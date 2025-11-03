Live
5 ноября, 01:00
«Ливерпуль» победил «Реал», «Бавария» обыграла «ПСЖ»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Игры 4-го тура общего этапа.
Во вторник, 4 ноября, в Лиге чемпионов в 23:00 мск прошли семь матчей: «ПСЖ» — «Бавария», «Ювентус» — «Спортинг», «Ливерпуль» — «Реал», «Буде-Глимт» — «Монако», «Атлетико» — «Юнион», «Тоттенхэм» — «Копенгаген», «Олимпиакос» — ПСВ.
За матчами «Наполи» — «Айнтрахт» и «Славия» — «Арсенал» (начало в 20.45 мск) можно было следить в отдельной трансляции.
Топ-10 общего этапа Лиги чемпионов
Четыре победы после четырех матчей общего этапа Лиги чемпионов имеют «Бавария» и «Арсенал». Шанс догнать их в среду имеет «Интер». «Реал» и «ПСЖ» выпали из группы лидеров.
«Бавария» обыграла «ПСЖ» и стала лидером общего этапа Лиги чемпионов
90+6-я минута. Окончен матч в Париже, где хозяева уступили «Баварии» со счетом 1:2. Дубль в первом тайме оформил Луис Диас. Он также перед перерывом схлопотал прямую красную карточку за грубейший фол на Хакими, который, вероятно, пропустит несколько месяцев. У хозяев после перерыва забил Жоау Невеш. У «Баварии» теперь 12 очков и первое место, у «ПСЖ» осталось 9 очков.
«Атлетико» одолел «Юнион» и одержал вторую победу в Лиге чемпионов
90+5-я минута. Окончен матч в Мадриде, где «Атлетико» дома одолел «Юнион» — 3:1. По мячу у хозяев забили Хулиан Альварес, Конор Галлахер и Маркос Льоренте (в компенсированное время). «Атлетико» набрал 6 очков, а у «Юниона» осталось 3.
«Ливерпуль» нанес «Реалу» первое поражение в Лиге чемпионов
90+5-я минута. 1:0 — победа мерсисайдцев над «королевским клубом». Гол Макаллистера так и оказался единственным в матче. Хаби Алонсо получил желтую карточку за эмоции. Александер-Арнольд в концовке вышел на поле против бывшей команды, но ничем не запомнился. Теперь у «Ливерпуля» и «Реала» по 9 очков после четырех туров.
«Монако» с Головиным одолел «Буде-Глимт» и одержал первую победу в ЛЧ
90+5-я минута. Александр Головин провел полный матч в Лиге чемпионов — «Монако» победил в гостях «Буде-Глимт» со счетом 1:0. Теперь у монегасков 5 очков. У «Буде-Глимт» осталось 2 очка.
ПСВ ушел от поражения в матче с «Олимпиакосом»
90+5-я минута. 1:1 — итог матча в Греции. Гости избежали проигрыша в компенсированное время. Теперь у ПСВ 5 очков, а у «Олимпиакоса» — 2 очка.
«Ювентус» и «Спортинг» в Турине сыграли вничью
90+4-я минута. 1:1 — итог встречи в Турине. Лучано Спаллетти вернулся в Лигу чемпионов, но не победил. Теперь у «Юве» 3 очка, а у «Спортинга» — 7 очков.
«Тоттенхэм» разгромил «Копенгаген» благодаря двум грубым ошибкам вратаря гостей
90+4-я минута. Окончен матч в Лондоне, где «шпоры» победили со счетом 4:0. Два грубых ляпа у гостей допустил голкипер Доминик Котарски, он явно виноват в двух первых голах. «Тоттенхэм» набрал 8 очков, а у «Копенгагена» осталось 1 очко.
«Олимпиакос» — ПСВ — 1:1
90+2-я минута. Гости показывают характер в компенсированное время — Пепи сравнял счет.
«Тоттенхэм» — «Копенгаген» — 4:0
90+2-я минута. Ришарлисон не реализовал пенальти. В перекладину попал бразилец.
«Тоттенхэм» — «Копенгаген» — 4:0
90-я минута. Лондонцы получили право еще и на пенальти. Сегодня они могут ощутимо поправить разницу забитых и пропущенных мячей.
«ПСЖ» — «Бавария» — 1:2
82-я минута. Могла у хозяев снова сработать связка Ли Кан Ин — Жоау Невеш. Португалец головой бил — мяч в правый угол не попал.
«Ливерпуль» — «Реал» — 1:0
87-я минута. Куртуа оставляет гостей в игре после удара в упор Гакпо. Все для него сделал Салах.
«Буде-Глимт» — «Монако» — 0:1
83-я минута. Гундерсен оставил норвежский клуб вдесятером после грубой игры — шипами на голеностоп. Тут без вариантов.
