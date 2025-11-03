Live
4 ноября, 22:45
«Арсенал» разгромил «Славию», «Наполи» сыграл вничью с «Айнтрахтом»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Игры 4-го тура общего этапа.
Во вторник, 4 ноября, «Наполи» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (0:0), а «Арсенал» разгромил «Славию» (3:0).
За семью матчами вечера с временем начала 23.00 мск следите в отдельной трансляции.
Впереди еще семь матчей Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция доступна по ссылке.
«Арсенал» разгромил «Славию» в Праге
Матч завершился со счетом 3:0.
«Арсенал» с 12 очками возглавил таблицу общего этапа ЛЧ. В следующем матче «канониры» примут «Баварию».
«Славия» с 2 очками — на 30-й строчке. Пражский клуб в следующем матче примет «Атлетик».
«Наполи» и «Айнтрахт» не забили голов
Матч завершился вничью — 0:0.
«Наполи» и «Айнтрахт» набрали по 4 очка и занимают 19-е и 18-е места в таблице общего этапа.
В следующем матче «Наполи» примет «Карабах», «Айнтрахт» сыграет дома с «Аталантой».
«Славия» — «Арсенал» — 0:3
90-я минута. Пять минут осталось сыграть командам в Праге.
«Славия» — «Арсенал» — 0:3
87-я минута. Пенальти не быть. После просмотра видео арбитр Агаев из Азербайджана отменил свое первоначальное решение указать на точку.
«Славия» — «Арсенал» — 0:3
84-я минута. Пенальти в ворота «Арсенала»! Ждем ВАР, что скажет он.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
83-я минута. Мактоминей запустил мяч на трибуны после классного прострела точно в ноги от Ангиссы. Лучше шанса не придумаешь.
«Славия» — «Арсенал» — 0:3
76-я минута. Пражский клуб не оставляет попыток забить хотя бы один гол. С такой поддержкой у футболистов не остается выхода. Не утихают трибуны даже при 0:3.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
76-я минута. Теперь Ангисса должен был забивать, но не смог подставить стопу должным образом. Никто не мешал хавбеку «Наполи».
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
73-я минута. Гости едва не забили. Это вышедший на замену Кнауфф остался один во вратарской, но пробил прямо в Милинковича-Савича.
«Арсенал» забил третий гол в ворота «Славии»
68-я минута. ГООЛ! Мерино оформил дубль и довел счет до крупного — 3:0. Нелепый выход вперед от кипера «Славии» Марковича и Мерино кивнул затылком в пустые ворота.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
68-я минута. Удар Мактоминея после прострела Нереса был заблокировал. Хороший шанс был у «Наполи».
«Славия» — «Арсенал» — 0:2
62-я минута. Хозяева в поисках моментов вышли почти всей командой на половину поля «Арсенала». По-другому отобрать мяч не получается.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
65-я минута. У хозяев Нерес поменял Политано, у гостей Кнауфф вышел вместо Баойя.
«Славия» — «Арсенал» — 0:2
58-я минута. Хозяева насели на ворота соперника. За опасным стандартом последовал угловой — но «Арсенал» отбился.
«Славия» — «Арсенал» — 0:2
54-я минута. Лондонцы не сбавляют темп. Счет не такой уж и комфортный. Может начаться жара, если хозяева сократят отставание.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
54-я минута. Хозяева во втором тайме высоко прессингуют гостей. И возвращают мяч себе.
«Арсенал» удвоил преимущество в матче со «Славией»
46-я минута. ГООЛ! Уже на 36-й секунде второго тайма забили лондонцы — 2:0. Мерино замкнул подачу с фланга.
«Славия» — «Арсенал» — 0:1
45-я минута. Зафеирис испортил атаку нелепым ударом. Мяч улетел на трибуны. Был шанс у грека перевести мяч дальше.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
40-я минута. Очень примитивно хозяева действуют в атаке — забросы на Ангиссу уже не застают «Айнтрахт» врасплох .
