21 октября, 21:40

«Барселона» разгромила «Олимпиакос», «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Игры 3-го тура общего этапа.

Новое Ранее
21 октября, 21:40

«Барселона» разгромила «Олимпиакос», «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов 21 октября.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:0
Пафос
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
6:1
Олимпиакос П

За семью матчами вечера с временем начала 22.00 мск следите в отдельной трансляции.

21 октября, 21:39

На этом футбол не заканчивается.

Онлайн-трансляция семи матчей ЛЧ, которые стартуют в 22.00 мск, доступна по ссылке.

21 октября, 21:38

«Кайрат» в большинстве сыграл вничью с «Пафосом»

Матч в Казахстане завершился нулевой ничьей — 0:0. Гости с 4-й минуты играли вдесятером.

«Кайрат» набрал первое очко в ЛЧ. В следующей игре алматинцы сыграют с «Интером» в гостях. «Пафос» (2 очка) примет «Вильярреал».

21 октября, 21:36

«Барселона» в большинстве разгромила «Олимпиакос»

Матч завершился со счетом 6:1.

«Барселона» набрала 6 очков после трех матчах ЛЧ. В следующей игре каталонцы сыграют с «Брюгге» в гостях.

У «Олимпиакоса» — 1 балл. В следующей игре греки примут «ПСВ».

21 октября, 21:34

90+1-я минута. По 4 минуты добавлено в Барселоне и Алма-Ате.

21 октября, 21:32

«Барселона» — «Олимпиакос» — 6:1

89-я минута. «Барса» летит вперед всей командой — хотят забить еще.

21 октября, 21:27

«Кайрат» — «Пафос» — 0:0

85-я минута. Ожидаемо забирает концовку матча казахстанский клуб, но надо отметить характер киприотов — пока держатся отлично.

21 октября, 21:23

«Барселона» забила шестой гол в ворота «Олимпиакоса»

80-я минута. ГОЛ! Рэшфорд оформил дубль, снова пробил в ближний угол — 6:1.

21 октября, 21:20

Фермин Лопес оформил хет-трик

78-я минута. ГОЛ! «Барса» забила пятый мяч — 5:1. Фермин Лопес пробил в угол после паса Барджи. 19-летний швед красиво обыграл оппонента финтом «эластико».

21 октября, 21:18

Гол «Пафоса» в ворота «Кайрата» отменен

74-я минута. Очень повезло хозяева, что в эпизоде был офсайд. Счет по-прежнему ничейный — 0:0.

21 октября, 21:18

Рэшфорд забил в матче с «Олимпиакосом»

74-я минута. ГОЛ! Рэшфорд получил мяч от Бальде и пробил в ближний угол — 4:1. Все просто.

21 октября, 21:15

«Пафос» вдесятером забил в матче с «Кайратом»

72-я минута. ГООЛ! Вот это характер показали киприоты. Кипер «Пафоса» в предыдущем эпизоде потазил тяжелейшие удары, а буквально в следующей атаке гости забили — 1:0.

21 октября, 21:11

Ямаль реализовал пенальти

68-я минута. ГОЛ! Легкий 11-метровый забил Ламин и сделал счет в матче 3:1.

21 октября, 21:09

«Барселона» — «Олимпиакос» — 2:1

66-я минута. Рэшфорд упал в штрафной «Олимпиакоса». Игроки «Барсы» буквально на коленях просят о пенальти. Арбитр Шнайдер пошел смотреть видеоповтор.

Повтор показал, что вратарь греков убирал руки, но касание было. Тем не менее судья ставит пенальти.

21 октября, 21:07

«Кайрат» — «Пафос» — 0:0

66-я минута. Два игрока атаки Туякбаев и Зария вышли исправить голевую засуху «Кайрата».

21 октября, 21:01

«Олимпиакос» остался вдесятером

57-я минута. Судья не дал шансов грекам, показал вторую желтую карточку Эссе. Не сказать, что умышленно отмахивался, но хавбек «Барсы» Касадо упал красиво.

21 октября, 20:59

«Кайрат» — «Пафос» — 0:0

57-я минута. Гости совсем не чувствуют дискомфорта от игры вдесятером. Более того, уже третий удар нанесли за второй тайм. Статистика по ударам в створ — 5:0 в пользу «Пафоса».

21 октября, 20:57

Эль-Кааби реализовал пенальти в матче с «Барселоной»

54-я минута. ГОЛ! Четкий удар в угол от Эль-Кааби — 1:2.

21 октября, 20:56

Гол «Олимпиакоса» отменен, и в ворота «Барсы» назначен пенальти

53-я минута. Вот такое решение приняли арбитры во главе со Шнайдером. Был фол до момента с голом Эль-Кааби. Странное решение.

21 октября, 20:53

«Олимпиакос» сократил отставание в счете

50-я минута. ГОООЛ! Эль-Кааби остался во вратарской «Барселоны» во время атаки вторым темпом и забил головой после навеса шведой от Поденсе — 1:2.

21 октября, 20:52

«Барселона» — «Олимпиакос» — 2:0

48-я минута. Фермин мог оформлять хет-трик, но кипер «Олимпиакоса» Цолакис вытащил мяч из угла.

21 октября, 20:50

46-я минута. Начались вторые таймы в обоих матчах. Продолжаем.

21 октября, 20:34

Прозвучали свистки на перерыв в Барселоне и Алма-Ате. Отдыхаем.

21 октября, 20:32

45+1-я минута. Пошло добавленное время в обоих матчах — по две минуты осталось отыграть командам.

