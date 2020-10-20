Защитник «Зальцбурга» Максимилиан Вебер перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» рассказал о сильных и слабых сторонах команды соперника.

— Мы провели много времени на карантине. Поэтому просмотрели много записей с участием «Локо». Знаем сильные стороны команды, особенно атакующий потенциал. Они часто делают навесы в штрафную. Знаем и слабые стороны. Надеюсь, мы очень хорошо подготовились к этому матчу.

«Бавария» и «Атлетико» — это фавориты группы. Они играют на высшем уровне уже много лет. «Бавария» вообще выиграла Лигу чемпионов. В прошлом сезоне мы играли с фаворитами, но показывали хороший футбол. Считаю, мы можем предоставить проблемы фаворитам. Но готовимся от игры к игре. Завтра — «Локо». Надо выигрывать. (Наталья Юрина)