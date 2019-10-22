Зинченко не сыграет с «Аталантой» из-за проблем со здоровьем
11:55
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает официальный сайт УЕФА.
На веб-странице организации украинец внесен в список игроков, которые пропустят матч из-за травмы. Ранее он также не сыграл с «Кристал Пэлас» (2:0) в чемпионате Англии.
Матч «Манчестер Сити» — «Аталанта» начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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