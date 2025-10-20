«Барселона» разгромила «Олимпиакос», «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«Кайрат» — «Пафос» — 0:0

57-я минута. Гости совсем не чувствуют дискомфорта от игры вдесятером. Более того, уже третий удар нанесли за второй тайм. Статистика по ударам в створ — 5:0 в пользу «Пафоса».