«Атлетико» — «Юнион» — 2:1
80-я минута. Сайкс выиграл воздух у Руджери и поразил ворота Облака. Есть интрига и в Мадриде.
Жоау Невеш сократил отставание «ПСЖ» в матче с «Баварией»
74-я минута. ГОООЛ! 1:2 уже в Париже. Невеш минимизировал отставание хозяев. Голевой пас на счету вышедшего на замену Ли Кан Ина, а Жоау пробил в касание из штрафной.
«Ливерпуль» — «Реал» — 1:0
76-я минута. Мбаппе напомнил о себе. Бил в касание со средней дистанции — едва в правую девятку не попал.
«Атлетико» — «Юнион» — 2:0
73-я минута. Галлахер укрепил преимущество «матрасников» в домашнем матче. Бельгийской команде светит третье поражение подряд.
«Ливерпуль» — «Реал» — 1:0
69-я минута. Алонсо бросил в атаку Родриго. Камавинга отправился отдыхать.
«ПСЖ» — «Бавария» — 0:2
66-я минута. Хвича бил с метров 12-ти — Нойер надежно зафиксировал мяч.
«Ливерпуль» — «Реал» — 1:0
63-я минута. Была проверка ВАР по поводу гола Макаллистера. Оказалось, что все чисто — гол забит по правилам.
«Тоттенхэм» — «Копенгаген» — 4:0
65-я минута. В большинстве гости снова пропускают. Паилинья упрочил лидерство «шпор», доведя до ума контратаку.
«Тоттенхэм» — «Копенгаген» — 3:0
65-я минута. И все-таки третий есть. Счет стал крупным после удара ван де Вена. Слаломный забег почти через все поле в исполнении защитника.
Макаллистер открыл счет в матче «Ливерпуля» с «Реалом»
61-я минута. ГОООЛ! 1:0. Хозяева вышли вперед, отличился Макаллистер. Собослаи исполнил стандарт, а Макаллистер замкнул головой.
«Тоттенхэм» — «Копенгаген» — 2:0
62-я минута. Уже вдесятером хозяева упустили возможность сделать счет крупным — Коло Муани не реализовал выход на ворота Котарски.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
58-я минута. Стивен Джеррард присуствует на этом матче. До сих пор голов нет.
«Тоттенхэм» — «Копенгаген» — 2:0
57-я минута. Джонсон схлопотал прямую красную карточку в Лондоне. Подкатился сзади и сыграл шипами. Досталось Лопесу. Теперь интрига в матче должна обостриться.
«ПСЖ» — «Бавария» — 0:2
46-я минута. Только сейчас возобновился матч в Париже. Длительным был первый тайм, где буйствовал Луис Диас.
«Тоттенхэм» — «Копенгаген» — 2:0
52-я минута. «Шпоры» сделали еще один шаг к победе. Одобер удвоил преимущество хозяев — вновь чудовищный ляп вратаря гостей.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
49-я минута. И еще два удара в течение минуты от мерсисайдцев. Куртуа держит мадридцев в игре.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
48-я минута. Куртуа стоит стеной на ленточке. Ван Дейк бил в упор головой — голкипер перевел на угловой.
«Тоттенхэм» — «Копенгаген» — 1:0
47-я минута. В Лондоне также матч возобновился. Джонсон отмахнулся против оппонента, но карточку не получил.
«Ювентус» — «Спортинг» — 1:1
46-я минута. В Турине самые пунктуальные команды. Второй тайм уже начался.
«ПСЖ» после первого тайма уступает «Баварии»
45+8-я минута. 2:0 в пользу «Баварии» — итог первого тайма. Защита парижан сегодня дает сбой. Это подтверждает дубль Луиса Диаса. Но колумбиец в концовке тайма оставил гостей вдесятером. Хакими получил жуткую травму.
Луис Диас удален за фол на Хакими в матче с «ПСЖ»
45+7-я минута. Луис Диас в первом тайме оформил дубль и схлопотал прямую красную карточку. Хакими заменен, Маюлю появился на поле.
«ПСЖ» — «Бавария» — 0:2
45+5-я минута. Просмотр ВАР по поводу возможной красной карточки Луису Диасу.
«ПСЖ» — «Бавария» — 0:2
45+4-я минута. Страшную травму получил Хакими — двумя ногами его зацепил Луис Диас.
«Ливерпуль» и «Реал» в первом тайме счет не открыли
45+2-я минута. 0:0 — на «Энфилде» пока без голов. Соперники достойны друг друга. Намеки на более динамичный второй тайм есть.
«Атлетико» — «Юнион» — 1:0
45+3-я минута. Мадридцы казалось бы удвоили преимущество перед перерывом. Забил опытный Антуан Гризманн, однако в фазе атаки зафиксировали вне игры у Баэны.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
45-я минута. Мамардашвили закрыл ближний угол — Беллингем не забил.
