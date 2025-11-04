Live
5 ноября, 22:45
«Пафос» победил «Вильярреал», «Карабах» сыграл вничью с «Челси»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Игры 4-го тура общего этапа.
«Карабах» сыграл вничью с «Челси», а «Пафос» победил «Вильярреал» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов 5 ноября.
За семью матчами вечера с временем начала 23.00 мск следите в отдельной трансляции.
«Карабах» и «Челси» сыграли вничью
Матч завершился со счетом 2:2 Равный и крайне интересный матч.
«Карабах» набрал 7 очков и занимает 12-е место в таблице общего этапа. Азербайджанский клуб в следующем матче ЛЧ сыграет с «Наполи» в гостях.
«Челси» с 7 очками на 10-й строчке. Лондонцы сыграют дома с «Барселоной».
«Пафос» обыграл «Вильярреал» и одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов
Матч завершился со счетом 1:0.
«Пафос» набрал 5 очков и занимает 19-е место в таблице общего этапа. Кипрский клуб в следующем матче примет «Монако».
«Вильярреал» с 1 очком — на 32-й строчке. Испанцы сыграют на выезде с дортмундской «Боруссией».
«Карабах» — «Челси» — 2:2
90+3-я минута. Гарначо бил ножницами из угла вратарской! Кохальски отразил этот мощнейший удар.
«Пафос» — «Вильярреал» — 1:0
90+1-я минута. Под свист кипрских трибун судья добавил аж семь минут.
«Карабах» — «Челси» — 2:2
85-я минута. Момент у «Челси»! Буонанотте вторым касанием пальнул издали — мяч пролетел рядом с девяткой.
«Карабах» — «Челси» — 2:2
82-я минута. Эстевао пробил с правой ноги — очень опасно. Мяч, кажется, задел Медину, но судья указывает на удар от ворот.
«Карабах» — «Челси» — 2:2
78-я минута. Фернандес решил пробить издали. Опасный выстрел — мяч немного выше перекладины пролетел.
«Пафос» — «Вильярреал» — 1:0
79-я минута. Хозяева ожидаемо отдали инициативу и сели в оборону под конец матча.
«Карабах» — «Челси» — 2:2
70-я минута. Замена у гостей — Буонанотте вышел вместо Жоао Педро.
«Карабах» — «Челси» — 2:2
66-я минута. Приятное впечатление оставляет азербайджанский клуб. Не садится глубоко и каждый раз выбегает массированно в атаку. Не боятся именитого соперника.
«Пафос» — «Вильярреал» — 1:0
63-я минута. Пять замен провел штаб испанского клуба за последние несколько минут. Олувасеи, Соломон, Морено, Педраса и Комесанья вышли вместо Микаутадзе, Молейро, Переса, Кардоны и Парехо.
«Карабах» — «Челси» — 2:2
56-я минута. Неуступчивый футбол показывают команды. Много фолов.
«Челси» сравнял счет в матче с «Карабахом»
53-я минута. ГООЛ! Гарначо вошел в штрафную и пробил в дальний угол — 2:2. Медина ошибся на приеме мяча, после чего Алехандро и забил.
«Карабах» — «Челси» — 2:1
48-я минута. У лондонцев в перерыве произошла тройная замена — вместо Сантоса, Гиттенса и Джорджа вышли Фернандес, Гарначо и Делап.
«Карабах» — «Челси» — 2:1
47-я минута. Второй тайм матча в Баку стартовал с потасовки. Джеймс остановил прорыв Медины и началась толкотня. По желтой карточке получили Рис Джеймс и Матеус Силва.
«Пафос» забил гол в матче с «Вильярреалом»
47-я минута. ГООЛ! Хозяева уже на второй минуте вышли вперед — 1:0. Автором мяча стал Лукассен.
«Карабах» — «Челси» — 2:1
45+3-я минута. Звучит свисток на перерыв в Баку. Хозяева ведут в счете и по делу.
«Пафос» — «Вильярреал» — 0:0
45-я минута. Не получилось у испанцев извлечь выгоду из владения мячом. Перерыв.
«Пафос» — «Вильярреал» — 0:0
43-я минута. Забирает концовку тайма «Вильярреал». Буквально насел на ворота «Пафоса».
