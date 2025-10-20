Лига чемпионов
21 октября, 23:55

«ПСЖ» разгромил «Байер» в матче с 9 голами и двумя удалениями, «Арсенал» забил «Атлетико» четыре мяча за 13 минут. Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Игры 3-го тура общего этапа.

Фото «СЭ»
21 октября, 23:55

21 октября в Лиге чемпионов состоялись девять матчей 3-го тура общего этапа.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
4:0
Атлетико
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
6:2
Наполи
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:2
Манчестер Сити
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:7
ПСЖ
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
0:4
Интер
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
2:4
Боруссия Д
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
3:0
Бенфика

За матчами «Кайрат» — «Пафос» и «Барселона» — «Олимпиакос» (начало в 19.45 мск) можно было следить в отдельной трансляции.

22 октября, 00:01

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

21 октября, 23:58

Топ-10 общего этапа Лиги чемпионов после матчей 21 октября

«ПСЖ», «Интер» и «Арсенал» подтвердили максимальные амбиции. «Боруссия» и «Манчестер Сити» также взяли по три очка. Посмотрим, чем в среду ответят «Барселона», «Бавария», «Реал» и «Карабах».

21 октября, 23:55

«ПСЖ» разгромил «Байер» со счетом 7:2 и одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов

90+5-я минута. Окончен матч в Леверкузене, где хозяева проиграли действующему победителю турнира — 2:7. Матвей Сафонов не играл. Илья Забарный схлопотал удаление и два пенальти, но это не помешало парижанам убидетельно победить. У «ПСЖ» теперь 9 очков, у «Байера» осталось 2 очка.

21 октября, 23:54

«Наполи» проиграл ПСВ со счетом 2:6 в гостевом матче Лиги чемпионов

90+5-я минута. Мактоминай открыл счет в первом тайме, но затем игра у неаполитанцев резко рассыпалась. В итоге — сокрушительное поражение со счетом 2:6. У «Наполи» осталось 3 очка, а ПСВ одержал первую победу и теперь имеет 4 очка.

21 октября, 23:53

Дортмундская «Боруссия» в гостях победила «Копенгаген»

90+5-я минута. «Копенгаген» старался как мог в первом тайме, но все-таки уступил фавориту — 2:4. Нмеча оформил дубль двумя пушечными ударами. У «Боруссии» теперь 7 очков, а у «Копенгагена» осталось 1 очко.

21 октября, 23:53

«Арсенал» разгромил «Атлетико» и выиграл третий матч подряд в Лиге чемпионов

90+4-я минута. «Арсенал» — еще один клуб без очковых потерь. Теперь их у «пушкарей» 9. Сегодня команда Микеля Артеты победила «Атлетико» — 4:0. Габриэль Магальяйнс и Габриэль Мартинелли забили по разу, а Виктор Дьекереш сделал дубль. У «Атлетико» осталось 3 очка.

21 октября, 23:52

Гол Холанна помог «Манчестер Сити» обыграть «Вильярреал»

90+4-я минута. 2:0 — итог встречи в Испании, где «Ман Сити» потопил местную «желтую подлодку». Эрлин Холанн и Бернарду Силва забили по мячу. У «Манчестер Сити» теперь 7 очков, а у «Вильярреала» осталось 1 очко.

21 октября, 23:51

«Интер» выиграл у «Юниона» и одержал третьею победу кряду в ЛЧ

90+3-я минута. «Нерадзурри» долго запрягали в Бельгии, но свои три очка взяли — 4:0. Перед перерывом забили Дензел Думфрис и Лаутаро Мартинес. Во втором тайме отличились Хакан Чалханоглу и Франческо Эспозито. Теперь у «Интера» 9 очков, а у «Юниона» осталось 3 балла.

21 октября, 23:50

«Ньюкасл» разгромил «Бенфику» и выиграл второй матч подряд в Лиге чемпионов

90+3-я минута. «Ньюкасл» дома одолел «Бенфику» — 3:0. У «португальских орлов» дела плохи — третье поражение подряд. У «английских сорок» все неплохо — 6 очков и хорошие перспективы на плей-офф.

