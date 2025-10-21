Live
22 октября, 23:55
«Реал» обыграл «Ювентус», крупные победы «Ливерпуля», «Баварии» и «Челси». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Игры 3-го тура общего этапа.
22 октября в Лиге чемпионов состоялись девять матчей 3-го тура общего этапа.
За матчами «Атлетик» — «Карабах», «Галатасарай» — «Буде-Глимт» (начало в 19.45 мск) можно было следить в отдельной трансляции.
Топ-10 Лиги чемпионов после трех туров общего этапа
После трех туров очковых потерь не имеют «ПСЖ», «Интер», «Арсенал», а также игравшие в среду «Бавария» и «Реал». «Карабах» поддержать высокий темп этого квинтете не сумел, уступив в Бильбао. Игры четвертого тура состоятся через две недели.
«Спортинг» в Лиссабоне дожал «Марсель»
90+8-я минута. Есть волевая победа «Спортинга» над «Марселем» — 2:1. Гостей сильно подставил Эмерсон, схлопотавший удаление перед перерывом. Теперь у «Спортинга» 6 очков, а у «Марселя» осталось 3 очка.
«Челси» в Лондоне разгромил «Аякс»
90+6-я минута. Завершен матч в Лондоне, где синие разгромили соперника из Амстердама — 5:1. «Аякс» впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов забил, но по-прежнему очков не имеет. У «Челси» теперь 6 очков.
«Монако» с Головиным не забил «Тоттенхэму»
90+4-я минута. 0:0 — итог встречи на поле монегасков, которые должны были забивать мячей пять. Но выдающийся матч провел голкипер «шпор» Викарио. Головин вышел на замену в середине второго тайма, старался, мог забить, но успеха не добился. «Монако» теперь имеет 2 очка, а у «Тоттенхэма» — 5 очков.
«Аталанта» в Бергамо не смогла обыграть «Славию»
90+4-я минута. 0:0 — неожиданные нули в совсем нескучной игре в Италии. Чешский клуб дал бой, в обороне не отсиживался и добился ничейного результата. Теперь у «Аталанты» 4 очка, а у «Славии» стало 2 очка.
«Реал» одолел «Ювентус» и выиграл третий матч подряд в Лиге чемпионов
90+4-я минута. Третью победу в Лиге чемпионов одержал «Реал». В среду «королевский клуб» в Мадриде победил «Ювентус» — 1:0. Отличился Джуд Беллингем. «Реал» набрал 9 очков и догнал группу лидеров. У «Ювентуса» осталось 2 очка.
«Спортинг» — «Марсель» — 2:1
90+2-я минута. Отмена красной у Араухо. Лишь желтая. Оппонент показал артистизм.
«Спортинг» — «Марсель» — 2:1
90-я минута. Удаление у «львов». Не будет спокойной концовки у них, похоже. Араухо получил красную карточку за стык с Паваром.
«Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» и прервал серию из четырех поражений
90+4-я минута. Окончена игра во Франкфурте, где местная команда проиграла «Ливерпулю» — 1:5. Гости показали характер, ведь пропустили первыми. У «Ливерпуля» прервалась серия из четырех поражений во всех турнирах. У «Ливерпуля» теперь 6 очков в Лиге чемпионов, а у «Айнтрахта» — три очка.
«Бавария» разгромила «Брюгге» и одержала третью победу кряду в ЛЧ
90+4-я минута. Окончен матч в Мюнхене, где хозяева предсказуемо обыграли «Брюгге» — 4:0. У Гарри Кейна сегодня один гол. «Бавария» набрала 9 очков и догнала группу лидеров. У «Брюгге» осталось 3 очка.
«Спортинг» — «Марсель» — 2:1
86-я минута. «Львы» дожали соперника. Вероятно, победный мяч забил Алиссон Сантос. Рикошет помог после удара с угла штрафной.
«Реал» — «Ювентус» — 1:0
85-я минута. Опенда долго думал перед ударом. Асенсио успел заблокировать оперативным подкатом.
«Айнтрахт» — «Ливерпуль» — 1:5
84-я минута. Вышедший на замену Шаиби слева смещался в центр, бил в дальний угол — неточно.
«Монако» — «Тоттенхэм» — 0:0
82-я минута. Ни в упор, ни издали не могут забить монегаски. Вновь шанс упустил Минамино.
«Монако» — «Тоттенхэм» — 0:0
79-я минута. Минамино бьет мимо с границы вратарской. Головин участвовал в этой комбинации, которая должна была завершиться голом.
«Бавария» — «Брюгге» — 4:0
79-я минута. Первый гол мюнхенцев после перерыва забит только сейчас. Джексон сделал дубль. Лаймер отметился третьим ассистом.