«Буде-Глимт» — «Монако» — 0:1
43-я минута. Баголун распечатал ворота Хайкина. Вратарь пропустил в ближний верхний угол.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
40-я минута. Падение Винисиуса в чужой штрафной после стыка с Брэдли. Бразилец показывает, что была отмашка, но у рефери иное мнение.
«Атлетико» — «Юнион» — 1:0
38-я минута. Мадридцы открыли счет под занавес первого тайма. Хулиан Альварес забил из центра штрафной после паса-конфетки Джулиано Симеоне.
«Ювентус» — «Спортинг» — 1:1
34-я минута. ГОООЛ! Туринцы сравняли. Влахович забил из штрафной ударом в касание после паса Тюрама.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
31-я минута. ВАР вступил в игру. Нет пенальти, но и нет штрафного. Мяч у Куртуа. Интересный вердикт рефери. Видимо, он посчитал, что рука была прижата.
Луис Диас удвоил преимущество «Баварии» в матче с «ПСЖ»
32-я минута. ГООООЛ! 0:2. Луис Диас оформил дубль в Париже. Маркиньоса обокрали на его же половине поля.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
30-я минута. Мяч попал в руку Тчуамени. Вопрос — в штрафной ли.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
29-я минута. Куртуа нейтрализовал казалось бы верный удар Собослаи из штрафной. Лишь угловой будет.
Дембеле заменен в первом тайме матча с «Баварией»
27-я минута. Ранняя замена. Усман ушел, Ли Кан Ин появился на поле. Похоже, замена вынужденная.
«ПСЖ» — «Бавария» — 0:1
26-я минута. Гнабри не сумел реализовать выход один на один с Шевалье, перекидывая мяч через вратаря. Возможно, был офсайд.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
27-я минута. На удар с метров 25-ти решился Тчуамени — в створ не попал.
Гол Дембеле в ворота «Баварии» отменен
24-я минута. ВАР вступил в игру. Дембеле, действительно, забивал из офсайда. Счет 1:0 в пользу гостей.
Дембеле сравнял счет в матче «ПСЖ» с «Баварией»
23-я минута. ГОООЛ! 1:1. Дембеле поразил цель из вратарской, но, возможно, Усман находился во вне игры.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
23-я минута. В Англии до сих пор нет голов. Более того, нет и ударов в створ. Осторожное начало.
«Тоттенхэм» — «Копенгаген» — 1:0
18-я минута. Джонсон вывел «шпор» вперед в матче с соперником из Дании. Ляп допустил голкипер гостей, который зачем-то вышел из ворот — Джонсон его обыграл и с острого угла поразил цель.
«Олимпиакос» — ПСВ — 1:0
17-я минута. Нет голевой засухи больше и в Греции. Желсон Мартинш принимает поздравления. Он вогнал мяч под перекладину после быстрого забега в штрафную.
«Ювентус» — «Спортинг» — 0:1
15-я минута. И следом перекладина спасает хозяев. Тринкан бил из штрафной и попал в каркас ворот.
«Ювентус» — «Спортинг» — 0:1
13-я минута. Мало голов в дебюте матчей. Одно из двух исключений — матч в Турине. Араухо огорчил команду Спаллетти. Бильярдный удар — под штангу.
«Атлетико» — «Юнион» — 0:0
9-я минута. Едва автогол не случился в Мадриде. Следовал пас назад — Облак неудачно мяч принял и едва тот не пересек ленточку. Исправился голкипер вторым касанием.
«Буде-Глимт» — «Монако» — 0:0
9-я минута. Хайкин, оказавшись под прессингом гостей, спешно вынес мяч за боковую. Дождь идет в Норвегии — нужно попроще действовать у своих ворот.
«Буде-Глимт» — «Монако» — 0:0
7-я минута. Головин переусердствовал в атаке, завалив на газон Эвьена. Карточки нет.
Луис Диас вывел «Баварию» вперед в матче с «ПСЖ»
4-я минута. ГОООЛ! 0:1. Контратака гостей. Олисе один в один Шевалье переиграть не сумел, но Диас преуспел на добивание.
«ПСЖ» — «Бавария» — 0:0
2-я минута. Проникающий пас в чужую штрафную делал Хакими — защита гостей это прочитала.
«Ливерпуль» — «Реал» — 0:0
2-я минута. Почти безраздельный контроль мяча со стороны мерсисайдцев. Вирц в завершении не прочитал тонкую передачу — первым на мяче оказался Куртуа.
Матч «ПСЖ» и «Баварии» начался
1-я минута. Также прозвучал стартовый свисток в Париже, где играют лидеры, не имеющие очковых потерь.
Матч «Ливерпуля» и «Реала» стартовал
1-я минута. Поехали! Начался матч «Энфилде», где мерсисайдцы принимают «королевский клуб» из Мадрида. С мячом хозяева.
