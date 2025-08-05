Футбол
5 августа, 00:38

Гендиректор «Црвены Звезды» не хочет играть против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Сербская команда в случае победы над «Лехом» в 3-м отборочном раунде встретится с победителем матча «Динамо» (Киев) — «Пафос».

«Я не раз говорил, что не хотел бы играть с киевским «Динамо» по многим причинам, как футбольным, так и нефутбольным. Прежде всего, киевское «Динамо» — отличная команда, возможно, одна из лучших, которые мы могли бы получить в этой стадии. Кроме того, есть еще и политическая ситуация. Мы видели еще до матчей «Партизана» с украинской «Александрией», что они настроены к нам враждебно. Поэтому мне бы хотелось избежать всех этих нефутбольных моментов, но что есть, то есть.

Считаю, что «Црвена Звезда» все же лучше играет в футбол, чем киевское «Динамо». Если мы хотим играть в Лиге чемпионов, конечно, нам нужно выйти на поле и разгромить их. Но сначала им нужно пройти «Пафос», хорошую команду с большим количеством легионеров. Владелец — наш русский друг Ломакин. Итак, нас ждет хороший матч между киевским «Динамо» и «Пафосом». Кому бы я отдал предпочтение из этих двух клубов, я даже не скажу сейчас, в плей-офф легких соперников нет, и, прежде всего, наши игроки будут сосредоточены на матче с познанским «Лехом». Мы должны запретить игрокам вообще разговаривать о следующем сопернике. Я сделал заявление по поводу этих игр плей-офф, и с сегодняшнего дня запрещено давать какие-либо комментарии на тему плей-офф до завершения матча с поляками», — приводит Sportal слова Терзича.

«Црвена Звезда» проведет первый матч с «Лехом» 6 августа (начало — 21:30 по московскому времени), а ответная игра состоится 12-го в 22:00.

Фанаты &laquo;Александрии&raquo; в&nbsp;матче Лиги конференций с &laquo;Партизаном&raquo;.Фанаты украинской «Александрии» кричали «убей серба» и оскорбляли ЦСКА на игре с «Партизаном». Судья никак не отреагировал на это
