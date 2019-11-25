Зинедин Зидан: «Обожаю Мбаппе, это прекрасный парень»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» сказал, что очень хорошо относится к нападающему парижан Кильяну Мбаппе.

— Наступает самый важный период сезона, — цитирует француза официальный сайт УЕФА. — Нас ждет серьезное испытание — матч против очень сильного соперника. Нужно хорошо подготовиться к матчу и физически, и психологически. А самое главное — не отходить от своей манеры игры. Мы не думаем о реванше, несмотря на крупное поражение в первом туре. Просто хотим показать хороший футбол и добиться положительного результата. В таких матчах всегда можно доказать, что ты находишься на правильном пути. Мы играем дома и хотим победить, показав качественную игру. Хочу, чтобы моя команда все 90 минут показывала свой лучший футбол. Я очень давно знаю Килиана Мбаппе. Обожаю его, это прекрасный парень, помню его с тех пор, как он приезжал сюда на просмотр. Вместе с тем, завтра он — наш соперник, и добавить тут нечего.

Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.