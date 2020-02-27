Зинедин Зидан: «Играли хорошо, но за десять минут до конца «Реал» будто подменили»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команду будто подменили за 10 минут до конца встречи.

— Я недоволен тем, что мы играли хорошо, но за десять минут до конца нас будто подменили. В итоге мы совершаем ошибки, за которые нас наказывают. Мы должны были сохранять концентрацию 90 минут — особенно против такой команды, как «Сити». Мы знаем, что это только половина противостояния. Теперь все просто — нужно ехать к «Сити» и побеждать там.