21 октября, 23:50

«Копенгаген» — «Боруссия» — 2:4

90-я минута. Нет, «Копенгаген» не хочет совсем уж сильно расстраивать болельщиков. Дадасон забил второй мяч своей команды.

21 октября, 23:49

ПСВ — «Наполи» — 6:2

89-я минута. И еще один гол игрока, вышедшего на замену. Дриош отличился.

21 октября, 23:48

«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:4

88-я минута. Силва забил четвертый мяч в ворота датского клуба. И здесь, вероятно, будет крупный счет.

21 октября, 23:46

ПСВ — «Наполи» — 5:2

87-я минута. Впрочем, хозяева отличились в следующей же атаке. Вышедший на замену тремя минутами ранее Пепи вернул крупный счет.

21 октября, 23:46

ПСВ — «Наполи» — 4:2

87-я минута. ГООЛ! Стараниями Мактоминая неаполитанцы уходят с крупного счета.

21 октября, 23:45

«Арсенал» — «Атлетико» — 4:0

87-я минута. Галлахер бил из штрафной, метил в ближний угол, но Райя потащил.

21 октября, 23:40

«Ньюкасл» — «Бенфика» — 3:0

83-я минута. ГОООЛ! И попытки «орлов» спасти матч завершились ничем. Барнс оформил дубль, послав мяч вратарю в домик.

21 октября, 23:40

ПСВ — «Наполи» — 4:1

81-я минута. Гости пропустили. Уже без Лукки. Ман сделал дубль. Он с угла сместился к центру и пробил — случился небольшой рикошет, мяч в воротах.

21 октября, 23:38

ПСВ — «Наполи» — 3:1

78-я минута. Лукка получил прямую красную карточку за лишние эмоции. Покрутил у виска, судья принял это на свой счет.

21 октября, 23:37

«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:3

77-я минута. Нмеча оформил дубль — снова качественный удар со средней дистанции. Интриги, похоже, нет. Дортмундский клуб дожал хозяев.

21 октября, 23:36

«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:2

73-я минута. Беллингем нанес приличный удар с метров 24-х — голкипер хозяев не без труда перевел на угловой.

21 октября, 23:33

«Юнион» — «Интер» — 0:4

76-я минута. «Нерадзурри» не отстают от «Арсенала». Эспозито отличился в Бельгии. Гости довели до ума контратаку.

21 октября, 23:30

Дьекереш сделал дубль в матче «Арсенала» с «Атлетико»

71-я минута. Три или четыре минуты потребовались Виктору, чтобы сделать дубль. Райс подал угловой, а Дьекереш замкнул дальнюю штангу. На Диего Симеоне больно смотреть — он понимает, что игру не спасти.

21 октября, 23:28

«Ньюкасл» — «Бенфика» — 2:0

69-я минута. ГОООЛ! 2:0. Трубин пропустил снова. Барнс укрепил лидерство «сорок». Хозяева успешно организовали контратаку. А голевой пас сделал голкипер Ник Поуп.

21 октября, 23:27

Дембеле вышел на замену и забил шестой мяч в ворота «Байера»

54-я минута. ГОООЛ! Шестой мяч пропустили «аспириновые» в домашнем матче — 2:6. Не перебор ли? Дембеле забил.

21 октября, 23:25

«Арсенал» — «Атлетико» — 3:0

67-я минута. И тут же третий гол в воротах Облака. Это заявка не просто на победу, а на разгром. Дьекереш отличился.

21 октября, 23:23

Мартинелли удвоил преимущество «Арсенала» в матче с «Атлетико»

64-я минута. ГОООЛ! 2:0. «Пушкари» закрепили успех. Мартинелли четко закрутил мяч в дальний угол из штрафной.

21 октября, 23:22

«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:2

62-я минута. ГООЛ! Бенсебаини реализовал пенальти. Эпизодом ранее Лерагер сфолил в своей штрафной при стандарте.

