Понсе не спас АЕК, Классон и Ларссон выстояли в Польше, огненная ничья в Глазго

Рассказываем о первых матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Возвращение бывшего спартаковца

АЕК вышел в заключительный отборочный раунд позже остальных. Причина — в трагедии с гибелью в драке фанатов греческого болельщика. УЕФА принял решение об отмене игры в Афинах и ее переносе на более поздний срок. В итоге желто-черные в субботу прошли загребское «Динамо» максимально драматичным образом. Отыграли отставание в два мяча, причем хорватов на 11-й добавленной минуте прибил их бывший игрок — 34-летний Вида.

Так что с характером у АЕК все в порядке, и быстро пропущенный в Бельгии гол гостей не смутил. Напротив, с каждой минутой они усиливали давление, а самым опасным оружием становились подачи справа от Амрабата-старшего на Гарсию. Однако тринидадцу откровенно не везло. Он дважды не смог забит головой, а попытку послать мяч в цель заблокировал опытнейший Алдервейрелд. В конце концов, форвард получил травму и уже в первом тайме уступил место на поле вернувшемуся в афинский клуб экс-спартаковцу Понсе.

22 августа. Антверпен — АЕК. Фото AFP

И аргентинец был одним из тех, кто мог спасти АЕК. Тем более, с 50-й минуте гости играли в большинстве после удаления Батайе за фол в центре поля. Понсе и сам атаковал, и создал момент для партнера, но Бюте сыграл в воротах безупречно. Ближе к финальному свистку он кончиками пальцев вытащил из угла коварную подрезку Понсе. А на последних минутах греки все испортили самостоятельно, помешав друг другу замкнуть очередную острую подачу Амрабата.

Польское невезение

«Ракув» — крайне неприятный соперник. Когда-то на нем споткнулся «Рубин» Леонида Слуцкого. В нынешнем евросезоне команда, впервые ставшая чемпионом Польши, вообще не проигрывала, выбив эстонскую «Флору», крепкий «Карабах» и бывший клуб Александра Кокорина — кипрский «Арис».

Однако «Копенгаген» сейчас по-настоящему хорош, а перед этим раундом датчане еще и купили у «Ренна» сильного норвежского латераля Мелинга. Вдобавок ко всему набрал форму после травмы Классон. Экс-нападающий «Краснодара» стал героем прошлого раунда, сделав дубль в овертайме против «Спарты» (3:3), и сейчас швед оказался готов к долгожданному выходу в стартовом составе.

Однако быстрый гол состоялся благодаря летнему новичку Эльюнусси. Вингер, покинувший вылетевший в чемпионшип «Саутгемптон», вынудил защитника срезать мяч в свои ворота. «Ракуву» не повезло, но на этом его неприятности не закончились. Система полуавтоматической фиксации офсайда оставила хозяев без ответного мяча. А в дальнейшем — как они ни давили — ничего не изменилось. Что до «Копенгагена», то он играл по счету, сосредоточившись на обороне, и это не дало показать себя в полной мере как Классону, так и бывшему спартаковцу Ларссону.

Эффективность де Йонга

Агрессивный прессинг — одна из фирменных черт футбола Петера Боса, который летом сменил в ПСВ Руда ван Нистелроя, покинувшего клуб из-за разногласий с руководством. Однако в Глазго — несмотря на очевидный перевес голландцев по всем статистическим показателям — как раз активная игра в отборе у чужой штрафной принесла успех «Рейнджерс». И шотландская мощь оказалась приправлена исполнительским мастерством закрутившего мяч в верхний угол Симы.

Что касается ответного гола гостей, то он показал, как важно во время отборочных раундов и в разгар трансферного окна сохранять ведущих игроков. Томас Тухель очень хочет видеть в «Баварии» Сангаре, однако игрок, которого в свое время не смог приобрести «Спартак», пока остается в Эйндховене. И забивает важнейшие мячи!

22 августа. Рейнджерс — ПСВ. Фото Reuters

Впрочем, все это — детали. А в целом можно констатировать: изначально выглядевшая самой интригующей пара не разочаровала никого, выдав по-настоящему зрелищную и непредсказуемую игру. В ней впечатлили и контратаки «джерс», включая ту, в которой Кантуэлл, Дессерс и Матондо расчертили идеальную вторую голевую комбинацию. И эффективность снова сравнявшего счет ветерана ПСВ Люка де Йонга, который отличился в четырех еврокубковых матчах подряд. Вторая часть этого противостояния в Эйндховене обещает получиться захватывающей.