«Карабах» вышел вперед в матче с «Челси»
39-я минута. ГООЛ! Марко Янкович реализовал пенальти — 2:1. 11-метровый был назначен после игры рукой Хато.
«Карабах» — «Челси» — 1:1
34-я минута. Гиттенс нашел возможность для удара, но мяч попал в сетку с внешней стороны.
«Карабах» сравнял счет в матче с «Челси»
29-я минута. ГООЛ! Баку ликует, счет на табло ничейный — 1:1. Сначала штанга спасла «Челси» после удара Дурана, а затем Леандро добил в дальний угол.
«Пафос» — «Вильярреал» — 0:0
26-я минута. Хозяевам тяжело подолгу держать мяч, на половине поля соперника сделать это практически невозможно.
«Карабах» — «Челси» — 0:1
23-я минута. Кукурелья вынес мяч почти с ленточки. Хорошая атака «Карабаха» с левого фланга. Санчес вышел вперед — Кукурелья подстраховал.
«Челси» открыл счет в матче с «Карабахом»
17-я минута. ГОЛ! Лондонцы вышли вперед — 1:0. Эстевао получил мяч на фланге, сместился в центр и пробил в ближний угол.
«Карабах» — «Челси» — 0:0
13-я минута. Колумбийский защитник «Карабаха» Медина уже второй раз забирает мяч в борьбе с бразильским форвардом «Челси» Эстевао. Южноамериканская дуэль наметилась.
«Пафос» — «Вильярреал» — 0:0
10-я минута. Хозяева пока не справляются с темпом гостей. «Вильярреал» уже 4 удара нанес. Самые активные у испанцев в атаке — Микаутадзе и Гуйе.
«Карабах» — «Челси» — 0:0
6-я минута. Вынужденная замена у лондонцев — Лавиа получил повреждение и покинул поле. Его заменит Мойзес Кайседо, который только готовится войти в игру.
«Карабах» — «Челси» — 0:0
4-я минута. Высоко прессингует «Челси». Лондонцы не хотят отдавать инициативу «Карабаху».
Стартовые составы «Карабаха» и «Челси»
«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Педру Бикалью, Янкович, Кади, Леандру Андраде, Зубир, Дуран.
«Челси»: Санчес, Джеймс, Адарабиойо, Хато, Кукурелья, Лавиа, Андрей Сантос, Эстевао, Жоао Педро, Байно-Гиттенс, Джордж.
Стартовые составы «Пафоса» и «Вильярреала»
«Пафос»: Неофитос, Бруно, Лукассен, Луис, Сема, Шунич, Гольдар, Пепе, Оршич, Драгомир, Кина.
«Вильярреал»: Жуниор, Моуриньо, Фойт, Вейга, Кардона, Пепе Н., Парехо, Гейе, Молейро, Перес, Микаутадзе.
«Пафос» — «Вильярреал»
Команды ни разу не встречались друг с другом.
За свою 11-летнюю историю «Пафос» лишь второй сезон отбирается в еврокубки. После трех туров общего этапа ЛЧ-2025/26 кипрский клуб набрал 2 очка и занимает 29-е место в таблице. «Вильярреал» с 1 очком — на 31-й строчке.
«Карабах» — «Челси»
Команды встречались в еврокубках дважды — в Лиге чемпионов в 2017 году. В обоих матчах победил «Челси» с разницей голов 10:0.
В этом сезоне ЛЧ лондонцы набрали 6 очков после 3 матчей и занимают 11-е место в таблице общего этапа. «Карабах» (6 очков) располагается на 13-й строчке.
Где смотреть трансляции матчей общего этапа Лиги чемпионов
Права на показ еврокубков принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».
Кто и когда сыграет 5 ноября в Лиге чемпионов
В первом слоте, который стартует в 20.45 по московскому времени, состоятся матчи «Карабах» — «Челси» и «Пафос» — «Вильярреал».
В 23.00 мск пройдут игры: «Аякс» — «Галатасарай», «Бенфика» — «Байер», «Брюгге» — «Барселона», «Интер» — «Кайрат», «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд, «Марсель» — «Аталанта» и «Ньюкасл» — «Атлетик».
05.11.2025