21 октября, 23:17

Габриэл Магальяйнс открыл счет в матче «Арсенала» с «Атлетико»

58-я минута. ГОООЛ! А теперь во всех матчах есть голы. Габриэл Магальяйнс забил в ворота Облака — 1:0. Игра головой после стандарта — залог успеха.

21 октября, 23:16

«Байер» — «ПСЖ» — 2:5

54-я минута. Хозяева показали зубы. Гарсия отметился дублем — пушечный удар издали. Есть у «Байера» шансы избежать разгрома.

21 октября, 23:15

ПСВ — «Наполи» — 3:1

56-я минута. Плохи дела у неаполитанцев. Ман забил третий мяч в ворота Милинковича-Савича. Жуниор прострелил, а Ман на ближней штанге замкнул.

21 октября, 23:12

Нуну Мендеш забил пятый мяч «ПСЖ» в ворота «Байера»

51-я минута. «Аспириновые» совсем развалились. Уже 1:5 счет. Мендеш записал на счет свой первый гол в матче.

21 октября, 23:10

«Юнион» — «Интер» — 0:3

53-я минута. Чалханоглу довел до крупного преимущество «нерадзурри» в Бельгии. Реализован пенальти. 11-метровый заработал Лаутаро, который вынудил оппонента рукой коснуться мяча.

21 октября, 23:09

«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0

49-я минута. Перекладина сыграла за Райю. Альварес бил с угла штрафной в дальний угол — попал в каркас ворот.

21 октября, 23:06

«Байер» — «ПСЖ» — 1:4

46-я минута. Смелая замена от Луиса Энрике — Дуэ покинул игру, вышел Эрнандес. Дуэ — автор дубля.

21 октября, 23:03

«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0

46-я минута. И в Лондоне возобновилась игра. С мячом футболисты испанской команды.

21 октября, 23:02

«Вильяреал» — «Манчестер Сити» — 0:2

46-я минута. В Испании самые пунктуальные судьи и футболисты. Второй тайм уже стартовал.

21 октября, 22:49

«ПСЖ» после первого тайма громит «Байер»

45+4-я минута. Парижане перед перерывом успели забить четвертый — 4:1. Дуэ оформил дубль. В остальных шести матчах первые таймы также завершены.

21 октября, 22:47

«Арсенал» и «Атлетико» в первом тайме счет не открыли

45+2-я минута. В Лондоне в первом тайме без голов. Это единственный мяч, где счет не открыт.

21 октября, 22:46

«Юнион» — «Интер» — 0:2

45-я минута. «Нерадзурри» забили два мяча в раздевалку. Думфрис и Мартинес отличились по разу в течение четырех минут.

21 октября, 22:45

Кварацхелия забил третий мяч «ПСЖ» в матче с «Байером»

44-я минута. ГОООЛ! 1:3. И тут же третий мяч в воротах Флеккена. Хвича к ассисту добавил гол.

21 октября, 22:43

Дуэ вернул лидерство «ПСЖ» в матче с «Байером»

42-я минута. Уже в неполных составах парижане забили второй мяч. После паса Кварацхелии отличился Дуэ.

21 октября, 22:42

Бернарду Силва удвоил преимущество «Ман Сити» в матче с «Вильярреалом»

41-я минута. ГОООЛ! 0:2. «Горожане» уходят в отрыв в Испании. Савиньо сделал ассист, а Силва замкнул головой.

21 октября, 22:41

ПСВ забил два мяча и вышел вперед в матче с «Наполи»

39-я минута. Сперва случился автогол Буонджорно. Спустя четыре минуты отличился Сайбари.

21 октября, 22:40

Гарсия сравнял счет в матче «Байера» с «ПСЖ», Забарный удален

38-я минута. Пенальти назначили в ворота «аспириновых», Гарсия 11-метровый реализовал. Забарный придержал соперника за футболку и получил за это прямую красную карточку.

21 октября, 22:35

«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:1

34-я минута. Недолго лидировали «шмели» в счете. Автогол Шлоттербека.

21 октября, 22:34

Андрих оставил «Байер» вдесятером в матче с «ПСЖ»

33-я минута. За удар локтем в лицо сопернику Андрих получил прямую красную карточку.

