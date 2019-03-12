"Знаем, что положение очень шаткое". Артур - о матче "Барселона" - "Лион"

Полузащитник "Барселоны" Артур поделился ожиданиями от матча с "Лионом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Мы очень сосредоточены на этой игре. Знаем, что положение очень шаткое, и вся наша команда находится под давлением. Нужно быть готовыми к матчу и показать свой лучший футбол, - цитирует Артура официальный сайт УЕФА. - Вся наша раздевалка мечтает о победе в Лиге чемпионов, это особенный турнир. Лично я очень давно мечтаю об этом моменте. Это лучшее и самое важное соревнование в мире. Завтра будет отличный матч.

Матч "Барселона" - "Лион" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

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