри Анри по числу голов в Лиге чемпионов без учета квалификационных матчей — 50. Во-вторых, француз стал вторым самым молодым игроком (25 лет и 356 дней), достигшим этой отметки. Первый — Лео Месси (24 года и 284 дня), установивший рекорд в 2012-м в период выступления за «Барселону».

Казалось, что Мбаппе только воодушевится и понесется вперед, но вмешалась травма. На 36-й минуте форвард без видимых причин присел на газон, а затем отправился на скамейку запасных. Вместо него вышел Родриго.

Фото Reuters

Анчелотти уже можно хвататься за голову

Мадридский клуб настигла самая настоящая эпидемия. В конце ноября издание Relevo посчитало: 18 из 22 игроков основного состава «Реала» уже получали как минимум одну травму в этом сезоне.

После матча 13-го тура ла лиги с «Осасуной» (4:0) Анчелотти спросили о частых повреждениях, которые получают футболисты. По ходу той игры «сливочные» потеряли Родриго, Васкеса и Милитао. Последний порвал крестообразные связки колена.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе. Кто из грандов может не попасть в плей-офф Лиги чемпионов? В зоне риска — «ПСЖ», «Реал» и даже «Ман Сити»

«Три травмы в первом тайме — это что-то довольно странное. Требования календаря не позволяют игрокам отдохнуть и быть свежими», — сказал итальянский тренер журналистам.

Что касается Мбаппе, то для него травма, полученная в матче с «Аталантой», не стала первой в «Реале». До этого у него были проблемы с двуглавой мышцей бедра, на восстановление потребовалось две-три недели. Надолго ли Килиан выбыл сейчас, пока не понятно.

Килиан Мбаппе
ФК Аталанта
ФК Реал
Читайте также
США провели первый успешных перехват баллистической ракеты
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Аймурзин и Пилипенко могут перейти из «Северстали» в «Авангард»
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Популярное видео
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Мбаппе почувствовал дискомфорт перед игрой с «Аталантой», француза заменили в первом тайме
Турнирная таблица Лиги чемпионов, положение команд на 11 декабря: «Ливерпуль» пробился в 1/8 финала, «ПСЖ» поднялся в зону плей-офф
«Спортинг» проиграл «Брюгге» и потерпел четвертое поражение после ухода Аморима
«Бавария» разгромила «Шахтер»
«Брест» победил ПСВ и пробился в плей-офф Лиги чемпионов
«Ювентус» — «Ман Сити», «Арсенал» — «Монако», «Боруссия» — «Барселона». Онлайн-трансляция матчей ЛЧ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кто из грандов может не попасть в плей-офф Лиги чемпионов? В зоне риска — «ПСЖ», «Реал» и даже «Ман Сити»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости