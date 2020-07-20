«Золотой мяч» не будет вручаться в 2020 году

Журнал France Football объявил, что одна из двух главных наград мирового футбола, «Золотой мяч», в 2020 году не будет вручена. Это связано с коронавирусом, из-за которого футбольные соревнования по всему миру приостанавливались.

— Впервые в своей истории, которая началась в 1956 году, награда Ballon d'Or France не будет вручена в 2020 году из-за отсутствия достаточных справедливых условий. Мы готовы пояснить, — отмечается в сообщении журнала France Football.

? circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la premi?re fois de son histoire, d?but?e en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribu? en 2020, faute de conditions ?quitables suffisantes.



Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

Напомним, что вплоть до 2010 года «Золотой мяч» вручался журналом France Football. И после этого по соглашению с ФИФА появилась награда, которая объединила в себя звание лучшего футболиста мира по версии французского издания и главной организации мира в этом виде спорта. Но в 2015 году закончился контракт, который не стали продлевать. И с 2016 года вновь вручается два титула — лучший игрок мира по версии FIFA и по версии France Football. С 2016 года дважды «Золотой мяч» брал Криштиану Роналду, потом был лучшим Лука Модрич, а в 2019 году победил Лионель Месси.