«Монако» — «Тоттенхэм» — 0:0
75-я минута. Викарио творит чудеса на ленточке. Удар головой в упор — и тут голкипер отбил.
«Спортинг» — «Марсель» — 1:1
71-я минута. Хозяева долго реализовывали численный перевес, но добились своего. Катамо сравнял счет.
«Айнтрахт» — «Ливерпуль» — 1:5
70-я минута. Собослаи доводит счет до неприличного — бильярдный удар в нижний угол. «Айнтрахт» подтверждает статус веселой команды.
«Монако» — «Тоттенхэм» — 0:0
68-я минута. Момент у Головина. Александр пробил при входе в штрафную в правый от себя угол — Викарио перевел на угловой.
Гакпо довел до крупного преимущество «Ливерпуля» в матче с «Айнтрахтом»
66-я минута. ГОООЛ! Уже 4:1 в пользу гостей. Прострел Вирца справа и удар в касание Гакпо.
«Реал» — «Ювентус» — 1:0
65-я минута. Мбаппе бил низом из-за пределов штрафной — вратарь в падении добрался до мяча.
«Монако» — «Тоттенхэм» — 0:0
60-я минута. Головин вышел на замену, Диатта покинул игру.
Беллингем открыл счет в матче «Реала» с «Ювентусом»
58-я минута. ГОООЛ! 1:0. Событие в Мадриде, где отличился Беллингем. Винисиус взял игру на себя, собрал соперников и попал в штангу, а Джуд подобедал.
Головин готовится к выходу на замену в матче с «Тоттенхэмом»
56-я минута. Переодевается Александр и слушает установку от тренера.
«Аталанта» — «Славия» — 0:0
54-я минута. Локальная сенсация назревает в Бергамо, где чешский андердог дает бой хозяевам. И не сказать, что гости играют от обороны.
«Челси» — «Аякс» — 5:1
48-я минута. Вышедший на замену Джордж забил пятый мяч в ворота «Аякса». Разгром под лондонским дождем.
Куртуа нейтрализовал выход Влаховича один на один
50-я минута. У гостей был верный шанс. Влахович ушел от Милитао, бил из штрафной, но Куртуа парировал ногой. Это спасение!
«Айнтрахт» — «Ливерпуль» — 1:3
49-я минута. Исак был заменен в перерыве, Кьеза получил шанс себя проявить. Сейчас он не забил из убойной позиции.
«Реал» — «Ювентус» — 0:0
48-я минута. Калюлю имел хорошую возможность для гола. Он подобрал мяч после ошибки соперника, бил из штрафной, но его заблокировали.
«Челси» — «Аякс» — 4:1
46-я минута. Позже других начался второй тайм в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Там в первом тайме было своеобразное соревнование пенальтистов.
«Монако» — «Тоттенхэм» — 0:0
46-я минута. Головин по-прежнему в запасе. На второй тайм он пока не вышел.
«Бавария» — «Брюгге» — 3:0
46-я минута. Раньше других возобновился матч в Мюнхене. Там вопрос о победителе, пожалуй, давно не стоит. Сколько сегодня забьет Кейн? Пока лишь один гол у Гарри.
«Ливерпуль» после первого тайма обыгрывает «Айнтрахт»
45+4-я минута. 3:1 — итог первого тайма во Франкфурте, где мерсисайдцы первыми пропустили, а потом забил трижды. Во всех матчах также перерыв.
«Челси» — «Аякс» — 4:1
45+5-я минута. ГООЛ! И снова с пенальти! Третий результативный удар в этом матче с точки! Эстевао отличился.
«Спортинг» — «Марсель» — 0:1
45+3-я минута. Гости остались вдесятером — Эмерсон удален за две желтые карточки. Причем вторая — за симуляцию в чужой штрафной.
«Реал» — «Ювентус» — 0:0
41-я минута. Мбаппе демонтсрирует завидный дриблинг в чужой штрафной, однако в створ не попал.
«Челси» — «Аякс» — 3:1
33-я минута. ГООЛ! Фернандес забил перед перерывом. Гол с пенальти. Сам же Энцо 11-метровый заработал. Вергорст сфолил.
Конате упрочил лидерство «Ливерпуля» в матче с «Айнтрахтом»
44-я минута. ГОООЛ! 1:3. Мерсисайдцы забили еще один мяч в раздевалку. Снова подача углового и гол. Собосбаи подал в центр штрафной, а Конате замкнул.
«Монако» — «Тоттенхэм» — 0:0
41-я минута. Викарио снова сохранил ворота на замке. Балогун не сдается, все хочет забить. Напомним, что Головин в запасе. Может, выйдет во втором тайме.
Ван Дейк вывел «Ливерпуль» вперед в матче с «Айнтрахтом»
38-я минута. ГОООЛ! 1:2. Мерсисайдцы показали характер уже в первом тайме. Ван Дейк отличился, замкнув ближнюю штангу после корнера Гакпо.
