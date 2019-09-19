Зинченко надеется, что «Шахтер» займет второе место в группе Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Шахтером» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— На самом деле, это эмоции, которые не передать словами, — цитирует Football.ua Зинченко. — Какое-то такое чувство приятное внутри. Я долго мечтал об этой игре против донецкого «Шахтера» именно здесь, в Украине — с тех пор, как я ушел из клуба. Я всегда с уважением относился к этому клубу, с большой любовью.

Конечно, приятно играть против ребят, с которыми я выступаю за сборную. К счастью, сегодня результат был на нашей стороне. На самом деле, каждый игрок «Манчестер Сити» понимал и понимает, насколько хорошая команда «Шахтер». Вы можете даже видеть, как в первом тайме они перехватили инициативу и контролировали игру, мяч. Но в перерыве Гвардиола сказал: «Вы не думайте, что вы делаете что-то плохо. Это команда с действительно квалифицированными футболистами, и они показывают хорошую, зрелую игру». Поэтому я не сказал бы, что это было легко.

Как отнесусь к тому, что «Шахтер» займет второе место в группе? Я надеюсь на это, буду болеть за них.

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