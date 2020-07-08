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Зюле начал подготовку к Лиге чемпионов, пока игроки «Баварии» в отпуске

8 июля 2020, 21:27
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Защитник «Баварии» Никлас Зюле пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученной еще в октябре. Игроки мюнхенского клуба ушли в отпуск после выигранного финала Кубка Германии у «Байера», но защитник продолжает работать на тренировочной базе, сообщает сайт команды.

— Никлас решил не уходить на выходные. Он решил тренироваться самостоятельно, я нахожу это очень позитивным. Ему есть что наверстывать, — объяснил ситуацию главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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