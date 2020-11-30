Зидан заверил, что у игроков «Реала» нет проблем с мотивацией
19:59
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтера» сказал, что не видит у своих игроков проблем с мотивацией.
«Я вижу огромное желание у наших игроков, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — У нас сложный сезон, много травмированных футболистов, но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают, выступать в таком клубе — это большая честь».
Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 1 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029448--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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