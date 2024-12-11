Как же не везет Мбаппе! Забил породистый гол «Аталанте» в Лиге чемпионов, а затем получил травму

Но успел войти в историю турнира.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил травму в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Для испанского клуба повреждение француза — настоящая боль, ведь он только начал набирать привычную форму. Да и вообще игроки команды Карло Анчелотти в этом сезоне «ломаются», словно спички. Непонятная закономерность.

Что случилось с Мбаппе

Вечер начался для форварда прекрасно. Сначала он дежурно попал в офсайд (чем снова рассмешил соцсети), а затем забил классный гол. Получил передачу от Диаса, одним касанием пробрался мимо защитника «Аталанты» и выстрелил точно в сетку.

И этим забитым мячом Килиан вписал свое имя в историю. Во-первых, он сравнялся с соотечественником Тьерри Анри по числу голов в Лиге чемпионов без учета квалификационных матчей — 50. Во-вторых, француз стал вторым самым молодым игроком (25 лет и 356 дней), достигшим этой отметки. Первый — Лео Месси (24 года и 284 дня), установивший рекорд в 2012-м в период выступления за «Барселону».

Казалось, что Мбаппе только воодушевится и понесется вперед, но вмешалась травма. На 36-й минуте форвард без видимых причин присел на газон, а затем отправился на скамейку запасных. Вместо него вышел Родриго.

Фото Reuters

Анчелотти уже можно хвататься за голову

Мадридский клуб настигла самая настоящая эпидемия. В конце ноября издание Relevo посчитало: 18 из 22 игроков основного состава «Реала» уже получали как минимум одну травму в этом сезоне.

После матча 13-го тура ла лиги с «Осасуной» (4:0) Анчелотти спросили о частых повреждениях, которые получают футболисты. По ходу той игры «сливочные» потеряли Родриго, Васкеса и Милитао. Последний порвал крестообразные связки колена.

«Три травмы в первом тайме — это что-то довольно странное. Требования календаря не позволяют игрокам отдохнуть и быть свежими», — сказал итальянский тренер журналистам.

Что касается Мбаппе, то для него травма, полученная в матче с «Аталантой», не стала первой в «Реале». До этого у него были проблемы с двуглавой мышцей бедра, на восстановление потребовалось две-три недели. Надолго ли Килиан выбыл сейчас, пока не понятно.