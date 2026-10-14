«Безумно счастлив. Но надеюсь, что это только начало». Алексей Батраков — о голе в ворота «Барселоны»

21-летний россиянин открыл счет в матче Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Барселона» (1:4).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

13 октября, 22:00. Rams Park (Стамбул)

Это удивительное и давно забытое чувство — говорить с российским футболистом сразу после матча, в котором он забил «Барселоне». Когда-то, в 90-е, это было нормой. На стыке нулевых и десятых, когда это в последний до вчерашнего дня раз сделал Андрей Аршавин (в 2011-м), еще не казалось чем-то с другой планеты. Но сегодня...

Это удивительное чувство — видеть, как на твоих глазах сбывается мечта. Уж не знаю, дойдет ли дело до мечты следующей, еще более глобальной — попасть в саму «Барсу», но если можно было сделать шаг на пути к этому, то Алексей Батраков его сделал.

Это удивительное чувство — стоять за воротами «Барсы» и снимать на видео этот гол, а потом радость после него — спасибо за это казахстанской телекомпании QSport, от которой я был аккредитован. А спустя довольно продолжительное время после игры дождаться Алексея в смешанной зоне и шесть минут вместе с парой коллег от души с ним говорить и его поздравлять.

И очень надеяться, что его первый гол в Европе — лишь первый шаг большого пути.

Фото Reuters

«Все произошло так быстро, что хотелось бы прожить это заново»

— Тренер «Барсы» Ханси Флик на пресс-конференции сказал, что следил за тобой. Каково забивать «Барселоне» на таком стадионе?

— «Следил» — это громко сказано. Наверное, посмотрел одну игру. Надеюсь, что это только начало.

— Какие мысли промелькнули, когда забил?

— Честно говоря, пока не осознаю произошедшее. Эмоции на поле зашкаливали. Сейчас потихоньку прихожу в себя.

— Может, из детства что-то промелькнуло?

— Из детства — нет. Но все произошло так быстро, что хотелось бы прожить это заново.

— Последний гол «Барселоне» в Лиге чемпионов среди россиян забивал Аршавин.

— Здорово!

— О чем подумал, когда упал на колени?

— Поблагодарил Господа Бога за то, что у меня есть в жизни, за каждую секунду, которая мне предоставляется. Я занимаюсь любимым делом, играю в Лиге чемпионов против «Барселоны» за великий клуб. У меня прекрасная семья. Я безумно счастлив.

— Ты сразу попал в темп игры?

— Я сразу попал в темп отбора, бегал от Родри до Педри. А с мячом у нас было не так много времени.

— Обидно было, что отменили гол после твоей подачи с углового?

— Да, обидно. Думаю, матч вообще мог бы по-другому сложиться, если бы засчитали этот мяч. Возможно, стоял бы сейчас более радостный.

— До того, как второй гол отменили, в момент, когда вы его праздновали, мы заметили, что у тебя с Леау уже какое-то свое коронное рукопожатие.

— Мы ничего не планировали. Может, потом фоточки запостим, как получилось.

Фото Global Look Press

«Если бы много думал об именах футболистов «Барселоны», то перегорел бы»

— Подумал до объявления решения по офсайду, что зацепите сегодня победу?

— Я в целом выходил на матч только с такими мыслями. Я — максималист, как и все в нашей команде. Думал только о победе.

— Когда ты узнал, что выйдешь в стартовом составе?

— За два часа до игры на установке, как и всегда.

— Вчера еще не знал?

— Предварительный состав всегда есть. Но все ведь может поменяться. Поэтому готов был выйти как и в старте, так и со скамейки, чтобы не расстраиваться.

— Какие эмоции почувствовал, когда вышел на поле и увидел вокруг себя Ямаля, Педри, Родри?

— Сначала увидел своих партнеров в первую очередь. А у «Барсы» все футболисты, конечно, именитые... Старался не думать об этом. Если бы много думал, то перегорел бы и не забил.

— Поменялся с кем-то футболкой?

— Нет, у меня нет такого желания.

— Если бы тебе полгода назад сказали, что все будет так?

— Не поверил бы.

— Пока это лучший момент в карьере?

— Наверное, да. Мне еще сразу вспоминается хет-трик «Спартаку», хотя сейчас сложно что-то сравнивать. Честно, до сих пор не осознаю до конца, что произошло, не отошел от матча.

— Кто-то вспомнил детский турнир, на котором ты не забил «Барселоне» с пенальти.

— Да, символично, что именно «Барсе» мой первый гол за «Галатасарай».

— О тебе очень нежно вчера отозвался партнер Лукас Торрейра, сказав, что старается тебе помогать. Кого бы ты назвал близкими людьми в команде сейчас?

— Я уже ранее говорил, что приятно удивлен, как в целом команда вся поддерживает, насколько все общительные. Лукас — первый, кого увидел на базе, он сразу сказал, что могу звонить ему в любое время. Торрейра один из тех, кто мне наиболее близок в команде, кто всегда спросит, как дела и нужно ли мне что-то.

— В перерыве в раздевалке партнеры поздравили с голом?

— Поздравил кто-то, но мы были больше сконцентрированы на игре.

«Если бы доиграл до финального свистка, то тут не стоял бы»

— Досадно было от того, что тебя рано заменили?

— Раз поменяли, значит, тренер так видит.

— А сам как чувствовал себя?

— Это один из самых сложных матчей за всю карьеру, учитывая, что провел только 60 минут. Если бы доиграл до финального свистка, то тут, наверное, не смог бы стоять. Очень много времени пришлось провести в отборе.

— Что можешь сказать тем, кто смотрел этот матч? В соцсетях произошел взрыв эмоций.

— Представляю. Только что открыл телефон и удивлен такой реакции. Мне очень приятно, искренне хочу сказать спасибо не только моим друзьям и родственникам, но и всем, кто поддерживает. Для меня это очень ценно, всем благодарен. Стараюсь представлять нашу страну здесь.

— Исполнение мечты — это дебют в Лиге чемпионов со «Спортингом» или произошедшее сегодня?

— И то и другое. Сегодня был первый матч при своих трибунах, еще и гол «Барселоне»... Но победы не хватило.

— Какая твоя следующая мечта?

— Пусть она останется со мной, наверное.