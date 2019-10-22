Зинченко не сыграет с «Аталантой» из-за проблем со здоровьем

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает официальный сайт УЕФА.

На веб-странице организации украинец внесен в список игроков, которые пропустят матч из-за травмы. Ранее он также не сыграл с «Кристал Пэлас» (2:0) в чемпионате Англии.

Матч «Манчестер Сити» — «Аталанта» начнется в 22.00 по московскому времени.