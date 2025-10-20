Live
21 октября, 23:55
«ПСЖ» разгромил «Байер» в матче с 9 голами и двумя удалениями, «Арсенал» забил «Атлетико» четыре мяча за 13 минут. Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Игры 3-го тура общего этапа.
21 октября в Лиге чемпионов состоялись девять матчей 3-го тура общего этапа.
За матчами «Кайрат» — «Пафос» и «Барселона» — «Олимпиакос» (начало в 19.45 мск) можно было следить в отдельной трансляции.
Топ-10 общего этапа Лиги чемпионов после матчей 21 октября
«ПСЖ», «Интер» и «Арсенал» подтвердили максимальные амбиции. «Боруссия» и «Манчестер Сити» также взяли по три очка. Посмотрим, чем в среду ответят «Барселона», «Бавария», «Реал» и «Карабах».
«ПСЖ» разгромил «Байер» со счетом 7:2 и одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов
90+5-я минута. Окончен матч в Леверкузене, где хозяева проиграли действующему победителю турнира — 2:7. Матвей Сафонов не играл. Илья Забарный схлопотал удаление и два пенальти, но это не помешало парижанам убидетельно победить. У «ПСЖ» теперь 9 очков, у «Байера» осталось 2 очка.
«Наполи» проиграл ПСВ со счетом 2:6 в гостевом матче Лиги чемпионов
90+5-я минута. Мактоминай открыл счет в первом тайме, но затем игра у неаполитанцев резко рассыпалась. В итоге — сокрушительное поражение со счетом 2:6. У «Наполи» осталось 3 очка, а ПСВ одержал первую победу и теперь имеет 4 очка.
Дортмундская «Боруссия» в гостях победила «Копенгаген»
90+5-я минута. «Копенгаген» старался как мог в первом тайме, но все-таки уступил фавориту — 2:4. Нмеча оформил дубль двумя пушечными ударами. У «Боруссии» теперь 7 очков, а у «Копенгагена» осталось 1 очко.
«Арсенал» разгромил «Атлетико» и выиграл третий матч подряд в Лиге чемпионов
90+4-я минута. «Арсенал» — еще один клуб без очковых потерь. Теперь их у «пушкарей» 9. Сегодня команда Микеля Артеты победила «Атлетико» — 4:0. Габриэль Магальяйнс и Габриэль Мартинелли забили по разу, а Виктор Дьекереш сделал дубль. У «Атлетико» осталось 3 очка.
Гол Холанна помог «Манчестер Сити» обыграть «Вильярреал»
90+4-я минута. 2:0 — итог встречи в Испании, где «Ман Сити» потопил местную «желтую подлодку». Эрлин Холанн и Бернарду Силва забили по мячу. У «Манчестер Сити» теперь 7 очков, а у «Вильярреала» осталось 1 очко.
«Интер» выиграл у «Юниона» и одержал третьею победу кряду в ЛЧ
90+3-я минута. «Нерадзурри» долго запрягали в Бельгии, но свои три очка взяли — 4:0. Перед перерывом забили Дензел Думфрис и Лаутаро Мартинес. Во втором тайме отличились Хакан Чалханоглу и Франческо Эспозито. Теперь у «Интера» 9 очков, а у «Юниона» осталось 3 балла.
«Ньюкасл» разгромил «Бенфику» и выиграл второй матч подряд в Лиге чемпионов
90+3-я минута. «Ньюкасл» дома одолел «Бенфику» — 3:0. У «португальских орлов» дела плохи — третье поражение подряд. У «английских сорок» все неплохо — 6 очков и хорошие перспективы на плей-офф.
«Копенгаген» — «Боруссия» — 2:4
90-я минута. Нет, «Копенгаген» не хочет совсем уж сильно расстраивать болельщиков. Дадасон забил второй мяч своей команды.
ПСВ — «Наполи» — 6:2
89-я минута. И еще один гол игрока, вышедшего на замену. Дриош отличился.
«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:4
88-я минута. Силва забил четвертый мяч в ворота датского клуба. И здесь, вероятно, будет крупный счет.
ПСВ — «Наполи» — 5:2
87-я минута. Впрочем, хозяева отличились в следующей же атаке. Вышедший на замену тремя минутами ранее Пепи вернул крупный счет.
