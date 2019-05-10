"Зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола". Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился эмоциями от полуфиналов Лиги чемпионов. По его словам, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заслуживают самой высокой похвалы.

– Нет ничего лучше, чем драма и волнение во время крупного футбольного события, – цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА. - И зрелище, которое мы видели на этой неделе, войдет в историю футбола. Футбол обладает непреходящей способностью возбуждать сердца людей и вызывать моменты непревзойденных эмоций – и фантастические матчи в Ливерпуле и Амстердаме дали достаточное доказательство великолепной непредсказуемости игры.

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заслуживают самой высокой похвалы за то, как они преодолели фору в три мяча. Достижения двух команд показали, что в нашей прекрасной игре возможно все.