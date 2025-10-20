«ПСЖ» разгромил «Байер» в матче с 9 голами и двумя удалениями, «Арсенал» забил «Атлетико» четыре мяча за 13 минут. Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

ПСВ — «Наполи»

Нидерландский клуб в первом туре Лиги чемпионов дома проиграл «Юниону» (1:3) после чего выдал серию из пяти матчей без поражений — три победы при двух ничьих, в том числе с «Байером» (1:1) во втором туре ЛЧ.

Неаполитанцев в этом сезоне отличает бескомпромиссность — никаких ничьих! Поражений три, все они пришлись на осень — на матч с «Ман Сити» в ЛЧ (0:2), а также игры с «Миланом» (1:2) и «Торино» (0:1) в серии А.