ПСВ — «Наполи» — 4:2
87-я минута. ГООЛ! Стараниями Мактоминая неаполитанцы уходят с крупного счета.
«Арсенал» — «Атлетико» — 4:0
87-я минута. Галлахер бил из штрафной, метил в ближний угол, но Райя потащил.
«Ньюкасл» — «Бенфика» — 3:0
83-я минута. ГОООЛ! И попытки «орлов» спасти матч завершились ничем. Барнс оформил дубль, послав мяч вратарю в домик.
ПСВ — «Наполи» — 4:1
81-я минута. Гости пропустили. Уже без Лукки. Ман сделал дубль. Он с угла сместился к центру и пробил — случился небольшой рикошет, мяч в воротах.
ПСВ — «Наполи» — 3:1
78-я минута. Лукка получил прямую красную карточку за лишние эмоции. Покрутил у виска, судья принял это на свой счет.
«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:3
77-я минута. Нмеча оформил дубль — снова качественный удар со средней дистанции. Интриги, похоже, нет. Дортмундский клуб дожал хозяев.
«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:2
73-я минута. Беллингем нанес приличный удар с метров 24-х — голкипер хозяев не без труда перевел на угловой.
«Юнион» — «Интер» — 0:4
76-я минута. «Нерадзурри» не отстают от «Арсенала». Эспозито отличился в Бельгии. Гости довели до ума контратаку.
Дьекереш сделал дубль в матче «Арсенала» с «Атлетико»
71-я минута. Три или четыре минуты потребовались Виктору, чтобы сделать дубль. Райс подал угловой, а Дьекереш замкнул дальнюю штангу. На Диего Симеоне больно смотреть — он понимает, что игру не спасти.
«Ньюкасл» — «Бенфика» — 2:0
69-я минута. ГОООЛ! 2:0. Трубин пропустил снова. Барнс укрепил лидерство «сорок». Хозяева успешно организовали контратаку. А голевой пас сделал голкипер Ник Поуп.
Дембеле вышел на замену и забил шестой мяч в ворота «Байера»
54-я минута. ГОООЛ! Шестой мяч пропустили «аспириновые» в домашнем матче — 2:6. Не перебор ли? Дембеле забил.
«Арсенал» — «Атлетико» — 3:0
67-я минута. И тут же третий гол в воротах Облака. Это заявка не просто на победу, а на разгром. Дьекереш отличился.
Мартинелли удвоил преимущество «Арсенала» в матче с «Атлетико»
64-я минута. ГОООЛ! 2:0. «Пушкари» закрепили успех. Мартинелли четко закрутил мяч в дальний угол из штрафной.
«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:2
62-я минута. ГООЛ! Бенсебаини реализовал пенальти. Эпизодом ранее Лерагер сфолил в своей штрафной при стандарте.
Габриэл Магальяйнс открыл счет в матче «Арсенала» с «Атлетико»
58-я минута. ГОООЛ! А теперь во всех матчах есть голы. Габриэл Магальяйнс забил в ворота Облака — 1:0. Игра головой после стандарта — залог успеха.
«Байер» — «ПСЖ» — 2:5
54-я минута. Хозяева показали зубы. Гарсия отметился дублем — пушечный удар издали. Есть у «Байера» шансы избежать разгрома.
ПСВ — «Наполи» — 3:1
56-я минута. Плохи дела у неаполитанцев. Ман забил третий мяч в ворота Милинковича-Савича. Жуниор прострелил, а Ман на ближней штанге замкнул.
Нуну Мендеш забил пятый мяч «ПСЖ» в ворота «Байера»
51-я минута. «Аспириновые» совсем развалились. Уже 1:5 счет. Мендеш записал на счет свой первый гол в матче.
«Юнион» — «Интер» — 0:3
53-я минута. Чалханоглу довел до крупного преимущество «нерадзурри» в Бельгии. Реализован пенальти. 11-метровый заработал Лаутаро, который вынудил оппонента рукой коснуться мяча.
«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0
49-я минута. Перекладина сыграла за Райю. Альварес бил с угла штрафной в дальний угол — попал в каркас ворот.
«Байер» — «ПСЖ» — 1:4
46-я минута. Смелая замена от Луиса Энрике — Дуэ покинул игру, вышел Эрнандес. Дуэ — автор дубля.
«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0
46-я минута. И в Лондоне возобновилась игра. С мячом футболисты испанской команды.
