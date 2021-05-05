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Зинченко расплакался после выхода «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов

00:31
Александр Зинченко. Фото Twitter
Александр Зинченко. Фото Twitter
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«Манчестер Сити» стал первым финалистом розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/21. После победы над «ПСЖ» (2:1) в выездном полуфинальном матче команда Хосепа Гвардьола обыграла соперника и в ответной встрече на своем поле — 2:0.

После завершения второй игры защитник «горожан» Александр Зинченко не смог сдержать эмоции и расплакался на поле.

«Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. В финале манкунианский клуб сыграет с победителем противостояния «Челси» — «Реал».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры