Зинедин Зидан: «Азар будет возвращаться постепенно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о планах по возвращению в состав нападающего Эдена Азара. Ранее бельгиец вышел на замену в матче против менхенгладбахской «Боруссии» (2:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов, встреча стала для него первой в сезоне-2020/21.

— План — постепенно вводить Азара в состав, чтобы он потихоньку адаптировался, — приводит Goal.com слова Зидана. — Сколько пока будет играть Эден, зависит от хода самих матчей. Впрочем, сейчас у нас достаточно плотный график, мы играем через каждые три дня.

Азар пропустил начало сезона-2020/21 из-за мышечного повреждения.