«Вильяреал» — «Манчестер Сити» — 0:2
46-я минута. В Испании самые пунктуальные судьи и футболисты. Второй тайм уже стартовал.
«ПСЖ» после первого тайма громит «Байер»
45+4-я минута. Парижане перед перерывом успели забить четвертый — 4:1. Дуэ оформил дубль. В остальных шести матчах первые таймы также завершены.
«Арсенал» и «Атлетико» в первом тайме счет не открыли
45+2-я минута. В Лондоне в первом тайме без голов. Это единственный мяч, где счет не открыт.
«Юнион» — «Интер» — 0:2
45-я минута. «Нерадзурри» забили два мяча в раздевалку. Думфрис и Мартинес отличились по разу в течение четырех минут.
Кварацхелия забил третий мяч «ПСЖ» в матче с «Байером»
44-я минута. ГОООЛ! 1:3. И тут же третий мяч в воротах Флеккена. Хвича к ассисту добавил гол.
Дуэ вернул лидерство «ПСЖ» в матче с «Байером»
42-я минута. Уже в неполных составах парижане забили второй мяч. После паса Кварацхелии отличился Дуэ.
Бернарду Силва удвоил преимущество «Ман Сити» в матче с «Вильярреалом»
41-я минута. ГОООЛ! 0:2. «Горожане» уходят в отрыв в Испании. Савиньо сделал ассист, а Силва замкнул головой.
ПСВ забил два мяча и вышел вперед в матче с «Наполи»
39-я минута. Сперва случился автогол Буонджорно. Спустя четыре минуты отличился Сайбари.
Гарсия сравнял счет в матче «Байера» с «ПСЖ», Забарный удален
38-я минута. Пенальти назначили в ворота «аспириновых», Гарсия 11-метровый реализовал. Забарный придержал соперника за футболку и получил за это прямую красную карточку.
«Копенгаген» — «Боруссия» — 1:1
34-я минута. Недолго лидировали «шмели» в счете. Автогол Шлоттербека.
Андрих оставил «Байер» вдесятером в матче с «ПСЖ»
33-я минута. За удар локтем в лицо сопернику Андрих получил прямую красную карточку.
«Ньюкасл» — «Бенфика» — 1:0
33-я минута. Трубин все-таки пропустил в Англии. Гордон отличился после паса Мерфи. Джейкоб справа прострелил, а Энтони замкнул на дальней штанге ударом в касание.
«Байер» — «ПСЖ» — 0:1
30-я минута. Маюлу попал в каркас ворот из убойной позиции. Были гости близки к тому, чтобы развить успех.
ПСВ — «Наполи» — 0:1
31-я минута. Мактоминай вывел неаполитанцев вперед в Эйндховене. Этот гол уже вряд ли отменят. Спинаццола слева навесил, а Скотт замкнул головой.
«Вильяреал» — «Манчестер Сити» — 0:1
29-я минута. С угла штрафной на удар решился Гейе — в дальний угол не попал. По силе удар был хорошим.
«Ньюкасл» — «Бенфика» — 0:0
28-я минута. Трубин хорош в ближнем бою. Гимарайнс бил уже из вратарской — голкипер парировал мяч ногой.
Гримальдо не забил пенальти в матче «Байера» с «ПСЖ»
26-я минута. Нет гола! Гримальдо не реализовал 11-метровый — попадание в штангу.
«Байер» — «ПСЖ» — 0:1
25-я минута. Пенальти в ворота гостей назначен. Забарный сыграл рукой в собственной штрафной.
«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0
20-я минута. Облак своевременно вышел из вратарской и опередил на мяче Саку, который пытался перекинуть мяч через голкипера.
«Копенгаген» — «Боруссия» — 0:1
21-я минута. Нмеча забил в Дании. Мощнейший выстрел с линии штрафной — мяч влетел под перекладину.
Гол Сайбари в ворота «Наполи» отменен из-за вне игры
20-я минута. Впрочем, рано радовались хозяева. Гол Сайбари отменен из-за офсайда.
ПСВ — «Наполи» — 1:0
18-я минута. Открыт счет и в Эйндховене. Один удар в створ — один гол. Хозяева показали неаполитанцам, как нужно решать эпизоды. Сайбари отличился.
