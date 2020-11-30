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Зидан заверил, что у игроков «Реала» нет проблем с мотивацией

19:59
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтера» сказал, что не видит у своих игроков проблем с мотивацией.

«Я вижу огромное желание у наших игроков, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — У нас сложный сезон, много травмированных футболистов, но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают, выступать в таком клубе — это большая честь».

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 1 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029448--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/

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