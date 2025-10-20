Live
21 октября, 21:40
«Барселона» разгромила «Олимпиакос», «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Игры 3-го тура общего этапа.
«Барселона» разгромила «Олимпиакос», «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов 21 октября.
На этом футбол не заканчивается.
«Кайрат» в большинстве сыграл вничью с «Пафосом»
Матч в Казахстане завершился нулевой ничьей — 0:0. Гости с 4-й минуты играли вдесятером.
«Кайрат» набрал первое очко в ЛЧ. В следующей игре алматинцы сыграют с «Интером» в гостях. «Пафос» (2 очка) примет «Вильярреал».
«Барселона» в большинстве разгромила «Олимпиакос»
Матч завершился со счетом 6:1.
«Барселона» набрала 6 очков после трех матчах ЛЧ. В следующей игре каталонцы сыграют с «Брюгге» в гостях.
У «Олимпиакоса» — 1 балл. В следующей игре греки примут «ПСВ».
«Барселона» — «Олимпиакос» — 6:1
89-я минута. «Барса» летит вперед всей командой — хотят забить еще.
«Кайрат» — «Пафос» — 0:0
85-я минута. Ожидаемо забирает концовку матча казахстанский клуб, но надо отметить характер киприотов — пока держатся отлично.
«Барселона» забила шестой гол в ворота «Олимпиакоса»
80-я минута. ГОЛ! Рэшфорд оформил дубль, снова пробил в ближний угол — 6:1.
Фермин Лопес оформил хет-трик
78-я минута. ГОЛ! «Барса» забила пятый мяч — 5:1. Фермин Лопес пробил в угол после паса Барджи. 19-летний швед красиво обыграл оппонента финтом «эластико».
Гол «Пафоса» в ворота «Кайрата» отменен
74-я минута. Очень повезло хозяева, что в эпизоде был офсайд. Счет по-прежнему ничейный — 0:0.
Рэшфорд забил в матче с «Олимпиакосом»
74-я минута. ГОЛ! Рэшфорд получил мяч от Бальде и пробил в ближний угол — 4:1. Все просто.
«Пафос» вдесятером забил в матче с «Кайратом»
72-я минута. ГООЛ! Вот это характер показали киприоты. Кипер «Пафоса» в предыдущем эпизоде потазил тяжелейшие удары, а буквально в следующей атаке гости забили — 1:0.
Ямаль реализовал пенальти
68-я минута. ГОЛ! Легкий 11-метровый забил Ламин и сделал счет в матче 3:1.
«Барселона» — «Олимпиакос» — 2:1
66-я минута. Рэшфорд упал в штрафной «Олимпиакоса». Игроки «Барсы» буквально на коленях просят о пенальти. Арбитр Шнайдер пошел смотреть видеоповтор.
Повтор показал, что вратарь греков убирал руки, но касание было. Тем не менее судья ставит пенальти.
«Кайрат» — «Пафос» — 0:0
66-я минута. Два игрока атаки Туякбаев и Зария вышли исправить голевую засуху «Кайрата».
«Олимпиакос» остался вдесятером
57-я минута. Судья не дал шансов грекам, показал вторую желтую карточку Эссе. Не сказать, что умышленно отмахивался, но хавбек «Барсы» Касадо упал красиво.
«Кайрат» — «Пафос» — 0:0
57-я минута. Гости совсем не чувствуют дискомфорта от игры вдесятером. Более того, уже третий удар нанесли за второй тайм. Статистика по ударам в створ — 5:0 в пользу «Пафоса».
Эль-Кааби реализовал пенальти в матче с «Барселоной»
54-я минута. ГОЛ! Четкий удар в угол от Эль-Кааби — 1:2.
Гол «Олимпиакоса» отменен, и в ворота «Барсы» назначен пенальти
53-я минута. Вот такое решение приняли арбитры во главе со Шнайдером. Был фол до момента с голом Эль-Кааби. Странное решение.
«Олимпиакос» сократил отставание в счете
50-я минута. ГОООЛ! Эль-Кааби остался во вратарской «Барселоны» во время атаки вторым темпом и забил головой после навеса шведой от Поденсе — 1:2.
«Барселона» — «Олимпиакос» — 2:0
48-я минута. Фермин мог оформлять хет-трик, но кипер «Олимпиакоса» Цолакис вытащил мяч из угла.