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
34-я минута. Ангисса нашел пространство, чтобы выполнить опасный прострел, но никто не откликнулся на передачу.
«Арсенал» открыл счет в матче со «Славией»
32-я минута. ГОЛ! Точный удар Сака в правый нижний угол — 1:0.
11-метровый был назначен за игру рукой. Арбитр принял решение после просмотра видеоповтора .
«Славия» — «Арсенал» — 0:0
30-я минута. Лондонцы все ближе к голу — Сака отметился ударом в ближний угол. ВАР что-то подсказывает арбитру. Возможно пенальти.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
27-я минута. Команды обмениваются позиционными атаками. Хозяева дают повозиться с мячом сопернику.
«Славия» — «Арсенал» — 0:0
23-я минута. Нванери фолом прервал контратаку «Славии» — это желтая карточка.
«Славия» — «Арсенал» — 0:0
18-я минута. Артета очень эмоционален как всегда. Кому-то из своих игроков активно жестикулирует. Его коллега Трпишовский — спокоен.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
15-я минута. Элмас много работает с мячом на левом фланге, но каждый раз македонец отдает назад — все перекрыто.
«Славия» — «Арсенал» — 0:0
10-я минута. Очень громко поддерживают своих на стадионе в Праге. Надо сказать хозяева пока навязывают свой футбол. Во всяком случае, владеют мячом уверенно.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
7-я минута. Хейлунн наносил удар в упор после отскока на дальнюю штангу, но удар форварда неаполитанцев был заблокирован.
«Наполи» — «Айнтрахт» — 0:0
3-я минута. Баойя под свист трибун пробил в ближний угол на входе в штрафную «Наполи». Мяч забрал Милинкович-Савич.
«Славия» — «Арсенал» — 0:0
2-я минута. Габриэл нанес удар в касание из-за пределов штрафной. Чуть неточно.
Стартовые составы «Славии» и «Арсенала»
«Славия»: Маркович, Влчек, Халоупек, Зима, Мозес, Зафейрис, Садилек, Мбоджи, Провод, Хоры, Саньянг.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Нванери, Нергор, Райс, Сака, Мерино, Троссар.
Стартовые составы «Наполи» и «Айнтрахта»
«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Рахмани, Буонджорно, Гутьеррес, Ангисса, Лоботка, Мактоминей, Политано, Хейлунн, Эльмас.
«Айнтрахт»: Цеттерер, Коллинз, Кох, Теате, Кристенсен, Фарес, Ларссон, Браун, Гетце, Баойя, Буркардт.
«Славия» — «Арсенал»
Команды четыре раза встречались в еврокубках — дважды в 2007 и 2021 годах. На счету лондонцев две победы (7:0, 4:0), еще две игры завершились вничью (1:1, 0:0).
В этом сезоне ЛЧ «Арсенал» (9 очков) выиграл все три матча, забив восемь мячей и не пропустив ни одного. «Канониры» с 9 очками занимают 4-е место в таблице. «Славия» (2 очка) занимает 28-ю строчку.
«Наполи» — «Айнтрахт»
Команды провели между собой четыре матча в еврокубках. В двух играх в 1994 году победы одержал «Айнтрахт» — 1:0, 1:0. В двух матчах в 2023-м побеждал уже «Наполи» — 2:0 и 3:0.
После трех туров общего этапа ЛЧ-2025/26 «Наполи» набрал 3 очка и занимает 23-е место в таблице. «Айнтрахт» (3 очка) располагается на 22-й строчке.
Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов
Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».
Кто и когда сыграет 4 ноября в Лиге чемпионов
В первом слоте, который стартует в 20.45 по московскому времени, состоятся матчи «Наполи» — «Айнтрахт» и «Славия» — «Арсенал».
В 23.00 мск пройдут игры: «Атлетико» — «Юнион», «Буде/Глимт» — «Монако», «Ливерпуль» — «Реал», «Олимпиакос» — ПСВ, «ПСЖ» — «Бавария», «Тоттенхэм» — «Копенгаген» и «Ювентус» — «Спортинг».
04.11.2025