Зидан заверил, что у игроков «Реала» нет проблем с мотивацией

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтера» сказал, что не видит у своих игроков проблем с мотивацией.

«Я вижу огромное желание у наших игроков, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — У нас сложный сезон, много травмированных футболистов, но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают, выступать в таком клубе — это большая честь».

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 1 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.