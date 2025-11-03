«Ливерпуль» победил «Реал», «Бавария» обыграла «ПСЖ»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«Ювентус» — «Спортинг»

При Игоре Тудоре «Юве» набрал лишь два очка на старте Лиги чемпионов — ничьи с «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (2:2), а также поражение от «Реала» (0:1). Матч против «Спортинга» — шанс для Лучано Спаллетти поправить турнирное положение. В Серии А «старая синьора» под руководством нового тренера уже победила «Удинезе» (3:1) и «Кремонезе» (2:1).

У «Спортинга» в ЛЧ шесть очков из девяти возможных — победы над «Кайратом» (4:1) и «Марселем» (2:1) при поражении от «Наполи» (1:2). Кстати после игры в Неаполе «львы» идут на серии из шести матчей без поражений — одна ничья и пять побед, в том числе в дополнительное время в Кубке Португалии.

