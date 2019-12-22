Зинедин Зидан: «Считаю Гвардьолу лучшим тренером в мире»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал Хосепа Гвардьолу лучшим тренером мира. Мадридцы в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют с «Манчестер Сити» под руководством испанца.

— Игра против него будет особенной, — цитирует Marca Зидана. — Я много раз встречался на поле с ним как с игроком. Уважаю его и как футболиста, и как тренера. Считаю его лучшим тренером в мире. Он доказывал это на протяжении всей своей карьеры. С нетерпением жду встречи с ним и «Манчестер Сити».