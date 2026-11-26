9 лет назад Давиде Анчелотти помогал отцу в «Баварии». Теперь он с «Лиллем» обыграл мюнхенцев в Лиге чемпионов

У 37-летнего тренера за плечами работа в штабе Карло и пять месяцев во главе «Ботафого».

Перед матчем с «Баварией» у «Лилля» было одно очко в четырех турах Лиги чемпионов. Мюнхенцы в этом сезоне еще никому не проигрывали и повели уже на 15-й минуте. Тем неожиданнее итоговые 2:1 в пользу французов.

Для Давиде Анчелотти эта победа особенно важна. Девять лет назад в «Баварии» он помогал отцу готовить команду к таким вечерам. Теперь сам противостоял мюнхенцам.

Карло Анчелотти и Давиде Анчелотти. Фото Getty Images

В Мюнхене Давиде повысили после ухода Клемента

В академии «Милана» Давиде играл в полузащите. Когда решил стать тренером, пошел учиться в университет. Тема выпускной работы — моторика футболистов, в первой большой команде это пригодилось напрямую. В «ПСЖ» он работал над физподготовкой в штабе Карло, и те же обязанности у него были в «Реале» с 2013-го по 2015-й. В Париже он познакомился с Оливье Летангом — через много лет именно он, уже президент «Лилля», предложит ему возглавить команду.

В Мюнхен летом 2016-го Давиде тоже приехал в штаб по физподготовке. Первым помощником Карло был Пол Клемент, знакомый ему по работе в Париже и Мадриде, но в январе 2017-го англичанин возглавил «Суонси», который тогда шел последним в АПЛ. Место Клемента в штабе занял Давиде. Лицензию УЕФА категории A Анчелотти-младший получил еще в 2016-м, окончив курс с лучшим результатом в своей группе.

После «Баварии» Давиде и Карло кочевали по топ-лигам: «Наполи», «Эвертон» и второй заход в «Реал». В Мадриде Анчелотти выиграли Лигу чемпионов в 2022-м и 2024-м. Этим летом на презентации в «Лилле» Давиде вспоминал, с каким давлением сталкивался в клубах, где работал помощником. К тому моменту он уже знал, каково отвечать за решения самому.

Давиде Анчелотти. Фото Getty Images

В «Ботафого» он впервые отвечал за все

14 июля 2025-го Давиде впервые стал главным тренером — в тот день его представили на стадионе «Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро. На вопросы он отвечал на португальском. По словам Анчелотти, язык он освоил в июне, когда работал помощником Карло в сборной Бразилии. А на предложение владельца «Ботафого» Джона Текстора согласился без колебаний. Так он получил первую команду в качестве главного тренера посреди сезона.

К декабрю «Ботафого» занял шестое место в чемпионате и получил путевку в Кубок Либертадорес. Но уже 17 декабря клуб объявил об уходе Анчелотти. Бразильское издание Globo Esporte связывало его решение в том числе с намерением руководства расстаться с тренером по физподготовке Лукой Геррой. По сведениям издания, в клубе считали, что интенсивность тренировок порой плохо сочеталась с плотным календарем. Сам Давиде еще по ходу сезона говорил, что его штабу нужно точнее дозировать нагрузки. Тот самый вопрос, которым он занимался в начале карьеры, теперь касался и результатов всей команды, и будущего его помощника.

Работа в Рио продлилась около пяти месяцев. Затем Давиде вернулся в штаб сборной Бразилии и летом работал с Карло на чемпионате мира. На презентации в «Лилле» он объяснял, что именно опыт в «Ботафого» помог ему почувствовать себя готовым возглавить французскую команду. Из бразильского штаба он взял с собой двух ассистентов — Луиса Гарсию Тевенета и Энди Мэнгана. С последним Давиде познакомился на тренерских курсах УЕФА.

Фото Global Look Press

«Лилль» доверил ему команду, которая уже вышла в Лигу чемпионов

«Лилль» объявил о назначении 1 июня. К тому моменту команда под руководством Брюно Женезьо финишировала третьей в Лиге 1 и напрямую попала в общий этап Лиги чемпионов. У нее была третья оборона чемпионата — 37 пропущенных мячей. Анчелотти говорил, что хочет сохранить ее надежность, а среди вещей, которые стоит подтянуть, назвал стандартные положения. В штабе за них взялся Диего Ногалес, бывший помощник Рауля в молодежных командах «Реала».

Летанг при назначении говорил, что много лет следил за работой Давиде. Сам клуб отмечал его умение развивать молодых игроков. В атаке у Анчелотти есть 40-летний Оливье Жиру, а на флангах — быстрые молодые игроки. Перед встречей мюнхенцы выделили среди них Этана Мбаппе и Сорибу Диауна. В итоге один помог забить победный мяч, а другой имел шанс увеличить отрыв, выйдя на замену.

В Европе первое время у «Лилля» почти ничего не получалось. Команда пропустила три мяча от «Бетиса», три от «Арсенала» и четыре от «Галатасарая». Первое очко взяла в Норвегии, сыграв 0:0 с «Буде-Глимтом».

Во Франции начало сезона выглядело иначе. Уже во втором туре команда Анчелотти вела 2:0 против «ПСЖ» и упустила победу только в добавленное время. К встрече с «Баварией» она подошла с шестью победами в 11 матчах чемпионата и без единой в Лиге чемпионов.

Фото Global Look Press

Что «Лилль» изменил после перерыва

«Бавария» приехала без травмированных Харри Кейна и Майкла Олисе. Конрад Лаймер вышел в центре атаки, а первый гол гости забили со стандарта: Дайот Упамекано замкнул подачу с углового. До перерыва мюнхенцы хорошо прессинговали, хотя у хозяев был шанс сравнять — Бенжамен Андре вывел Аясэ Уэду один на один, но японец не переиграл Йонаса Урбига.

— В перерыве я не волновался. Но, как и игроки, чувствовал, что мы можем сделать больше, если будем смелее, — сказал Анчелотти.

«Лилль» вернулся на поле тем же составом и сразу стал чаще угрожать воротам. Уже на 47-й минуте Уэда забил, но гол отменили после видеопросмотра. Затем Нгала Мукау пробил рядом со штангой. На 62-й центральный защитник Натан Нгой нашел Уэду передачей за спины мюнхенцам, и японец положил мяч в дальний угол. Йозуа Киммих после матча признал, что во втором тайме «Бавария» хуже прессинговала и перестала выигрывать мяч высоко. У «Лилля» появилось больше возможностей доводить атаки до удара.

Второй гол вырос из углового у противоположных ворот. Берке Озер забрал мяч и сразу бросил его Андре. Капитан из глубины отправил Этана Мбаппе в прорыв. Тот попал в штангу, а Александр Павлович, пытаясь вынести мяч, срезал его в свои ворота. Между двумя голами прошло три минуты. В одном случае «Лилль» вскрыл оборону пасом центрального защитника, в другом добрался до ворот, пока мюнхенцы возвращались с углового.

На 76-й минуте Давиде одновременно заменил Уэду и Мбаппе. Японцу, по словам тренера, изначально отводили около часа: он еще не набрал оптимальную форму. Диаун мог забить третий после подачи Андре, но не попал в створ. «Бавария» тоже получила шанс в концовке, однако Джамал Мусиала пробил мимо. Счет так и остался 2:1.

У «Лилля» четыре очка и три игры до конца общего этапа — со «Штутгартом», «Слованом» и «Ромой». Победа над бывшим клубом вернула команду Анчелотти в борьбу за стыки. Следующая проверка — 9 декабря в Германии, где французам нужно набирать очки уже на выезде.