21 октября, 20:24

«Барселона» забила второй гол в ворота «Олимпиакоса»

39-я минута. ГОЛ! Фермин получил пас от 17-летнего Фернандеса, ловко обыграл опекуна и пробил мимо кипера «Олимпиакоса» — 2:0.

21 октября, 20:19

«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0

34-я минута. В следующей атаке Кунде выиграл верховую борьбу и пробил рядом со штангой.

21 октября, 20:18

«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0

33-я минута. Фермин выполнил подачу во вратарскую на Рэшфорда. Защитник «Олимпиакоса» едва не срезал мяч в свои ворота.

21 октября, 20:15

«Кайрат» — «Пафос» — 0:0

30-я минута. Тотальный контроль от хозяев. По владению мячом преимущество «Кайрата» — 72 на 28. По ударам — 7:0.

21 октября, 20:09

«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0

23-я минута. Бальде грязновато сыграл, за что получил желтую карточку.

21 октября, 20:06

«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0

21-я минута. Есть моменты у греков, несмотря на тотальное владение мячом хозяев. Дани Гарсия пробивал издали, мяч едва не залетел за шиворот Щенсны.

21 октября, 20:05

«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0

18-я минута. Рэшфорд суперактивен в начале матча. Со штрафного пробил рядом со штангой, обостряет каждый раз.

21 октября, 19:59

«Кайрат» — «Пафос» — 0:0

15-я минута. Уже трижды пробили хозяева после удаления у соперника. Правда все удары были неточными.

21 октября, 19:52

«Барселона» открыла счет в матче с «Олимпиакосом»

7-я минута. Фермин и Ямаль на пару повозили оборону греков и первый добил мяч в ворота — 1:0.

21 октября, 19:50

«Пафос» остался вдесятером в матче с «Кайратом»

4-я минута. Катастрофа для киприотов. Форвард Коррейя получил прямую красную карточку.

21 октября, 19:47

«Барселона» — «Олимпиакос» — 0:0

1-я минута. Щенсны сразу вступил в игру, отразив дальний выстрел в угол. Хороший был шанс у «Олимпиакоса».

21 октября, 19:46

Стартовали матчи в Барселоне и Алма-Ате

1-я минута. Поехали!

21 октября, 18:58

Стартовые составы «Кайрата» и «Пафоса»

«Кайрат»: Анарбеков, Тапалов, Мартынович, Сорокин, Луиш Мата, Арад, Глейзер, Мрынский, Жоржиньо, Громыко, Сатпаев.

«Пафос»: Михаил, Бруну, Люккассен, Давид Луиз, Пилеас, Пепе, Шуньич, Кина, Драгомир, Оршич, Коррейя.

21 октября, 18:50

Стартовые составы «Барселоны» и «Олимпиакоса»

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Касадо, Педри, Ямаль, Дро Фернандес, Фермин Лопес, Рэшфорд.

«Олимпиакос»: Цолакис, Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега, Эссе, Дани Гарсия, Желсон Мартинш, Чикиньо, Поденсе, Эль-Кааби.

20 октября, 17:50

«Барселона» — «Олимпиакос»

«Барселона» тяжело начала этот сезон еврокубков. Каталонцы в первом туре с трудом обыграли «Ньюкасл» на выезде со счетом 2:1. Во втором туре команда Ханси Флика проиграла дома «ПСЖ» — 1:2. «Барселона» набрала 3 очка и занимает 16-е место.

«Олимпиакос» помимо вышеупомянутой ничьей с «Пафосом», уступил «Арсеналу». Клуб из Пирея с 1 очком на 29-й строчке.

20 октября, 17:40

«Кайрат» — «Пафос»

«Кайрат» проиграл первые два матча общего этапа ЛЧ и замыкает таблицу общего этапа. Казахстанский клуб забил 1 гол и пропустил 9, уступив «Спортингу» (1:4) и «Реалу» (0:5). У «Пафоса» 1 очко и 32-я строчка в таблице. Киприоты начали сезон ЛЧ выездной ничьей с «Олимпиакосом» (0:0), а во втором матче уступили «Баварии» дома со счетом 1:5.

20 октября, 17:30

Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов

Российские федеральные каналы в сезоне-2025/26 не транслируют матчи Лиги чемпионов, ровно как игры Лиги Европы и Лиги конференций. Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

20 октября, 17:20

Расписание матчей 21 октября в Лиге чемпионов

В 19:45 по московскому времени «Барселона» примет «Олимпиакос», а «Кайрат» — «Пафос».

В 22:00 по московскому времени параллельно стартуют семь матчей: «Арсенал» — «Атлетико», «Байер» — «ПСЖ», «Вильярреал» — «Манчестер Сити», «Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд, «Ньюкасл» — «Бенфика», ПСВ — «Наполи» и «Юнион» — «Интер».

20 октября, 17:10

Всем привет!

Во вторник, 21 октября, стартует третий тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Вечер откроют матчи «Барселоны» и «Кайрата». «СЭ» будет подробно следить за этими играми. Присоединяйтесь!

  • Archon

    У Барселоны = стыд,что один пропустили..)) А так,конечно,валяют,как котят и как хотят..)

    21.10.2025

  • Archon

    Барселона 6 штук..ну это нормально))

    21.10.2025

  • Алекс Крот

    Из последних выступлений Барселоны, против команд Лиги Чемпионов, можно уверенно сказать, что сегодня будет непростая, но победная игра для Барселоны. Да у Барселоны много травмированных игроков, но я думаю это не помешает им сегодня. Да Олимпиакос тоже не так просто отдаст сегодняшнюю игру.

    21.10.2025

    • Takayama

