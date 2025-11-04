Лига чемпионов
6 ноября, 01:00

«Манчестер Сити» разгромил «Боруссию», «Барселона» сыграла вничью с «Брюгге»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Игры 4-го тура общего этапа.

Новое Ранее
4 ноября, 22:00

В среду, 5 ноября, в 23:00 мск состоялись семь матчей Лиги чемпионов: «Аякс» — «Галатасарай», «Бенфика» — «Байер», «Брюгге» — «Барселона», «Интер» — «Кайрат», «Манчестер Сити» — «Боруссия», «Марсель» — «Аталанта», «Ньюкасл» — «Атлетик».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
0:3
Галатасарай
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
3:3
Барселона
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Боруссия Д
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:1
Аталанта
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Кайрат
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
0:1
Байер
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:0
Атлетик

За матчами «Карабах» — «Челси» и «Пафос» — «Вильярреал» (начало в 20.45 мск) можно было следить в отдельной трансляции.

6 ноября, 01:03

Четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов завершен.

Без очковых потерь идут три команды — «Бавария», «Арсенал» и «Интер»

«Бенфика» и «Аякс» по-прежнему без набранных очков

6 ноября, 00:54

«Манчестер Сити» ставит эффектную точку в матче

«Манчестер Сити» — «Боруссия». 90+1-я минута. 4:1

Снова четыре забитых мяча в матче дортмундцев.

Вот только сегодня продолжение серии болельщиков «шмелей» не порадует.

Шерки ворвался в штрафную и поразил дальний угол не без помощи рикошета

6 ноября, 00:52

«Брюгге» — «Барселона». 90-я минута. 3:3

Едва не привез Щесны.

После неудачной попытки дриблинга Верман обокрал вратаря и забил в пустые ворота.

Вот только небольшой контакт с голкипером усмотрел на повторе арбитр

6 ноября, 00:50

И все-таки засчитано взятие ворот в Марселе

«Марсель» — «Аталанта». 90-я минута. 0:1

После просмотра повтора из комнаты ВАР поступила рекомендация гол засчитать.

Мяч попал в руку Эдерсону после отскока от газона.

Главный тренер хозяев получил карточку за несогласие с таким решением

6 ноября, 00:48

«Марсель» — «Аталанта». 90-я минута. 0:0

Галя, у нас отмена!

На последней минуте основного времени забивает Самарждич, но арбитр отменяет гол, усмотрев игру рукой в противоположной штрафной.

Как же не везет итальянцам — это уже второй подобный эпизод в сегодняшнем матче с их участием

6 ноября, 00:40

«Галатасарай доводит счет до крупного

«Аякс» — «Галатасарай». 78-я минута. 0:3

Еще один пенальти в ворота 41-летнего Ремко Пасвера.

Осимхен не пожалел ветерана и оформил хет-трик

6 ноября, 00:37

И снова ничья в Брюгге

«Брюгге» — «Барселона». 77-я минута. 3:3

Ямаль навешивал в штрафную и задел голову Цолиса.

Подстроиться под рикошет голкипер не успел и вынужден был доставать мяч из сетки

6 ноября, 00:35

«Боруссия» отыграла один мяч

«Манчестер Сити» — «Боруссия». 72-я минута. 3:1

Антон в касание замкнул прострел Райерсона с правого фланга.

Быстрая атака оставляет гостям некоторые шансы на спасение

6 ноября, 00:33

«Интер» забивает второй мяч

«Интер» — «Кайрат». 67-я минута. 2:1

Дальний удар Карлоса Аугусто достигает цели. Эспозито записывает на свой счет голевую передачу

6 ноября, 00:31

«Аякс» пропускает второй мяч и идет на четвертое поражение подряд

«Аякс» — «Галатасарай». 65-я минута. 0:2

Осимхен с пенальти не оставил шансов голкиперу и теперь уже дал выход эмоциям

6 ноября, 00:28

«Байер» открывает счет в Лиссабоне

«Бенфика» — «Байер». 65-я минута. 0:1

Справился голкипер с ударом Шика, но защитник сразу же предоставил ему второй шанс

6 ноября, 00:26

«Брюгге» в третий раз за матч выходит вперед

«Брюгге» — «Барселона». 63-я минута. 3:2

Неудержимый Форбс легко убежал от защитника и элегантно перебросил мяч над стоящим на одном колене Щесны

6 ноября, 00:23

«Галатасарай» огорчил болельщиков в Амстердаме

«Аякс» — «Галатасарай». 59-я минута. 0:1

Осимхен головой замкнул заброс в штрафную и не стал праздновать взятие ворот

6 ноября, 00:22

«Барселона» сравнивает счет во второй раз

«Брюгге» — «Барселона». 61-я минута. 2:2

Ямаль забивает после слаломного прохода.

А началась результативная атака с передачи пяткой от Лопеса

6 ноября, 00:21

«Брюгге» — «Барселона». 59-я минута. 2:1

Не дотягивался голкипер до мяча, посланного Гарсией с дальней дистанции.