Пятиминутная готовность. В 23.00 по московскому времени начнутся оставшиеся семь матчей вечера.
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Буде-Глимт»
Стартовый состав «Буде-Глимт»: Хайкин, Шевольд, Мо, Бьортуфт, Бьоркан, Эвьен, Берг, Фет, Эукленн, Хег, Хеуге.
Стартовый состав «Монако»: Кен, Керер, Салису, Кайо Энрике, Тезе, Головин, Кулибали, Уаттара, Аклиуш, Минамино, Балогун.
«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пако, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.
Стартовый состав гостей: Нойер, Лаймер, Джонатан Та, Упамекано, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.
«Ливерпуль» — «Реал»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Мамардашвили, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Экитике, Вирц.
Стартовый состав гостей: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хейсен, Каррерас, Гюлер, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
«Атлетико» — «Юнион»
Испанский клуб после трех туров Лиги чемпионов имеет лишь три очка. Одна из причин — сложный календарь. Так «Атлетико» уже сыграл с «Ливерпулем» (2:3) и «Арсеналом» (0:4), а также разгромил «Айнтрахт» (5:1).
У «Юниона» также одна победа — над ПСВ (3:1) в первом туре. После этого бельгийский клуб крупно проиграл «Ньюкаслу» (0:4) и «Интеру» (0:4).
«Буде-Глимт» — «Монако»
Норвежский и французский клубы пока без побед в Лиге чемпионов — по два очка. Команды нестабильны и в национальных чемпионатах. Так «Буде-Глимт» в минувшие выходные в гостях проиграл «Волеренге» (1:3), а «Монако» дома уступил «Парижу» (0:1).
Одна из интриг предстоящего матча — сможет ли Александр Головин забить Никите Хайкину. Если голкипер «Буде-Глимт» в этой Лиге чемпионов играет исправно, то полузащитник «Монако» только набирает форму после травмы.
«Ювентус» — «Спортинг»
При Игоре Тудоре «Юве» набрал лишь два очка на старте Лиги чемпионов — ничьи с «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (2:2), а также поражение от «Реала» (0:1). Матч против «Спортинга» — шанс для Лучано Спаллетти поправить турнирное положение. В Серии А «старая синьора» под руководством нового тренера уже победила «Удинезе» (3:1) и «Кремонезе» (2:1).
У «Спортинга» в ЛЧ шесть очков из девяти возможных — победы над «Кайратом» (4:1) и «Марселем» (2:1) при поражении от «Наполи» (1:2). Кстати после игры в Неаполе «львы» идут на серии из шести матчей без поражений — одна ничья и пять побед, в том числе в дополнительное время в Кубке Португалии.
«Ливерпуль» — «Реал»
У мерсисайдцев в сентябре-октябре шесть поражений в восьми матчах различных турниров. В Лиге чемпионов команда Арне Слота уступила «Галатасараю» (0:1) и разгромила «Айнтрахт» (5:1). В минувший уикенд «Ливерпуль» в АПЛ победил «Астон Виллу» (2:0), намекнув на выход из кризиса.
«Реал» в этом сезоне выиграл все матчи, кроме одного — дерби с «Атлетико» (2:5) в Ла лиге. В Лиге чемпионов «королевский клуб» поступательно победил «Марсель» (2:1), «Кайрат» (5:0) и Ювентус» (1:0).
«ПСЖ» — «Бавария»
По вывеске и турнирному положению это центральный матч не только игрового дня, но и тура. Встречаются команды, занимающие два первых места общего этапа, не имеющие очковых потерь.
Парижане на старте еврокубка победили «Аталанту» (4:0), «Барселону» (2:1) и «Байер» (7:2). «Бавария» выиграла у «Челси» (3:1), «Пафоса» (5:1) и «Брюгге» (4:0).
У команды Венсана Компани идеальный результат в бундеслиге — 27 очков в девяти турах. У Луиса Энрике в чемпионате Франции было поражение от «Марселя» и три ничьих, как результат — 24 очка из 33 возможных.
Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов
Российские федеральные каналы в сезоне-2025/26 не транслируют матчи Лиги чемпионов, ровно как игры Лиги Европы и Лиги конференций. Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Кто и когда сыграет во вторник, 4 ноября, в Лиге чемпионов
В 20.45 по московскому времени в Неаполе начнется матч «Наполи» — «Айнтрахт», параллельно пройдет игра «Славия» — «Арсенал».
В 23.00 начнутся еще семь игр: «ПСЖ» — «Бавария», «Ливерпуль» — «Реал», «Ювентус» — «Спортинг», «Буде-Глимт» — «Монако», «Атлетико» — «Юнион», «Тоттенхэм» — «Копенгаген» и «Олимпиакос» — ПСВ.
!!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
