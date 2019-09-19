Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «ПСЖ» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что команде не хватало интенсивности.

— Соперник был лучше нас во всем, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Что самое обидное, в создании постоянного напряжения у ворот. «ПСЖ» был хорош и создавал острые эпизоды, но меня куда больше беспокоит, что нашей игре не хватало интенсивности.

Мы не создали достаточного напряжения у ворот соперника и проиграли много индивидуальных противостояний, что сильно осложняет жизнь, когда ты соперничаешь с «ПСЖ». Парижане заслужили победу. Они был хорош во всех игровых аспектах. Когда играешь на таком уровне, сложно, когда твой стандарт качества и темп игры не соответствуют.

Мы так и не включились в борьбу. Тут мы все плывем в одной лодке. Смириться с таким поражением сложно, но у нас новый матч в воскресенье, и мы должны фокусироваться на нем. Странно, когда не создаешь моменты с такими игроками на поле, но он так, как оно есть. Обычно наши игроки создают достаточно острых моментов, но сегодня это было невозможно.

Знали, что на нас будет оказываться давление, но ни на одном отрезке матча мы толком в игру так и не вошли. Обычно мы создаем много опасных моментов. Сегодня у нас отменили два гола, но кроме них мы ничего толком и не создали. Когда мы выигрываем, то выигрываем все вместе. Когда проигрываем, то это тоже наша общая вина.

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