Перекладина выручила

6 ноября, 00:18

«Кайрат» сравнивает счет в Милане

«Интер» — «Кайрат». 55-я минута. 1:1

Де Врей «поплыл» после столкновения на втором этаже и потерял позицию.

Арад без помех забивает головой

6 ноября, 00:17

«Манчестер Сити» забивает третий мяч

«Манчестер Сити» — «Боруссия». 57-я минута. 3:0

Фодден оформляет дубль. И снова дальний удар проходит!

6 ноября, 00:11

«Интер» — «Кайрат». 49-я минута. 1:0

Анарбеков тащит мяч из нижнего угла после прицельного удара Эспозито

6 ноября, 00:08

«Ньюкасл» увеличивает свое преимущество в счете

«Ньюкасл» — «Атлетик». 49-я минута. 2:0

Никто не мешал Жоэлинтону головой переправить мяч в ворота.

Защитники выступали в роли зрителей

5 ноября, 23:50

Всего семь мячей забили совместными усилиями команды.

В среднем по одному на матч.

Не самый впечатляющий итог первых таймов.

Уходим на перерыв

5 ноября, 23:48

«Интер» открывает счет на последней минуте тайма

«Интер» — «Кайрат». 45-я минута. 1:0

Со второй попытки переправляет мяч Лаутаро Мартинес.

Бросались под мяч защитники, но «сухими» уйти на перерыв все же не смогли

5 ноября, 23:45

«Ньюкасл» — «Атлетик». 42-я минута. 1:0

Жоэлинтон не сумел переиграть вратаря, сам же попробовал добить, но запустил мяч на трибуну за спиной Симона

5 ноября, 23:42

«Интер» — «Кайрат». 40-я минута. 0:0

Отбиваются гости, но не забывают и про контратаки.

Эдмилсон пробил в створ, но огорчить голкипера не сумел

5 ноября, 23:40

«Брюгге» — «Барселона». 38-я минута. 2:1

Прямо перед собой отбивает мяч голкипер после удара Рэшфорда.

А добить некому...

5 ноября, 23:37

В четырех матчах из семи до сих пор не открыт счет.

Честно скажу, ждал большего от «Аякса» и «Бенфики».

Команды играют дома и пока идут без набранных очков после трех туров

5 ноября, 23:35

«Бенфика» — «Байер». 33-я минута. 0:0

Отаменди пришел в чужую штрафную на подачу углового и потряс перекладину.

Снорва удача отвернулась от хозяев поля

5 ноября, 23:32
5 ноября, 23:30

«Боруссия» пропускает второй мяч

«Манчестер Сити» — «Боруссия». 29-я минута. 2:0

Выручает Кобель после удара в упор от О'Райлли.

Казалось, отбились гости, но пропустили уже в следующей атаке.

Холлан едва не порвал сетку

5 ноября, 23:28

«Брюгге» — «Барселона». 27-я минута. 2:1

Были близки каталонцы к тому, чтобы снова сравнять счет.

После удара Кунде голкипер перевел мяч в перекладину

5 ноября, 23:25

«Манчестер Сити» забивает в ворота «Боруссии»

«Манчестер Сити» — «Боруссия». 22-я минута. 1:0

Фодден принял передачу от Рейндерса, продвинулся к штрафной и неотразимо пробил в левый угол

5 ноября, 23:23

«Интер» — «Кайрат». 20-я минута. 0:0

После просмотра повтора арбитр изменил первоначальное решение и отменил пенальти в ворота гостей

5 ноября, 23:21

«Ньюкасл» — «Атлетик». 19-я минута. 1:0

Могучий удар Адама Бойро принимает на себя штанга.

Мог сейчас счет стать ничейным

5 ноября, 23:18

«Брюгге» снова выходит вперед

«Брюгге» — «Барселона». 17-я минута. 2:1

Форбс оформляет «гол+пас».

В несколько передач прошли все поле бельгийцы и четко завершили контратаку ударом в дальний угол

5 ноября, 23:16

«Марсель» — «Аталанта». 14-я минута. 0:0

Рульи берет пенальти от де Кетеларе!

Угадал голкипер направление удара и достал мяч из левого от себя угла

5 ноября, 23:15

«Бенифика» — «Байер». 11-я минута. 0:0

Лукебакио перебрасывал вратаря, но попал в перекладину

5 ноября, 23:12

«Ньюкасл» забивает в ворота «Атлетика»

«Ньюкасл» — «Атлетик». 11-я минута. 1:0

Берн выскочил из-за спин защитников и головой переправил мяч в дальний угол после навеса от Триппьера со штрафного.

Двумя минутами ранее взятие ворот «Атлетика» было отменено из-за офсайда

5 ноября, 23:09

«Барселона» недолго уступала в счете

«Брюгге» — «Барселона». 8-я минута. 1:1

Ферран Торрес здорово освободился от опеки и вышел на свидание с вратарем.

Отметим и своевременную передачу от Лопеса

5 ноября, 23:07

«Брюгге» открывает счет в поединке против «Барселоны»

«Брюгге» — «Барселона». 6-я минута. 1:0

Форбс воспользовался ошибкой защитника и избежал попадания в офсайд.

