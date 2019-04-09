Златан Ибрагимович – о матче "МЮ" – "Барселона": "Это будет битва между Месси и Погба"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович​ считает, что в четвертьфинальной паре Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" ключевую роль сыграют Поль Погба и Лионель Месси.

37-летний швед в своей карьере поиграл за оба клуба: в "Барселоне" Ибрагимович выступал с 2009 по 2010 гг, в "МЮ" – с 2016 по 2018 гг.

– Это два великих клуба с большой историей, будет очень приятно понаблюдать за игрой, – цитирует Ибрагимовича Mundo Deportivo. – Состав обеих команд состоит из фантастических игроков. Посмотрим, кто окажется сильнее.

Лео Месси играет важную роль в каждой игре "Барселоны", но не секрет, что для "Юнайтед" таким игроком является Поль Погба. Я понимаю, что футбол – это коллективный вид спорта, и что в таких матчах важна именно командная игра, а не индивидуальность, но я считаю, что именно эти двое будут решать судьбу противостояния. Будет интересно.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" состоится завтра, 10 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.