45+1-я минута. Пошло добавленное время в обоих матчах — по две минуты осталось отыграть командам.
«Барселона» забила второй гол в ворота «Олимпиакоса»
39-я минута. ГОЛ! Фермин получил пас от 17-летнего Фернандеса, ловко обыграл опекуна и пробил мимо кипера «Олимпиакоса» — 2:0.
«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0
34-я минута. В следующей атаке Кунде выиграл верховую борьбу и пробил рядом со штангой.
«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0
33-я минута. Фермин выполнил подачу во вратарскую на Рэшфорда. Защитник «Олимпиакоса» едва не срезал мяч в свои ворота.
«Кайрат» — «Пафос» — 0:0
30-я минута. Тотальный контроль от хозяев. По владению мячом преимущество «Кайрата» — 72 на 28. По ударам — 7:0.
«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0
23-я минута. Бальде грязновато сыграл, за что получил желтую карточку.
«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0
21-я минута. Есть моменты у греков, несмотря на тотальное владение мячом хозяев. Дани Гарсия пробивал издали, мяч едва не залетел за шиворот Щенсны.
«Барселона» — «Олимпиакос» — 1:0
18-я минута. Рэшфорд суперактивен в начале матча. Со штрафного пробил рядом со штангой, обостряет каждый раз.
«Кайрат» — «Пафос» — 0:0
15-я минута. Уже трижды пробили хозяева после удаления у соперника. Правда все удары были неточными.
«Барселона» открыла счет в матче с «Олимпиакосом»
7-я минута. Фермин и Ямаль на пару повозили оборону греков и первый добил мяч в ворота — 1:0.
«Пафос» остался вдесятером в матче с «Кайратом»
4-я минута. Катастрофа для киприотов. Форвард Коррейя получил прямую красную карточку.
«Барселона» — «Олимпиакос» — 0:0
1-я минута. Щенсны сразу вступил в игру, отразив дальний выстрел в угол. Хороший был шанс у «Олимпиакоса».
Стартовые составы «Кайрата» и «Пафоса»
«Кайрат»: Анарбеков, Тапалов, Мартынович, Сорокин, Луиш Мата, Арад, Глейзер, Мрынский, Жоржиньо, Громыко, Сатпаев.
«Пафос»: Михаил, Бруну, Люккассен, Давид Луиз, Пилеас, Пепе, Шуньич, Кина, Драгомир, Оршич, Коррейя.
Стартовые составы «Барселоны» и «Олимпиакоса»
«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Касадо, Педри, Ямаль, Дро Фернандес, Фермин Лопес, Рэшфорд.
«Олимпиакос»: Цолакис, Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега, Эссе, Дани Гарсия, Желсон Мартинш, Чикиньо, Поденсе, Эль-Кааби.
«Барселона» — «Олимпиакос»
«Барселона» тяжело начала этот сезон еврокубков. Каталонцы в первом туре с трудом обыграли «Ньюкасл» на выезде со счетом 2:1. Во втором туре команда Ханси Флика проиграла дома «ПСЖ» — 1:2. «Барселона» набрала 3 очка и занимает 16-е место.
«Олимпиакос» помимо вышеупомянутой ничьей с «Пафосом», уступил «Арсеналу». Клуб из Пирея с 1 очком на 29-й строчке.
«Кайрат» — «Пафос»
«Кайрат» проиграл первые два матча общего этапа ЛЧ и замыкает таблицу общего этапа. Казахстанский клуб забил 1 гол и пропустил 9, уступив «Спортингу» (1:4) и «Реалу» (0:5). У «Пафоса» 1 очко и 32-я строчка в таблице. Киприоты начали сезон ЛЧ выездной ничьей с «Олимпиакосом» (0:0), а во втором матче уступили «Баварии» дома со счетом 1:5.
Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов
Российские федеральные каналы в сезоне-2025/26 не транслируют матчи Лиги чемпионов, ровно как игры Лиги Европы и Лиги конференций. Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Расписание матчей 21 октября в Лиге чемпионов
В 19:45 по московскому времени «Барселона» примет «Олимпиакос», а «Кайрат» — «Пафос».
В 22:00 по московскому времени параллельно стартуют семь матчей: «Арсенал» — «Атлетико», «Байер» — «ПСЖ», «Вильярреал» — «Манчестер Сити», «Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд, «Ньюкасл» — «Бенфика», ПСВ — «Наполи» и «Юнион» — «Интер».