«Бавария» — «Брюгге» — 3:0
35-я минута. Луис Диас отличился в Мюнхене — красивый удар под перекладину. Вратарь, похоже, удар зевнул. С исходом встречи в Мюнхене все ясно. Вопрос — каким будет счет.
Экитике сравнял счет в матче «Ливерпуля» с «Айнтрахтом»
35-я минута. ГОООЛ! 1:1. Голевой пас Робертсона и результативный удар Экитике. Выход один на один реализован. Экитике гол не празднует, ведь он ранее играл во Франкфурте.
«Челси» — «Аякс» — 2:1
33-я минута. ГООЛ! Вегорст забил с точки. Йоргенсен коснулся мяча — не повезло вратарю.
«Челси» — «Аякс» — 2:0
31-я минута. Пенальти в ворота хозяев. Моро сбит в штрафной площади.
«Монако» — «Тоттенхэм» — 0:0
29-я минута. Викарио продолжает демонстрировать реакцию. Нейтрализован выпал Балогуна.
Кайседо удвоил преимущество «Челси» в матче с «Аяксом»
27-я минута. ГОООЛ! 2:0. Кайседо отличился в Лондоне. Пушечный удар и рикошет. Под аккомпанемент дождя такое отбить очень сложно.
«Айнтрахт» открыл счет в матче с «Ливерпулем»
25-я минута. ГООЛ! 1:0. А вот и «преимущество» гостей — Кристенсен отличился во Франкфурте. С правого фланга штрафной Расмус пробил бильярдно в дальний угол.
«Айнтрахт» — «Ливерпуль» — 0:0
23-я минута. Во Франкфурте до сих пор не открыт счет. Однако преимущество мерсисайдцев все отчетливее.
Гиу вывел «Челси» вперед в матче с «Аяксом»
18-я минута. ГОООЛ! 1:0. Гиу вывел лондонцев вперед: подача из глубины, серия скидок и удар Марка. Минутой ранее Тэйлор схлопотал удаление за грубую игру в центре поля.
«Спортинг» — «Марсель» — 0:1
15-я минута. Открыт счет в Лиссабоне. Игор Пайшао распечатал ворота португальской команды. Отменный удар в правую девятку из-за пределов штрафной.
Кейн удвоил преимущество «Баварии» в матче с «Брюгге»
15-я минута. ГОООЛ! 2:0. Никуда без Кейна. Свой дежурный гол забил английский бомбардир. Он спокойно замкнул дальнюю штангу, удар с метров трех.
«Реал» — «Ювентус» — 0:0
11-я минута. Удар издали низом от Маккенни — Куртуа вытянулся в струну и отбил.
«Бавария» — «Брюгге» — 1:0
11-я минута. Штанга сыграла за вратаря гостей после удара Диаса. Мюнхенцы хотят максимально быстро добиться крупного счета.
«Айнтрахт» — «Ливерпуль» — 0:0
11-я минута. Исак в ближнем бою не сумел переиграть голкипер хозяев. Мало пространства было.
«Монако» — «Тоттенхэм» — 0:0
10-я минута. Хватает работы у Викарио в дебюте. Монегаски до сих пор без побед в Лиге чемпионов.
«Айнтрахт» — «Ливерпуль» — 0:0
8-я минута. Баойя под углом вырвался на ворота гостей. Мамардашвили закрыл ближний угол и сохранил ворота на замке.
Карл открыл счет в матче «Баварии» с «Брюгге»
6-я минута. ГОООЛ! 1:0. Карл забил в Мюнхене. 17-летний дебютант стартового состава Лиги чемпионов результативно пробил с метров 22-х.
«Айнтрахт» — «Ливерпуль» — 0:0
5-я минута. Немецкий клуб атакует в дебюте на правах хозяев. «Орлы» — веселая команда, которая много забивает и достаточно пропускает.
«Реал» — «Ювентус» — 0:0
3-я минута. А теперь контроль мяча у «королевского клуба». Винисиуса слева не пустили в штрафную.
«Реал» — «Ювентус» — 0:0
2-я минута. Полноценную атаку организовали гости. Макккенни справа бросал аут — партнеры в штрафной нарушили правила.
Матч «Реала» и «Ювентуса» в Мадриде стартовал
1-я минута. Началась встреча в Мадриде между «Реалом» и «Ювентусом». С центра поля мяч в игру ввели футболисты туринского клуба.
Через пять минут начнутся заключительные семь матчей третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Реал» — «Ювентус»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Куртуа, Каррерас, Асенсио, Эдер Милитао, Вальверде, Винисиус, Гюлер, Тчуамени, Диас, Беллингем, Мбаппе.
