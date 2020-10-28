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Зинедин Зидан: «Азар будет возвращаться постепенно»

08:48
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о планах по возвращению в состав нападающего Эдена Азара. Ранее бельгиец вышел на замену в матче против менхенгладбахской «Боруссии» (2:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов, встреча стала для него первой в сезоне-2020/21.

— План — постепенно вводить Азара в состав, чтобы он потихоньку адаптировался, — приводит Goal.com слова Зидана. — Сколько пока будет играть Эден, зависит от хода самих матчей. Впрочем, сейчас у нас достаточно плотный график, мы играем через каждые три дня.

Азар пропустил начало сезона-2020/21 из-за мышечного повреждения.

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