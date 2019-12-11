Зинедин Зидан: «В матчах Лиги чемпионов репутация «Реала» находится под угрозой»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге».

— Идея всегда одна — добиться хорошей игры и результата, — цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА. -Это все, что нужно сделать. Мне не нравятся товарищеские игры. Это игра Лиги чемпионов, наша репутация находится под угрозой. Всегда хотим играть в хороший футбол. Дело не в конечном результате, а в том, что хотим хорошо играть.

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