Людей с поддельными билетами на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» пустили на территорию «РЖД Арены».

Несколько десятков человек в конце первого тайма игры в Черкизове сумели пройти первый контроль и добраться до чаши.

Представители службы безопасности сказали им занимать свободные места.

Этого момента дождались не все болельщики, билеты которых не прошли проверку на входе. (Дмитрий Зеленов)

«Попали на 360 тысяч!» Беспредел с билетами на матч «Локомотив» — «Ювентус»