Холанн забил за «Ман Сити» в матче с «Вильярреалом»
17-я минута. ГОООЛ! 1:0 — «горожане» повели в Испании. Холанн открыл счет. Льюис справа накатил в центр, а норвежец в касание замкнул.
«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0
13-я минута. Ни одного удара в створ по-прежнему в Лондоне. Но про перекладину Эзе нельзя забывать.
«Ньюкасл» — «Бенфика» — 0:0
8-я минута. У Рэмси была хорошая возможность открыть счет. В последний момент мяч с его ноги снял защитник.
ПСВ — «Наполи» — 0:0
7-я минута. Возможность для гола была у Де Брейне, который прошел вратаря, но с нулевого угла не сумел закрутить в ворота. Надо брать пример с Воробьева.
Пачо открыл счет в матче «ПСЖ» с «Байером»
7-я минута. Первый мяч вечера забил Пачо. Действующий победитель Лиги чемпионов забил в Леверкузене — 1:0. Голевой пас у Нуну Мендеша. Он с правого фланга навесил на дальнюю штангу.
«Юнион» — «Интер» — 0:0
4-я минута. И еще два спасения Зоммера следом. Хозяева показывают решительный настрой.
«Юнион» — «Интер» — 0:0
4-я минута. Промис отобрал мяч у де Врея, ворвался в штрафную, пробил — Зоммер выручил.
«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0
5-я минута. Перекладина сыграла за гостей. Эзе пробил со средней дистанции — мяч после рикошета по замысловатой траектории попал в каркас ворот.
«Вильяреал» — «Манчестер Сити» — 0:0
3-я минута. Бьюкинен прорвался по левому флангу, проник в штрафную, но ни прострелить, ни ударить не сумел.
«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0
3-я минута. Субименди пострадал почти что в центральном круге. Коке сфолил в подкате.
«Арсенал» — «Атлетико» — 0:0
2-я минута. Хозяева неспешно перекатывают мяч на подступах к чужой половине поля. Ожидается осторожное начало.
«Вильяреал» — «Манчестер Сити» — 0:0
1-я минута. В первой же атаке гости могли отличиться. Жуниор в ближнем бою парировал удар низом Доку.
Матч «Арсенала» и «Атлетико» начался
1-я минута. Поехали! Стартовала встреча в Лондоне, где с центра поля мяч в игру ввели футболисты английского клуба.
Пятиминутная готовность. Скоро начнутся оставшиеся семь матчей игрового дня в Лиге чемпионов.
«Ньюкасл» — «Бенфика»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Поуп, Триппьер, Ботман, Тьяу, Берн, Майли, Мерфи, Рэмзи, Бруно Гимараэс, Гордон, Вольтемаде.
Стартовый состав гостей: Трубин, Араужо, Силва, Отаменди, Дедич, Риос, Барренечеа, Эурснес, Судаков, Люкебакио, Павлидис.
ПСВ — «Наполи»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Коварж, Салах-Эддин, Гонсеровски, Схаутен, Фламинго, Веерман, Мауро Жуниор, Сайбари, Перишич, Тил, Ман.
Стартовый состав гостей: Милинкович-Савич, Спинаццола, Буонджорно, Беукема, Ди Лоренцо, Гилмор, Мактоминей, де Брейне, Ангисса, Политано, Лукка.
«Байер» — «ПСЖ»: Сафонов и Дембеле остались в запасе
Стартовый состав хозяев: Флеккен, Артур, Андрих, Баде, Тапсоба, Гримальдо, Фернандес, Гарсия, Эчеверри, Поку, Кофане.
Запасные: Бласвих, Ломб, Менса, Калбрет, Изекор, Маза, Белосян, Бен-Сегир.
Стартовый состав гостей: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Маюлю, Барколя.
Запасные: Марин, Сафонов, Эрнандес, Бералдо, Маркиньос, Нджанту, Мбай, Ли Кан Ин, Дембеле, Рамуш.
«Арсенал» — «Атлетико»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Райя, Салиба, Габриэл Магальяйнс, Тимбер, Льюис-Скелли, Эзе, Райс, Субименди, Сака, Дьекереш, Мартинелли.
Стартовый состав гостей: Облак, Льоренте, Ле Норман, Хименес, Коке, Ганцко, Альварес, Барриос, Симеоне, Гонсалес, Сёрлот.
