«Реал» обыграл «Ювентус», крупные победы «Ливерпуля», «Баварии» и «Челси». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«Реал» — «Ювентус»

Мадридская команда в этом сезоне уступила лишь однажды — «Атлетико» (2:5) в ла лиге, а все остальные матчи выиграла. В том числе «королевский клуб» в Лиге чемпионов победил «Марсель» (2:1) и «Кайрат» (5:0). Нападающий Килиан Мбаппе забивает в 11 матчах кряду.

«Ювентус» не выигрывает с 13 сентября. У «старой синьоры» серия из шести матчей без побед — пять ничьих при одном поражении. В ЛЧ у туринцев две ничьих — с «Боруссией» из Дортмунда (4:4) и «Вильярреалом» (2:2).