21 октября, 22:32

«Ньюкасл» — «Бенфика» — 1:0

33-я минута. Трубин все-таки пропустил в Англии. Гордон отличился после паса Мерфи. Джейкоб справа прострелил, а Энтони замкнул на дальней штанге ударом в касание.

21 октября, 22:32

«Байер» — «ПСЖ» — 0:1

30-я минута. Маюлу попал в каркас ворот из убойной позиции. Были гости близки к тому, чтобы развить успех.

21 октября, 22:32

ПСВ — «Наполи» — 0:1

31-я минута. Мактоминай вывел неаполитанцев вперед в Эйндховене. Этот гол уже вряд ли отменят. Спинаццола слева навесил, а Скотт замкнул головой.

21 октября, 22:31

«Вильяреал» — «Манчестер Сити» — 0:1

29-я минута. С угла штрафной на удар решился Гейе — в дальний угол не попал. По силе удар был хорошим.

21 октября, 22:29

«Ньюкасл» — «Бенфика» — 0:0

28-я минута. Трубин хорош в ближнем бою. Гимарайнс бил уже из вратарской — голкипер парировал мяч ногой.

21 октября, 22:26

Гримальдо не забил пенальти в матче «Байера» с «ПСЖ»

26-я минута. Нет гола! Гримальдо не реализовал 11-метровый — попадание в штангу.

21 октября, 22:25

«Байер» — «ПСЖ» — 0:1

25-я минута. Пенальти в ворота гостей назначен. Забарный сыграл рукой в собственной штрафной.

21 октября, 22:23

«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0

20-я минута. Облак своевременно вышел из вратарской и опередил на мяче Саку, который пытался перекинуть мяч через голкипера.

21 октября, 22:23

«Копенгаген» — «Боруссия» — 0:1

21-я минута. Нмеча забил в Дании. Мощнейший выстрел с линии штрафной — мяч влетел под перекладину.

21 октября, 22:21

Гол Сайбари в ворота «Наполи» отменен из-за вне игры

20-я минута. Впрочем, рано радовались хозяева. Гол Сайбари отменен из-за офсайда.

21 октября, 22:18

ПСВ — «Наполи» — 1:0

18-я минута. Открыт счет и в Эйндховене. Один удар в створ — один гол. Хозяева показали неаполитанцам, как нужно решать эпизоды. Сайбари отличился.

21 октября, 22:17

Холанн забил за «Ман Сити» в матче с «Вильярреалом»

17-я минута. ГОООЛ! 1:0 — «горожане» повели в Испании. Холанн открыл счет. Льюис справа накатил в центр, а норвежец в касание замкнул.

21 октября, 22:13

«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0

13-я минута. Ни одного удара в створ по-прежнему в Лондоне. Но про перекладину Эзе нельзя забывать.

21 октября, 22:10

«Ньюкасл» — «Бенфика» — 0:0

8-я минута. У Рэмси была хорошая возможность открыть счет. В последний момент мяч с его ноги снял защитник.

21 октября, 22:08

ПСВ — «Наполи» — 0:0

7-я минута. Возможность для гола была у Де Брейне, который прошел вратаря, но с нулевого угла не сумел закрутить в ворота. Надо брать пример с Воробьева.

21 октября, 22:07

Пачо открыл счет в матче «ПСЖ» с «Байером»

7-я минута. Первый мяч вечера забил Пачо. Действующий победитель Лиги чемпионов забил в Леверкузене — 1:0. Голевой пас у Нуну Мендеша. Он с правого фланга навесил на дальнюю штангу.

21 октября, 22:07

«Юнион» — «Интер» — 0:0

4-я минута. И еще два спасения Зоммера следом. Хозяева показывают решительный настрой.

21 октября, 22:06

«Юнион» — «Интер» — 0:0

4-я минута. Промис отобрал мяч у де Врея, ворвался в штрафную, пробил — Зоммер выручил.

