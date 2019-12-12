Зинедин Зидан: «Реал» показал очень высокую эффективность в игре у чужих ворот»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» в матче Лиги чемпионов (3:1) признался, что доволен составом, выбранным на игру.

— Полагаю, мы заслуживали три очка, поскольку показали очень высокую эффективность в игре у чужих ворот, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — У «Брюгге» были свои яркие моменты, но во втором тайме мы были хозяевами положения. Я доволен парнями, которых выбрал на эту игру. Доволен тем, что они показали.

Я впечатлен голами Винисиуса и Родриго, но еще больше меня восторгает то, как они провели этот матч в целом. У Йовича нет проблем со здоровьем. Я знаю, что ему надо играть больше, но сейчас его задача понять, в какой ситуации он оказался и продолжать усердно работать.

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