Последовала передача на дальнюю штангу, которую четко замкнул Трезольди

5 ноября, 23:05

Пять минут, полет нормальный.

Так могут сказать вратари всех 14 команд, играющих в позднем слоте

5 ноября, 22:59

Команды появляются на поле.

Слушаем гимн Лиги чемпионов и начинаем

5 ноября, 22:14

«Манчестер Сити» — «Боруссия». Стартовые составы

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Матеус Нунес, Стоунз, Гвардиол, О'Райлли, Нико Гонсалесс, Савиньо, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанн.

«Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Адейеми, Байер, Гирасси.

5 ноября, 22:13

«Интер» — «Кайрат». Стартовые составы

«Интер»: Зоммер, Биссек, де Врей, Аугусто, Дюмфрис, Фраттези, Барелла, Зелиньский, Димарко, Мартинес, Эспозито.

«Кайрат»: Анарбеков, Мрынский, Широбоков, Сорокин, Мата, Касабулат, Арад, Громыко, Жоржиньо, Сатпаев, Эдмилсон.

5 ноября, 22:12

«Брюгге» — «Барселона». Стартовые составы

«Брюгге»: Якерс, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Станкович, Оньедика, Боржеш, Ванакен, Цолис, Тресольди.

«Барселона»: Щесны, Кунде, Араухо, Гарсия, Бальде, Касадо, де Йонг, Ямаль Ламин, Лопес, Рэшфорд, Торрес.

4 ноября, 22:25

«Манчестер Сити» — «Боруссия»

«Горожане» идут без поражений в Лиге чемпионов. «Наполи» и «Вильярреал» обыграны со счетом 2:0, а поединок против «Монако» завершился со счетом 2:2. Главное для подопечных Пепа Гвардиолы — не повторить прошлогодних ошибок. Групповой этап 2024/25 команда также начала с семи очков по итогам трех стартовых туров, но после этого смогли выиграть лишь однажды, заняв в итоге скромное 22-е место и получив в соперники мадридский «Реал».

Немецкая команда не может похвастаться впечатляющей результативностью в Бундеслиге. В четырех матчах подряд «Боруссия» неизменно забивает лишь один мяч. Зато еврокубковая серия радует болельщиков куда больше. Матч стартового тура против «Ювентуса» завершился со счетом 4:4. «Атлетик» был обыгран со счетом 4:1, а «Копенгаген» уступил со счетом 1:4.

4 ноября, 22:20

«Интер» — «Кайрат»

«Черно-синие» показывают стопроцентный результат в Лиге чемпионов. Команда выиграла все три матча на групповом этапе, более того, ни разу, не пропустила в этих матчах. В ворота «Аякса» было отправлено два мяча, «Славия» получила три, а «Юнион» целых четыре. Продолжение победной серии позволит итальянцам сохранить место в лидирующей группе, а, возможно, и возглавить турнирную таблицу.

26 октября «Кайрат» сыграл вничью в принципиальном матче против «Астаны» (1:1) и выиграл титул чемпиона Казахстана во второй раз подряд и в пятый в общей сложности. Теперь можно полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов. Тем более, что и здесь наметились некоторые успехи. После двух поражений на старте группового этапа алматинцы сумели набрать первое очко в поединке против «Пафоса», сыграв нулевую ничью.

4 ноября, 22:15

«Брюгге» — «Барселона»

Бельгийская команда выиграла шесть матчей подряд в национальном чемпионате и располагается на второй строчке турнирной таблицы, уступая лидеру всего три очка. А вот в еврокубках дела явно идут похуже. После уверенной домашней победы в первом туре над «Монако» (4:1) последовали два гостевых поражения — от «Аталанты» (1:2) и «Баварии» (0:4).

Каталонцы исправно чередуют победы и поражения в ла лиге. Дома были обыграны «Реал Сосьедад» (2:1), «Жирона» (2:1) и «Эльче» (3:1). Выездные же матчи против «Севильи» и «Реала» завершились со счетом 1:2. Нет стабильности и в Лиге чемпионов. После трех туров в копилке команды шесть очков и это пока не позволяет войти в восьмерку лучших.

4 ноября, 22:10

Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов

Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. В «СЭ» вас ждет текстовая трансляция.

4 ноября, 22:05

Кто и когда сыграет 5 ноября в Лиге чемпионов

В 20.45 по московскому времени пройдут два матча: «Карабах» — «Челси» и «Пафос» — «Вильярреал».

В 23.00 мск начнутся игры: «Аякс» — «Галатасарай», «Бенфика» — «Байер», «Брюгге» — «Барселона», «Интер» — «Кайрат», «Манчестер Сити» — «Боруссия», «Марсель» — «Аталанта», «Ньюкасл» — «Атлетик».

4 ноября, 22:00

Всем привет!

В среду, 5 ноября, пройдут девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В вечернем слоте свои матчи проведут «Барселона», «Интер» и «Манчестер Сити». «СЭ» будет подробно следить за игровым днем. Присоединяйтесь!