21 октября, 22:06

«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0

5-я минута. Перекладина сыграла за гостей. Эзе пробил со средней дистанции — мяч после рикошета по замысловатой траектории попал в каркас ворот.

21 октября, 22:05

«Вильяреал» — «Манчестер Сити» — 0:0

3-я минута. Бьюкинен прорвался по левому флангу, проник в штрафную, но ни прострелить, ни ударить не сумел.

21 октября, 22:03

«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0

3-я минута. Субименди пострадал почти что в центральном круге. Коке сфолил в подкате.

21 октября, 22:02

«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0

2-я минута. Хозяева неспешно перекатывают мяч на подступах к чужой половине поля. Ожидается осторожное начало.

21 октября, 22:02

«Вильяреал» — «Манчестер Сити» — 0:0

1-я минута. В первой же атаке гости могли отличиться. Жуниор в ближнем бою парировал удар низом Доку.

21 октября, 22:00

Матч «Арсенала» и «Атлетико» начался

1-я минута. Поехали! Стартовала встреча в Лондоне, где с центра поля мяч в игру ввели футболисты английского клуба.

21 октября, 21:55

Пятиминутная готовность. Скоро начнутся оставшиеся семь матчей игрового дня в Лиге чемпионов.

21 октября, 21:38

«Ньюкасл» — «Бенфика»: стартовые составы

Стартовый состав хозяев: Поуп, Триппьер, Ботман, Тьяу, Берн, Майли, Мерфи, Рэмзи, Бруно Гимараэс, Гордон, Вольтемаде.

Стартовый состав гостей: Трубин, Араужо, Силва, Отаменди, Дедич, Риос, Барренечеа, Эурснес, Судаков, Люкебакио, Павлидис.

21 октября, 21:34

ПСВ — «Наполи»: стартовые составы

Стартовый состав хозяев: Коварж, Салах-Эддин, Гонсеровски, Схаутен, Фламинго, Веерман, Мауро Жуниор, Сайбари, Перишич, Тил, Ман.

Стартовый состав гостей: Милинкович-Савич, Спинаццола, Буонджорно, Беукема, Ди Лоренцо, Гилмор, Мактоминей, де Брейне, Ангисса, Политано, Лукка.

21 октября, 21:29

«Байер» — «ПСЖ»: Сафонов и Дембеле остались в запасе

Стартовый состав хозяев: Флеккен, Артур, Андрих, Баде, Тапсоба, Гримальдо, Фернандес, Гарсия, Эчеверри, Поку, Кофане.

Запасные: Бласвих, Ломб, Менса, Калбрет, Изекор, Маза, Белосян, Бен-Сегир.

Стартовый состав гостей: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Маюлю, Барколя.

Запасные: Марин, Сафонов, Эрнандес, Бералдо, Маркиньос, Нджанту, Мбай, Ли Кан Ин, Дембеле, Рамуш.

21 октября, 21:22

«Арсенал» — «Атлетико»: стартовые составы

Стартовый состав хозяев: Райя, Салиба, Габриэл Магальяйнс, Тимбер, Льюис-Скелли, Эзе, Райс, Субименди, Сака, Дьекереш, Мартинелли.

Стартовый состав гостей: Облак, Льоренте, Ле Норман, Хименес, Коке, Ганцко, Альварес, Барриос, Симеоне, Гонсалес, Сёрлот.

21 октября, 21:18

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы

Стартовый состав хозяев: Жуниор, Фойт, Вейга, Моуриньо, Педраса, Партей, Бьюкенен, Гей, Комесанья, Пепе, Микаутадзе.

Стартовый состав гостей: Доннарумма, Нунес, Диаш, Стоунз, Льюис, Гвардиол, Гонсалес, Силва, Доку, Савио, Холанн.

20 октября, 18:30

«Копенгаген» — «Боруссия» Д

«Копенгаген» в прошлом туре Лиги чемпионов проиграл «Карабаху» (0:2), после чего в чемпионате Дании сыграл вничью с «Мидтьюланном» (1:1) и уступил «Силькеборгу» (1:3).

