Головин не помог «Монако» с «Арсеналом». Его одноклубники сами подарили победу сопернику

Хотя были близки к тому, чтобы перевернуть игру.

Монегасков сломили за 10 минут

«Арсенал» и «Монако» подошли к шестому туру Лиги чемпионов на соседних позициях в турнирной таблице, набрав по 10 баллов в предыдущих пяти встречах. Это вроде как должно было говорить о том, что команды приблизительно равны по силе, но мы то знаем, что в футболе очень многое относительно.

Хотя в первые 10 минут обе команды владели мячом одинаковое количество времени, а самый острый момент получил Александр Головин, который после короткого розыгрыша принял мяч у штрафной «Арсенала» и чуть-чуть не попал в створ.

Но вскоре, как многими и ожидалось, «канониры» перехватили преимущество —забрали контроль над мячом и начали генерировать моменты. На 25-й минуте Габриэл Жезус ускакал один на один после шикарного заброса центрального защитника Якуба Кивера. Бразилец ворвался с мячом в штрафную, но вратарь Маецки отбил выстрел ногой. Спустя три минуты Габи запорол еще один шанс — снова бил из штрафной после быстрого прорыва, однако Маецки снова остановил бразильского форварда.

Монегаски же забыли, что такое владение на чужой половине поля, и практически не контратаковали. На 32-й минуте Головин разгонял выпад «Монако» со своей половины поля, но Мартинелли фолом сорвал перспективный контрвыпад.

А спустя две минуты «Арсенал» открыл счет — Букайо Сака забил один из самых простых голов в карьере, замкнув прострел Жезуса. Важную роль в моменте сыграл 18-летний полузащитник Майлз Льюис-Скелли: не ошибся после неаккуратной передачи Мартина Эдегора, как на мотоцикле объехал Магнеса Аклиуша и выкатил отличный пас к линии штрафной на ассистировавшего Жезуса.

После пропущенного гола «Монако» на пару минут усилил давление, а по итогу получил еще один жирный момент у своих ворот. Сунгуту Магасса чудовищно обрезался в центре поля и позволил Эдегору убежать один на один, но норвежец не сумел даже попасть в створ.

Фото AFP

Ужасная ошибка в концовке

Второй тайм, как и первый, начался под диктовку гостей, которые даже создали опасный момент со стандарта. Немного изменилась и роль Головина — после выхода Такуми Минамино россиянин отодвинулся глубже в центр поля и был уже не особо заметен.

Команда Ади Хюттера наконец наладила прессинг, который парализовал «Арсенал» практически на полчаса. В лидеры матча по отборам мяча даже вышел атакующий полузащитник Аклиуш (3). На 63-й минуте из давления гостей получился первый топ-момент: Кайю Энрике продрался с левого фланга по лицевой в штрафную и отпасовал на Минамино, но японец шанс запорол.

Спустя две минуты сам Такуми недалеко от чужой штрафной перехватил пас Вильяма Салиба и покатил Эмболо, который тоже не смог пробить как следует. Микель Артета не потерю инициативы отреагировал заменами — особенно помогли «канонирам» появившиеся Леандро Троссар и Кай Хаверц. Новички возродили контригру «Арсенала» и помогли вернуть инициативу.

Но «Монако» похоронил себя сам — на 78-й минуте Хаверц перехватил ужасный пас Салису на вратаря и подарил еще один простой гол Сака. При 0:2 давление «Монако» заметно ослабло, а там недолго осталось и до разгрома — на этот раз уже Букайо ассистировал Каю.

«Арсенал» благодаря этой победе взлетел на третью строчку — далее у команды Артеты не самые сложные игры с загребским «Динамо» и «Жироной». «Монако» же застрял на 16-м месте, но имеющихся 10 очков может хватить для попадания в топ-24. Впереди у монегасков встречи с «Астон Виллой» и «Интером».