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы
Стартовый состав хозяев: Жуниор, Фойт, Вейга, Моуриньо, Педраса, Партей, Бьюкенен, Гей, Комесанья, Пепе, Микаутадзе.
Стартовый состав гостей: Доннарумма, Нунес, Диаш, Стоунз, Льюис, Гвардиол, Гонсалес, Силва, Доку, Савио, Холанн.
«Копенгаген» — «Боруссия» Д
«Копенгаген» в прошлом туре Лиги чемпионов проиграл «Карабаху» (0:2), после чего в чемпионате Дании сыграл вничью с «Мидтьюланном» (1:1) и уступил «Силькеборгу» (1:3).
«Боруссия» в этом сезоне проиграла лишь раз, но в минувшую субботу — «Баварии» в бундеслиге (1:2). На старте Лиги чемпионов у «шмелей» ничья с «Ювентусом» (4:4) и победа над «Атлетиком» (4:1).
«Юнион» — «Интер»
«Нерадзурри» — еще одна команда, которая до сих пор не теряла очки в Лиге чемпионов. Ранее команда Кристиана Киву победила «Аякс» (2:0) и «Славию» (3:0). У «Юниона» была гостевая победа над ПСВ (3:1) и домашнее поражение от «Ньюкасла» (0:4).
В минувшие выходные оба клуба успешно выступили в национальных чемпионатах. «Интер» в гостях победил «Рому» (1:0), а «Юнион» — дома «Шарлеруа» (3:1).
ПСВ — «Наполи»
Нидерландский клуб в первом туре Лиги чемпионов дома проиграл «Юниону» (1:3) после чего выдал серию из пяти матчей без поражений — три победы при двух ничьих, в том числе с «Байером» (1:1) во втором туре ЛЧ.
Неаполитанцев в этом сезоне отличает бескомпромиссность — никаких ничьих! Поражений три, все они пришлись на осень — на матч с «Ман Сити» в ЛЧ (0:2), а также игры с «Миланом» (1:2) и «Торино» (0:1) в серии А.
«Арсенал» — «Атлетико»
«Пушкари» до сих пор не теряли очки в Лиге чемпионов — победы над «Атлетиком» (2:0) и «Олимпиакосом» (2:0). У «Атлетико» было гостевое поражение от «Ливерпуля» (2:3) и реабилитиация в матче с «Айнтрахтом» (5:1).
Кстати, после игры на «Энфилде» команда Диего Симеоне идет на серии из семи матчей без поражений — четыре победы при трех ничьих. Команда Микеля Артеты выиграл пять минувших матчей различных турниров, четыре из них всухую.
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»
Испанский клуб в октябре до сих пор не выигрывал. После ничьей с «Ювентусом» (2:2) было поражение от «Реала» (1:3) и упущенная победа над «Бетисом» (2:2) в ла лиге.
«Ман Сити» в прошлом туре ЛЧ не удержал три очка в матче с «Монако» (2:2), зато после этого в премьер-лиге команда Хосепа Гвадиолы всухую победила «Брентфорд» (1:0) и «Эвертон» (2:0).
«Байер» — «ПСЖ»
Обе команды в Лиге чемпионов пока не проигрывают. Если у парижан две победы, то у «аспириновых» — два ничейных результата.
«ПСЖ» после волевой победы над «Барселоной» (2:1) сбавил обороты в чемпионате Франции — ничьи с «Лиллем» (1:1) и «Страсбуром» (3:3).
У «Байера» после матча с ПСВ (1:1) в бундеслиге две победы — над «Унионом» (2:0) и «Майнцем» (4:3).
Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов
Российские федеральные каналы в сезоне-2025/26 не транслируют матчи Лиги чемпионов, ровно как игры Лиги Европы и Лиги конференций. Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Кто и когда сыграет во вторник, 21 октября, в Лиге чемпионов
В 19.45 по московскому времени в Алма-Ате начнется матч «Кайрат» — «Пафос», параллельно пройдет игра «Барселона» — «Олимпиакос».
В 22.00 начнутся еще семь игр: «Байер» — «ПСЖ», «Вильяреал» — «Манчестер Сити», «Арсенал» — «Атлетико», ПСВ — «Наполи», «Ньюкасл» — «Бенфика», «Юнион» — «Интер» и «Копенгаген» — «Боруссия» Д.