«Боруссия» в этом сезоне проиграла лишь раз, но в минувшую субботу — «Баварии» в бундеслиге (1:2). На старте Лиги чемпионов у «шмелей» ничья с «Ювентусом» (4:4) и победа над «Атлетиком» (4:1).

20 октября, 18:20

«Юнион» — «Интер»

«Нерадзурри» — еще одна команда, которая до сих пор не теряла очки в Лиге чемпионов. Ранее команда Кристиана Киву победила «Аякс» (2:0) и «Славию» (3:0). У «Юниона» была гостевая победа над ПСВ (3:1) и домашнее поражение от «Ньюкасла» (0:4).

В минувшие выходные оба клуба успешно выступили в национальных чемпионатах. «Интер» в гостях победил «Рому» (1:0), а «Юнион» — дома «Шарлеруа» (3:1).

20 октября, 18:10

ПСВ — «Наполи»

Нидерландский клуб в первом туре Лиги чемпионов дома проиграл «Юниону» (1:3) после чего выдал серию из пяти матчей без поражений — три победы при двух ничьих, в том числе с «Байером» (1:1) во втором туре ЛЧ.

Неаполитанцев в этом сезоне отличает бескомпромиссность — никаких ничьих! Поражений три, все они пришлись на осень — на матч с «Ман Сити» в ЛЧ (0:2), а также игры с «Миланом» (1:2) и «Торино» (0:1) в серии А.

20 октября, 18:00

«Арсенал» — «Атлетико»

«Пушкари» до сих пор не теряли очки в Лиге чемпионов — победы над «Атлетиком» (2:0) и «Олимпиакосом» (2:0). У «Атлетико» было гостевое поражение от «Ливерпуля» (2:3) и реабилитиация в матче с «Айнтрахтом» (5:1).

Кстати, после игры на «Энфилде» команда Диего Симеоне идет на серии из семи матчей без поражений — четыре победы при трех ничьих. Команда Микеля Артеты выиграл пять минувших матчей различных турниров, четыре из них всухую.

20 октября, 17:50

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»

Испанский клуб в октябре до сих пор не выигрывал. После ничьей с «Ювентусом» (2:2) было поражение от «Реала» (1:3) и упущенная победа над «Бетисом» (2:2) в ла лиге.

«Ман Сити» в прошлом туре ЛЧ не удержал три очка в матче с «Монако» (2:2), зато после этого в премьер-лиге команда Хосепа Гвадиолы всухую победила «Брентфорд» (1:0) и «Эвертон» (2:0).

20 октября, 17:40

«Байер» — «ПСЖ»

Обе команды в Лиге чемпионов пока не проигрывают. Если у парижан две победы, то у «аспириновых» — два ничейных результата.

«ПСЖ» после волевой победы над «Барселоной» (2:1) сбавил обороты в чемпионате Франции — ничьи с «Лиллем» (1:1) и «Страсбуром» (3:3).

У «Байера» после матча с ПСВ (1:1) в бундеслиге две победы — над «Унионом» (2:0) и «Майнцем» (4:3).

20 октября, 17:30

Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов

Российские федеральные каналы в сезоне-2025/26 не транслируют матчи Лиги чемпионов, ровно как игры Лиги Европы и Лиги конференций. Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

20 октября, 17:20

Кто и когда сыграет во вторник, 21 октября, в Лиге чемпионов

В 19.45 по московскому времени в Алма-Ате начнется матч «Кайрат» — «Пафос», параллельно пройдет игра «Барселона» — «Олимпиакос».

В 22.00 начнутся еще семь игр: «Байер» — «ПСЖ», «Вильяреал» — «Манчестер Сити», «Арсенал» — «Атлетико», ПСВ — «Наполи», «Ньюкасл» — «Бенфика», «Юнион» — «Интер» и «Копенгаген» — «Боруссия» Д.

20 октября, 17:10

Всем привет!

Во вторник, 21 октября, стартует третий тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Во втором временном слоте свои матчи проведут «ПСЖ», «Интер» и «Манчестер Сити». «СЭ» будет подробно следить за игровым днем. Присоединяйтесь!