Стартовый состав гостей: Ди Грегорио, Камбьясо, Келли, Ругани, Гатти, Калюлю, Маккенни, Тюрам, Йылдыз, Копмейнерс, Влахович.
«Бавария» — «Брюгге»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Геррейру, Киммих, Павлович, Карл, Олисе, Луис Диас, Кейн.
Запасные: Ульрайх, Урбиг, Ким Мин Джэ, Горецка, Бишоф, Боэ, Майк, Мануба.
Стартовый состав гостей: Яккерс, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Мейер, Станкович, Форбс, Аудор, Ванакен, Тзолис, Тресольди.
Запасные: Ван ден Хевел, Ромеро, Ветлесен, Сандра, Верман, Нильссон, Сике, Спилерс, Сейс, Дьякон, Кэмпбелл, Фуро.
«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Цеттерер, Кристенсен, Аменда, Кох, Теат, Гетце, Ларссон, Кнауфф, Доан, Браун, Баойя.
Запасные: Граль, Кауан Сантос, Шаиби, Буркардт, Схири, Вахи, Дауд, Чэндлер, Бута, Батшуайи, Коллинз, Джан Узун.
Стартовый состав гостей: Мамардашвили, Фримпонг, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Джонс, Вирц, Экитике, Исак, Гакпо.
Запасные: Вудман, Мисюр, Гомез, Эндо, Керкез, Макаллистер, Салах, Брэдли, Кьеза, Нгумоха.
«Монако» — «Тоттенхэм»
Монегаски в двух стартовых турах Лиги чемпионов набрали лишь одно очко — поражение от «Брюгге» (1:4) и волевая ничья с «Манчестер Сити» (2:2). Возможно, не хватало травмированного Александра Головина, который только на прошлой неделе попал в заявку «Монако».
«Шпоры» не уступали на протяжении семи матчей, но в прошлое воскресенье дома проиграли «Астон Вилле» (1:2) в премьер-лиге. В Лиге чемпионов у команды Томаса Франка четыре очка — победа над «Вильярреалом» (1:0) и ничья с «Буде-Глимт» (2:2).
«Бавария» — «Брюгге»
У мюнхенцев все идеально — выиграны все матчи сезона. На старте Лиги чемпионов команда Венсана Компани победила «Челси» (3:1) и «Пафос» (5:1). В последних двух турах бундеслиги «Бавария» обыграла «Айнтрахт» (3:0) и «Боруссию» из Дортмунда» (2:1).
«Брюгге» в конце сентября дома сыграл вничью с «Вастерло» (5:5) в чемпионате Бельгии, после этого было поражение от «Аталанты» (1:2) в ЛЧ, а также победы над «Юнионом» (1:0) и «Ауд-Хеверле» (1:0) в национальном чемпионате.
«Айнтрахт» — «Ливерпуль»
У «немецких орлов» за последний месяц лишь одна победа — в зрелищной выездной игре с «Боруссией» из Менхегладбаха (6:4). В минувший уикенд «Айнтрахт» сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2), а до этого крупно уступил «Баварии» (0:3) и «Атлетико» (1:5).
«Ливерпуль» проиграл четыре последних матча во всех турнирах, в том числе на выезде «Галатасараю» в Лиге чемпионов (0:1).
«Челси» — «Аякс»
Нидерландская команда ранее всухую проиграла «Интеру» (0:2) и «Марселю» (0:4). В национальном чемпионате «Аякс» также буксует — ничья со «Спартой» (3:3) и поражение от АЗ (0:2) в двух последних турах.
У «Челси» серия из трех побед — над «Бенфикой» (1:0) в ЛЧ, а также над «Ливерпулем» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:0) в чемпионате Англии.
«Реал» — «Ювентус»
Мадридская команда в этом сезоне уступила лишь однажды — «Атлетико» (2:5) в ла лиге, а все остальные матчи выиграла. В том числе «королевский клуб» в Лиге чемпионов победил «Марсель» (2:1) и «Кайрат» (5:0). Нападающий Килиан Мбаппе забивает в 11 матчах кряду.
«Ювентус» не выигрывает с 13 сентября. У «старой синьоры» серия из шести матчей без побед — пять ничьих при одном поражении. В ЛЧ у туринцев две ничьих — с «Боруссией» из Дортмунда (4:4) и «Вильярреалом» (2:2).
Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов
Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Кто и когда сыграет 22 октября в Лиге чемпионов
В 19.45 по московскому времени пройдут два матча: «Атлетик» — «Карабах» и «Галатасарай» — «Буде-Глимт».
В 22.00 мск начнутся игры: «Айнтрахт» — «Ливерпуль», «Реал» — «Ювентус», «Челси» — «Аякс», «Бавария» — «Брюгге», «Монако» — «Тоттенхэм», «Спортинг» — «Марсель», «Аталанта» — «Славия».